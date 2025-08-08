快訊

三重警圍捕車手遭同夥駕車衝撞 3員警受傷、1路人腿骨折送醫

曾高居台積電「研發六騎士」 他1原因轉投對手三星…愛恨情仇一次看

住院後首露面！沈玉琳父親節公開全家福 真實狀態曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄「灑椒火鍋」推午間限定「588元和牛吃到飽」！還有父親節套餐再送整份龍蝦與10隻白蝦

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自灑椒·麻辣鴛鴦火鍋臉書粉絲團
圖／取自灑椒·麻辣鴛鴦火鍋臉書粉絲團

高雄火鍋控有福了！人氣麻辣火鍋品牌「灑椒麻辣鴛鴦火鍋」推出超值「和牛吃到飽」午間限定優惠，即日起至8月31日止，只要588元即可享受原價628元的和牛無限暢吃，不僅價格誘人，還包含蔬菜、海鮮、飲料、冰品與甜點全品項吃到飽，讓食客在炎炎夏日大啖頂級肉品，滿足味蕾又不傷荷包。

圖／取自灑椒·麻辣鴛鴦火鍋臉書粉絲團
圖／取自灑椒·麻辣鴛鴦火鍋臉書粉絲團

本次活動限於高雄灑椒博愛店，凡提前一天電話預約，週一至週五午餐時段皆有專屬優惠可享：週一、二兩人同行一人半價，週三至五四人同行再送一人免費。用餐時段限定於午餐，建議提前訂位，確保能搶得超值優惠名額。活動期間不適用其他折扣與餐券，建議消費者特別留意使用規則。

圖／取自灑椒·麻辣鴛鴦火鍋臉書粉絲團
圖／取自灑椒·麻辣鴛鴦火鍋臉書粉絲團

此外，灑椒火鍋也為父親節獻上澎湃好禮！8月4日至8月10日，凡預約內用「父親節龍蝦套餐」，即加贈一整份龍蝦，還有內含10隻白蝦，不僅讓爸爸吃得滿意，更增添家庭聚餐的溫馨氣氛。此活動限定高雄地區兩間門市——博愛店與文山店，建議提前預約，把握龍蝦雙倍送的豪華好康。

圖／取自灑椒·麻辣鴛鴦火鍋臉書粉絲團
圖／取自灑椒·麻辣鴛鴦火鍋臉書粉絲團

圖／取自灑椒·麻辣鴛鴦火鍋臉書粉絲團
圖／取自灑椒·麻辣鴛鴦火鍋臉書粉絲團

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

火鍋 龍蝦 和牛 吃到飽 父親節

相關新聞

高雄「灑椒火鍋」推午間限定「588元和牛吃到飽」！還有父親節套餐再送整份龍蝦與10隻白蝦

高雄火鍋控有福了！人氣麻辣火鍋品牌「灑椒麻辣鴛鴦火鍋」推出超值「和牛吃到飽」午間限定優惠，即日起至8月31日止，只要588元即可享受原價628元的和牛無限暢吃，不僅價格誘人，還包含蔬菜、海鮮、飲料、冰品與甜點全品項吃到飽，讓食客在炎炎夏日大啖頂級肉品，滿足味蕾又不傷荷包。

迎戰酷暑就來高雄！「大港閱冰」8／16起連兩天哈瑪星清涼登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假進入最熱時段，高雄市政府觀光局（簡稱觀光局）推出年度夏日消暑盛事「大港閱冰」冰品嘉年華，將於08/16-08/17在哈瑪星臨海三路（新濱・駅前）封街舉行，網羅超過35家在地

三天兩夜／四天三夜澎湖旅遊怎麼排？景點、行程推薦

說到澎湖自由行，怎麼能錯過這篇超實用攻略？從澎湖必去的景點、每年最期待的澎湖花火節，到交通方式怎麼選、特色行程怎麼安排才順，再到美照打卡熱點通通幫你一網打盡。如果你跟小編一樣，總覺得旅遊時間總是不夠用，那就更不能錯過這篇四天三夜的澎湖行程提案啦！

怪談迷快衝！角斯插畫 x 草原市務所 打造最有靈氣的妖怪展

從鄉間流傳的囈語，到村口老人口中的「不能說的秘密」，臺灣民間流傳著一則則令人心驚又充滿想像的怪談。這個夏天，讓我們走進《從前從前……臺灣民間鄉野怪談選》，在藝術與傳說交織中，揭開臺灣妖怪的神祕面紗！

五甲自強夜市火鍋新選擇！「大上海小火鍋2.0」重返巔峰 百元吃到飽、三款飲料＋冰淇淋無限續

udn走跳美食／貪吃鬼熊熊 貪吃鬼熊熊最新高雄美食地圖資訊，話說高雄鳳山美食之一的「五甲自強夜市」，熱鬧非凡、不論是炸物、小吃還是手搖茶，應有盡有，堪稱在地人的五甲美食聖地，但夏天嘛～天公伯

高雄鳳山必吃腿庫推薦！「318霸王牛肉麵」腿庫邪惡誘人，搭配鹹香牛肉麵超滿足

udn走跳美食／貪吃鬼熊熊 高雄美食地圖必吃名單推薦，倘若您問，高雄鳳山美食有甚麼該追的？答案肯定少不了「腿庫飯」，但要說腿庫飯+牛肉麵界的雙主角，那就非「318霸王牛肉麵」莫屬啦！位在捷運鳳山

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。