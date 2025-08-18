高雄河堤社區最新「中式定食餐廳」！不用揪一桌 一人也能吃中式功夫菜
udn走跳美食／美食好芃友
誰說吃中式功夫菜一定要揪一桌？最近在高雄河堤社區挖到一家好吃的高雄中式定食餐廳——金貴中式料理！完全打破我對傳統中菜的印象！
主打一人就能爽吃的中式定食，菜色多樣且很多工夫菜，像這次吃到的糖醋松鼠魚、麻油松阪豬。最驚喜的是，環境居然是溫柔南歐風米色調！
現在剛開，週一到週五中午來吃全面套餐95折，打卡還送炸湯圓。平日中午就不少人搶位，完全是藏在河堤社區裡的寶藏新中菜！
金貴中式料理商業午餐優惠
週一到週五 11:00-14:00
菜單全部套餐享95折！！！
高雄河堤社區全新中餐廳：金貴中式料理
金貴中式料理座落在高雄河堤社區明仁路上。一走近店我有點愣住，這不是我印象中菜店的樣子耶！
米黃色牆面加上南歐風色系，整體空間明亮又寬敞，還有微微陽光灑進來的感覺，用起餐來超～級舒服，很像在義大利巷弄裡吃中菜（跳tone但真的可以）！而且我們那天平日中午去，十一點多人就不少欸～
高雄金貴中式料理菜單
金貴中式料理有多樣主菜可選，+139元可升級套餐，包含小菜、茶壺湯、蝦卵茶碗蒸跟50元飲料。也有一些單點菜～
金貴中式料理推薦菜色
▼糖醋松鼠魚定食套餐 $320+139
選用新鮮海鱸魚，切成菱格現炸，最後淋上糖醋醬，外酥內嫩，每一口都能吃到魚肉的細緻與香脆。
套餐搭配蝦卵蒸蛋、茶壺湯、小菜和飲料，口味精緻又有份量！
▼麻油松阪豬定食套餐 $360+139
這個麻油松板豬很好吃～台灣豬沒有腥味，麻油香氣濃但不厚重，松阪豬肉彈牙多汁，配白飯一下就吃光光。
▼蛋酥娃娃菜 $150
高麗菜界的小可愛—娃娃菜，炒得脆嫩中帶點蛋香，蛋酥細緻又不搶戲，是那種一吃就想多叫一碗白飯配的好菜。
▼塔塔醬炸魚塊 $160
炸得金黃酥脆的魚塊，一口咬下是鬆軟鮮嫩的魚肉，配上酸甜塔塔醬，本來沒期待，結果後來三人兩分鐘掃盤。
▼剝皮辣椒雞湯 $150
清甜中帶辣的湯頭，雞肉燉得軟嫩入味，剝皮辣椒香而不嗆，非常適合搭配定食。
▼手工銀絲卷煉乳 $80
我近期吃過最酥的炸銀絲卷！表皮酥脆、內部綿密，熱熱吃配煉乳讓人超滿足，甜點控必點啦！
▼打卡送紅白湯圓
不得不說這打卡送的小湯圓有夠好吃！還有撒花生粉，請一直繼續送下去～～
▼焦糖脆脆濃乳那提 $160
上面脆脆苦甜帶咬感～奶味香濃，焦糖香氣撲鼻，直接轉職咖啡廳飲品等級！
▼鳳梨冰茶 $120
▼白桃蘋果汁 $160
金貴中式料理評價/用餐心得
金貴中式料理不只味道好，空間也美、餐點也細緻！一個人來吃也吃得開心，從主菜到配菜都吃得出用心，沒有過多加工感，無論是想一人用餐的小確幸，還是三五好友家庭聚餐，這裡都很適合！絕對是高雄河堤社區一帶近期最值得收藏的新開中式餐廳！
金貴中式料理
地址：高雄市三民區明仁路53號
電話：07 345 0385
營業時間：11:00–22:00
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言