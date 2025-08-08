高雄「灑椒火鍋」推午間限定「588元和牛吃到飽」！還有父親節套餐再送整份龍蝦與10隻白蝦

高雄火鍋控有福了！人氣麻辣火鍋品牌「灑椒麻辣鴛鴦火鍋」推出超值「和牛吃到飽」午間限定優惠，即日起至8月31日止，只要588元即可享受原價628元的和牛無限暢吃，不僅價格誘人，還包含蔬菜、海鮮、飲料、冰品與甜點全品項吃到飽，讓食客在炎炎夏日大啖頂級肉品，滿足味蕾又不傷荷包。

圖／取自灑椒·麻辣鴛鴦火鍋臉書粉絲團

本次活動限於高雄灑椒博愛店，凡提前一天電話預約，週一至週五午餐時段皆有專屬優惠可享：週一、二兩人同行一人半價，週三至五四人同行再送一人免費。用餐時段限定於午餐，建議提前訂位，確保能搶得超值優惠名額。活動期間不適用其他折扣與餐券，建議消費者特別留意使用規則。

圖／取自灑椒·麻辣鴛鴦火鍋臉書粉絲團

此外，灑椒火鍋也為父親節獻上澎湃好禮！8月4日至8月10日，凡預約內用「父親節龍蝦套餐」，即加贈一整份龍蝦，還有內含10隻白蝦，不僅讓爸爸吃得滿意，更增添家庭聚餐的溫馨氣氛。此活動限定高雄地區兩間門市——博愛店與文山店，建議提前預約，把握龍蝦雙倍送的豪華好康。

圖／取自灑椒·麻辣鴛鴦火鍋臉書粉絲團

圖／取自灑椒·麻辣鴛鴦火鍋臉書粉絲團

