高雄河堤社區最新「中式定食餐廳」！不用揪一桌　一人也能吃中式功夫菜

誰說吃中式功夫菜一定要揪一桌？最近在高雄河堤社區挖到一家好吃的高雄中式定食餐廳——金貴中式料理！完全打破我對傳統中菜的印象！

主打一人就能爽吃的中式定食，菜色多樣且很多工夫菜，像這次吃到的糖醋松鼠魚、麻油松阪豬。最驚喜的是，環境居然是溫柔南歐風米色調！

現在剛開，週一到週五中午來吃全面套餐95折，打卡還送炸湯圓。平日中午就不少人搶位，完全是藏在河堤社區裡的寶藏新中菜！

金貴中式料理商業午餐優惠

週一到週五 11:00-14:00

菜單全部套餐享95折！！！

高雄河堤社區全新中餐廳：金貴中式料理

金貴中式料理座落在高雄河堤社區明仁路上。一走近店我有點愣住，這不是我印象中菜店的樣子耶！

米黃色牆面加上南歐風色系，整體空間明亮又寬敞，還有微微陽光灑進來的感覺，用起餐來超～級舒服，很像在義大利巷弄裡吃中菜（跳tone但真的可以）！而且我們那天平日中午去，十一點多人就不少欸～

高雄金貴中式料理菜單

金貴中式料理有多樣主菜可選，+139元可升級套餐，包含小菜、茶壺湯、蝦卵茶碗蒸跟50元飲料。也有一些單點菜～

金貴中式料理推薦菜色

▼糖醋松鼠魚定食套餐 $320+139

選用新鮮海鱸魚，切成菱格現炸，最後淋上糖醋醬，外酥內嫩，每一口都能吃到魚肉的細緻與香脆。

套餐搭配蝦卵蒸蛋、茶壺湯、小菜和飲料，口味精緻又有份量！

▼麻油松阪豬定食套餐 $360+139

這個麻油松板豬很好吃～台灣豬沒有腥味，麻油香氣濃但不厚重，松阪豬肉彈牙多汁，配白飯一下就吃光光。

▼蛋酥娃娃菜 $150

高麗菜界的小可愛—娃娃菜，炒得脆嫩中帶點蛋香，蛋酥細緻又不搶戲，是那種一吃就想多叫一碗白飯配的好菜。

▼塔塔醬炸魚塊 $160

炸得金黃酥脆的魚塊，一口咬下是鬆軟鮮嫩的魚肉，配上酸甜塔塔醬，本來沒期待，結果後來三人兩分鐘掃盤。

▼剝皮辣椒雞湯 $150

清甜中帶辣的湯頭，雞肉燉得軟嫩入味，剝皮辣椒香而不嗆，非常適合搭配定食。

▼手工銀絲卷煉乳 $80

我近期吃過最酥的炸銀絲卷！表皮酥脆、內部綿密，熱熱吃配煉乳讓人超滿足，甜點控必點啦！

▼打卡送紅白湯圓

不得不說這打卡送的小湯圓有夠好吃！還有撒花生粉，請一直繼續送下去～～

▼焦糖脆脆濃乳那提 $160

上面脆脆苦甜帶咬感～奶味香濃，焦糖香氣撲鼻，直接轉職咖啡廳飲品等級！

▼鳳梨冰茶 $120

▼白桃蘋果汁 $160

金貴中式料理評價/用餐心得

金貴中式料理不只味道好，空間也美、餐點也細緻！一個人來吃也吃得開心，從主菜到配菜都吃得出用心，沒有過多加工感，無論是想一人用餐的小確幸，還是三五好友家庭聚餐，這裡都很適合！絕對是高雄河堤社區一帶近期最值得收藏的新開中式餐廳！

地址：高雄市三民區明仁路53號

電話：07 345 0385

營業時間：11:00–22:00

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」