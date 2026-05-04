澎湖假期首選：網民激推的超美飯店與民宿清單

【FunTime小編群】2026澎湖花火節將於5/4–8/25舉辦，連續4月每週都有煙火秀，一定會帶給大家前所未有的視覺震撼！本期小編為大家精選幾間適合花火節期間入住的住宿清單，每間都是網友好評超高，讓大家可以在璀璨的煙火星空下盡情享受熱情與浪漫，每年花火節期間住宿總是一房難求，此時不訂很有可能就訂不到啦～快跟著小編看下去吧！

澎湖住宿推薦｜快速分類+導覽

玩澎湖，住宿怎麼挑？除了因為來參加澎湖花火節，所以地點需要鄰近馬公觀音亭之外，小編再幫大家將澎湖住宿分成以下兩大類別，快來找找你理想中的旅宿吧～

➢澎湖飯店：重視完善設施和服務品質，或是帶小朋友出遊的家庭

➢澎湖民宿：適合喜歡嘗試不同風格和特色的旅人，有簡約風、工業風還有海景房等多元設計

澎湖飯店

澎湖飯店從星級飯店到質感旅店，不僅擁有完善設施，像是蒸氣室、烤箱、兒童戲水池和兒童遊戲室等之外，多數飯店更鄰近馬公市區和港口，交通超方便，生活機能也超優，適合初訪澎湖或是親子出遊的旅客入住～

福容徠旅 澎湖｜免費咖啡小點、消夜

福容徠旅 澎湖。圖／agoda

福容徠旅 澎湖。圖／agoda

福容徠旅 澎湖。圖／agoda

福容徠旅澎湖於2025年全新開幕，整體空間新穎明亮，設備齊全且乾淨舒適。飯店外觀宛如停泊港邊的陸上遊輪，相當吸睛有記憶點。福容徠旅澎湖最大的特色就是，入住期間貼心提供免費咖啡與小點，夜晚還有暖胃的粥品與小菜作為消夜，從早到晚都照顧旅人需求，讓澎湖之旅多一份放鬆與安心。

訂房網評價：8.5/10(Agoda)

地址：澎湖縣馬公市大賢街99號

到觀音亭行車時間：約9分鐘

綠的旅店｜澎湖超夯！低調奢華的質感旅店

綠的旅店。圖／agoda

綠的旅店。圖／agoda

綠的旅店。圖／agoda

綠的旅店在澎湖是相當熱門的飯店！提供免費接送機服務，距離馬公觀音亭開車只要5分鐘，交通相當方便。綠的旅店走一個時尚沉穩路線，又帶點俏皮活力，提供雙人房、四人房及六人房，最特別的是親子滑梯房，房間內就有溜滑梯，絕對是親子入住首選！除了健身房、餐廳等服務，也有腳踏車提供給入住的房客使用。除此之外，綠的旅店一直都有更新與維護設備，像是2021/4/1起全館升級DYSON吹風機，從小細節就可以看出飯店的用心喔！

訂房網評價：9.1/10(Agoda)

地址：澎湖縣馬公市文光路27-3號

到觀音亭行車時間：約5分鐘

澎湖民宿

澎湖的民宿風格超級豐富且多元，從純白簡約風到清水模工業風，超多種特色民宿任你挑選～另外，有些民宿還有提供海景房，免出房門就可以賞無敵海景的絕佳地理位置，不住過一次真的會後悔啊！

彩色珊瑚礁民宿｜10種房型設計風格任你選

彩色珊瑚礁民宿。圖／agoda

彩色珊瑚礁民宿。圖／agoda

彩色珊瑚礁民宿。圖／agoda

彩色珊瑚礁民宿每個房型都超漂亮，連知名綜藝節目《型男大主廚》都來拍攝過！不管是喜歡清水模工業風、純白簡約風，都可以在這間民宿選到喜歡的房間～而且部分房型還設有大浴缸，頂樓更有預約制的SPA池，可以一邊享受溫水SPA，一邊欣賞港口海景！此外，彩色珊瑚礁民宿也適合不同類型的旅客入住，有附設溜滑梯的房型，也有住的下八人的樓中樓，部分房型還是寵物友善，想帶毛小孩一起來玩也可以！

小編偷偷說：若想參加在地行程，民宿的旅遊團隊有獨家的忘憂島一日遊，帶旅客們深入澎湖美景～

訂房網評價：9.5/10(Agoda)

地址：澎湖縣馬公市案山里 19-3 號

到觀音亭行車時間：約10分鐘

起點旅行民宿｜入住即提供當地熱門早餐

起點旅行民宿。圖／agoda

起點旅行民宿。圖／agoda

起點旅行民宿。圖／agoda

起點旅行民宿距離馬公觀音亭開車僅3分鐘，近市區、附近機能好，早餐街就在旁邊，不管是買早餐或消夜都很方便，超加分！而且起點旅行民宿提供的房型種類很多，有雙人房、四人房及六人房，也有一個人就能入住的背包客床位喔！老闆超親切，會介紹私房行程給大家，也有代訂行程、船票等服務，提供鐘記燒餅、二信飯糰等當地超熱門的早餐給住客，不用自己去排隊購買，超貼心的啦！

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

地址：澎湖縣馬公市文化路18之1號

到觀音亭行車時間：約3分鐘

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