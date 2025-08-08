快訊

三重警圍捕車手遭同夥駕車衝撞 3員警受傷、1路人腿骨折送醫

曾高居台積電「研發六騎士」 他1原因轉投對手三星…愛恨情仇一次看

住院後首露面！沈玉琳父親節公開全家福 真實狀態曝光

交友桌話機太敢玩！ DREAM PLAZA 馬辣新品牌「椒朋友」最潮火鍋來了 夜店風美食+拉霸酒牆+DJ現場開趴

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝椒朋友 辛潮麻辣鍋Google map、inline
圖／翻攝椒朋友 辛潮麻辣鍋Google map、inline

火鍋能吃、酒能喝、還能交朋友？ 馬辣集團全新品牌「椒朋友 辛潮麻辣鍋」進駐信義區 DREAM PLAZA 4 樓試營運中，從夜店風美食到拉霸酒牆、週末限定DJ演出，以及全台唯一「桌號電話」匿名聊天功能，把火鍋店變身成「夜店社交場」打造超嗨沉浸式開鍋趴體驗！

圖／翻攝椒朋友 辛潮麻辣鍋Google map、inline
圖／翻攝椒朋友 辛潮麻辣鍋Google map、inline

馬辣「椒朋友」最潮火鍋新據點，主打火鍋結合潮流夜生活元素，從空間燈光到服務體驗都超有感。餐廳採套餐制與單點並行，成人單點低消600元，最低雙人套餐1,280元起、三人套餐1,980元起，就能享受「潮吧酒水無限暢飲」，以及「哈根達斯歡樂吧吃到飽」，超適合信義區下班續攤聚會選擇。

圖／翻攝椒朋友 辛潮麻辣鍋Google map、inline
圖／翻攝椒朋友 辛潮麻辣鍋Google map、inline

7大亮點一次解鎖：

-用餐不限時：邊吃邊聊不怕被趕，讓火鍋聚會好好講完話。

-拉霸酒牆無限暢飲：單點或套餐皆可升級潮吧喝到爽，想喝微醺還是盡情high由你選。

-週末限定DJ LIVE：每週五六日晚上 7–9 點，現場有DJ打碟，氣氛直接升級！

-桌號電話匿名交友：看到對桌有興趣？撥個電話就能聊起來，解鎖全台唯一「邊吃鍋邊曖昧」玩法。

圖／翻攝椒朋友 辛潮麻辣鍋Google map、inline
圖／翻攝椒朋友 辛潮麻辣鍋Google map、inline

-動態LED燈效＋夜店感音場：從入口到座位都沈浸在炫光之中，超適合拍照打卡。

-經典湯底輪番上陣：招牌「九葉青花椒麻辣鍋」香麻細膩，另有「北海道牛奶起司鍋」、「花膠干貝美人鍋」滿足不同口味。

-肉控吃起來！全品項使用美國肉協認證肉品：從無骨牛小排、澳洲和牛到美國和牛一應俱全。

圖／翻攝椒朋友 辛潮麻辣鍋Google map、inline
圖／翻攝椒朋友 辛潮麻辣鍋Google map、inline

週末開鍋不無聊！「椒朋友 辛潮麻辣鍋」在每週五、六、日晚上7點至9點舉辦 DJ LIVE 表演。且即日起至 8/15，只要按讚追蹤「椒朋友 辛潮麻辣鍋」臉書粉專，並 Tag 兩位朋友留言：「#欸一起吃鍋椒朋友啦」，就有機會抽中500元抵用券，快揪好友一起享受美食x音樂x社交的沉浸式用餐體驗，預計8月下旬正式開幕。

每週五六日，DJ LIVE固定演出。圖／翻攝椒朋友 辛潮麻辣鍋Google map、inline
每週五六日，DJ LIVE固定演出。圖／翻攝椒朋友 辛潮麻辣鍋Google map、inline

椒朋友 辛潮麻辣鍋

地址：台北市信義區松高路11號4樓

電話：02-2720-0230

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

火鍋 美食 馬辣 Dream Plaza 市政府站

相關新聞

雙人吃到飽只要840元！ 大巨蛋飯店「早餐Buffet 買一送一」 平日開放中西港日美食一次吃

雙人吃到飽只要840元！ 大巨蛋國聯飯店早餐Buffet「買一送一」 平日開放中西港日美食一次吃

交友桌話機太敢玩！ DREAM PLAZA 馬辣新品牌「椒朋友」最潮火鍋來了 夜店風美食+拉霸酒牆+DJ現場開趴

交友桌話機太敢玩！ DREAM PLAZA馬辣新品牌「椒朋友」最潮火鍋來了 夜店風美食+拉霸酒牆+DJ現場開趴

法式點心、中式漢餅、創意蛋捲！3間「中秋禮盒」佳節送心意

中秋將至，「珠寶盒法式點心坊」以招牌餅乾、點心與月餅為主角，推出一系列的中秋禮盒；「舊鎮南」則主打月餅、蛋黃酥、綠豆椪等...

避風塘炒軟殼龍蝦、順德生拆魚蓉羹！捌伍添第「現代香港粵菜」新上桌

嘉林餐飲旗下粵菜餐廳「捌伍添第」，今年迎來資深新主廚李劍鳴接掌，秉持「食材為本、以簡馭繁、文化入味」的理念，推出「順德生...

首店地址曝光！日本炭火燒肉丼「山牛將」即將登台　每碗159元起

來自日本的燒肉丼「YAKINIKU YAMAGYU 山牛將」即將正式登台，首店將進駐新光三越台南小北門店，以每日現切原肉...

好市多上架Uber Eats滿月 「美式大烤雞」銷售奪冠 內湖店尖峰每分鐘1單

Uber Eats與好市多合作滿月，期間平台陸續新增調整上架商品，目前已有近2,000項熱銷商品包括牛肉、蛋糕甜點都點得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。