上班族超推！高雄五塊厝附近好吃「日式拉麵」　豚骨湯頭濃而不膩超好喝

美食好芃友／ 文、圖／芃芃

udn走跳美食／美食好芃友

挖到這間藏在高雄五塊厝捷運站附近的好吃日式拉麵「晴拉麵」！！完全是我門家最近的小驚喜～主打日式豚骨拉麵，價格親民卻超有誠意！他們家的湯頭是每日花8小時熬煮的豚骨湯，入口濃郁但不會有厚重油膩感！

第一次來推薦蒜味豚骨拉麵，豚骨香氣與醬油回甘完美融合，舒肥叉燒炙燒過後香氣撲鼻，咬下去還會微微噴汁～愛吃辣的我也試了地獄拉麵！加了朝天椒炒的特製辣醬，辣香十足但不會嗆喉，很可以！然後私心大推必點一碗炙燒叉燒飯，叉燒搭上日本美乃滋酸甜鹹香吃完超級滿足～～

高雄五塊厝周邊低調美食：晴拉麵

從沒想過高雄五塊厝捷運站附近，有這麼平價好吃的日式拉麵店欸！說真的平常沒住苓雅區真的不知道，這間高雄拉麵店是我上班朋友推薦的～

晴拉麵室內用餐空間很寬敞，而且有兩個區域，坐起來很舒服。

高雄晴拉麵菜單：自助點餐快速方便

晴拉麵菜單品項不算太多，但可以調整湯頭濃淡和麵體軟硬。現場是採自助點餐機操作，對上班族來說超方便～動作快、出餐也不會等太久，不用排太久就能吃到熱呼呼拉麵。

湯頭都是當天用豬骨、蔬菜熬煮八小時以上。裝碗時會再用均質機打過讓湯體更順口。

當天看到炙燒香噴噴的叉燒餓死了～

晴拉麵：好吃平價高雄豚骨拉麵推薦

▼地獄拉麵 $190

喜歡吃辣的請筆記！這碗地獄湯頭是用炒香的朝天椒辣醬拌入豚骨湯裡，湯頭香辣不嗆，層次超豐富！

搭配帶點硬度的麵條能吸附更多湯汁，吃起來也辣香滿分。

燒肉依然維持炙燒香氣，真覺得這樣一碗不用200很不錯欸！

▼蒜味豚骨拉麵＋舒肥叉燒 $ 205

蒜味豚骨湯頭用三種蒜頭下去，濃郁中帶蒜頭層次香氣，喝起來滑順又有深度。

老闆將叉燒瘦肉的部分，原本油脂較少、較有嚼勁的口感改用舒肥的方式呈現。吃起來比原本的叉燒更有彈性～每一口咬下都能感受肉汁蹦出來。

晴拉麵的溏心蛋超好吃，入味但不會搶掉湯頭味道～

然後！！是這天的小驚喜～～炙燒叉燒飯！！

▼炙燒叉燒飯 $70

這碗叉燒飯是當天的黑馬！炙燒過的厚叉燒鋪在熱熱白飯上，表面帶點焦脆香，搭配清爽酸甜的日本美乃滋，鹹香夠味又不會膩。

啊對了！晴拉麵的小菜也不錯，這天我們也有點幾樣來吃～

▼醃漬大根 $30

冰涼爽口的大根酸甜開胃，咬起來脆脆的，很適合搭拉麵時中和味蕾。尤其是重口味地獄拉麵時，配幾口大根超級解膩！

▼黃金海帶絲 $30

這款海帶絲口感脆爽、帶點微辣發酵味，作為拉麵配菜不搶戲，反而讓整餐口感更有層次感。

高雄晴拉麵評價

晴拉麵真的是高雄五塊厝周邊美食新選擇！完全是我最近愛上的高雄小店代表～豚骨湯頭濃而不膩，鹹香夠味，尤其地獄拉麵辣得很過癮！炙燒叉燒香氣十足、麵條Q彈又有嚼勁，價格也不貴，CP值非常高。座位寬敞明亮，用餐環境舒適，難怪一到吃飯時間人潮滿滿，下次來五塊厝站附近想吃拉麵，不妨來碗熱呼呼的晴拉麵暖暖胃。

晴拉麵

地址：高雄市苓雅區福安路351號

電話 ：0965-376099

營業時間：11:00-14:00, 17:30-22:00

（週二公休）

#不定期店休，請參考店家粉專公告

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

CP值 拉麵 美食 燒肉 上班族 高雄美食

