交友桌話機太敢玩！ DREAM PLAZA 馬辣新品牌「椒朋友」最潮火鍋來了 夜店風美食+拉霸酒牆+DJ現場開趴

火鍋能吃、酒能喝、還能交朋友？ 馬辣集團全新品牌「椒朋友 辛潮麻辣鍋」進駐信義區 DREAM PLAZA 4 樓試營運中，從夜店風美食到拉霸酒牆、週末限定DJ演出，以及全台唯一「桌號電話」匿名聊天功能，把火鍋店變身成「夜店社交場」打造超嗨沉浸式開鍋趴體驗！

馬辣「椒朋友」最潮火鍋新據點，主打火鍋結合潮流夜生活元素，從空間燈光到服務體驗都超有感。餐廳採套餐制與單點並行，成人單點低消600元，最低雙人套餐1,280元起、三人套餐1,980元起，就能享受「潮吧酒水無限暢飲」，以及「哈根達斯歡樂吧吃到飽」，超適合信義區下班續攤聚會選擇。

7大亮點一次解鎖：

-用餐不限時：邊吃邊聊不怕被趕，讓火鍋聚會好好講完話。

-拉霸酒牆無限暢飲：單點或套餐皆可升級潮吧喝到爽，想喝微醺還是盡情high由你選。

-週末限定DJ LIVE：每週五六日晚上 7–9 點，現場有DJ打碟，氣氛直接升級！

-桌號電話匿名交友：看到對桌有興趣？撥個電話就能聊起來，解鎖全台唯一「邊吃鍋邊曖昧」玩法。

-動態LED燈效＋夜店感音場：從入口到座位都沈浸在炫光之中，超適合拍照打卡。

-經典湯底輪番上陣：招牌「九葉青花椒麻辣鍋」香麻細膩，另有「北海道牛奶起司鍋」、「花膠干貝美人鍋」滿足不同口味。

-肉控吃起來！全品項使用美國肉協認證肉品：從無骨牛小排、澳洲和牛到美國和牛一應俱全。

週末開鍋不無聊！「椒朋友 辛潮麻辣鍋」在每週五、六、日晚上7點至9點舉辦 DJ LIVE 表演。且即日起至 8/15，只要按讚追蹤「椒朋友 辛潮麻辣鍋」臉書粉專，並 Tag 兩位朋友留言：「#欸一起吃鍋椒朋友啦」，就有機會抽中500元抵用券，快揪好友一起享受美食x音樂x社交的沉浸式用餐體驗，預計8月下旬正式開幕。

椒朋友 辛潮麻辣鍋

地址：台北市信義區松高路11號4樓

電話：02-2720-0230

