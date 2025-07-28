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高雄「平價火烤兩吃」最低326元起！吃得到時令海鮮 還能免費升級「蛤蜊吃到飽」

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寫在造訪八道晟韓式火烤吃到飽文橫旗艦店之前

在萬物齊漲的2025年，還能在高雄找到500元以下價位的超滿足燒肉店嗎？位於三多商圈的八道晟韓式火烤吃到飽文橫旗艦店就是這樣的存在，主打讓你好好吃肉的概念，提供平實價位的選擇，而且還供應給你多款的熟食、沙拉、冰淇淋，更重要的是他竟然還有時令提供的海鮮給你吃到爽，加上位處精華地段的大店面用餐空間，絕對是你月初月底都可以不經思考輕鬆走進來的存在。

八道晟韓式火烤吃到飽文橫旗艦店環境

每一桌每一個烤爐都搭載了超強的抽風設備，讓你吃完之後不會滿身都是油煙味，加上明亮的燈光，給大家平價也能享受的選擇。

開胃的沙拉或是許多人一定要配飯吃才對味的人來說，都可以被滿足，而且既然是韓式燒肉，包肉的海苔也是不可少，怕你餓的熟食炸物讓你不用等直接開吃。

取餐檯全部都是崁入式的臥室冰箱，讓食材隨時都保持在最新鮮的狀態，而且不用等候點餐送餐的時間，直接取餐盤拿著，想吃甚麼就夾什麼，完全放題。

火烤兩吃的用餐方式給你兩種不同的體驗，火鍋料跟海鮮也都是無限量供應，完全沒有在怕你吃，但記得就吃多少夾多少，不要浪費唷！

道地的韓式辣醬跟芝麻油，超級開胃的韓式泡菜跟海帶芽都可以自己夾取，增添風味的蒜片更是一定要吃。

飲品的部分除了標配的氣泡飲料機之外，無糖的日式煎茶，夏天消暑的冰沙，冬天暖呼呼的咖啡也都幫你傳便便，大餐之餘最方便的就是不用洗碗好開心。

八道晟韓式火烤吃到飽文橫旗艦店菜單

品嘗在八道晟韓式火烤吃到飽文橫旗艦店

充滿酸酸辣辣的開胃小菜，雖然看起來紅通通的但其實辣度不會很高，黃豆芽經過川燙後做成開胃菜，還是保持著脆度，吃起來會有ㄎㄠˊㄎㄠˊ的聲音，海帶芽也相當讓人喜歡，不過我吃完之後就要使用牙線就是了。

這裡採用了韓式鐵板的方式來烤肉，像我們就為了要吃產地直送的芝麻葉，直接499元方案給他升級上去，拿來包著肉吃真的很爽，感覺來幾盤肉都不會膩，而且這邊的雞肉都是相當鮮嫩多汁，不會乾柴唷！

像是我算是不折不扣的內臟控，雞新一定是要給他吃好吃滿，平常外面燒烤店點起來一串也是不便宜，來到八道晟隨心吃就對了！

499元升級的還有阿根廷急凍大魷魚跟南美深海白蝦，那種去飯店把費專門的吃下大戶來這邊也絕對不能夠放過，新鮮的竹蛤個頭也都不小。

來到八道晟最幸福的地方莫過於可以一邊用鐵板烤肉，一邊還可以享用熱騰騰的鍋物，湯頭還可以有五款能挑選，因為我們想要品嘗食物的原汁原味選擇了昆布湯。

499元升級的安格斯牛五花、丹麥豬梅花還有極上黑牛嫩肩里肌當然不選擇通通都來，不吃牛的朋友還是可以海鮮跟丹麥豬五花狂吃一波，肉質上也都有著一定的水準，厚薄度也都切得剛剛好。

吃火鍋最後一定要煮個泡麵吸飽湯汁精華的吧！

這裡在飯後也提供了8款的小美冰淇淋可以選擇，跟平常盒裝只有香草跟巧克力不一樣，你可以每一種口味都吃吃看，不過我們剛剛實在是吃肉吃得太爽，就沒有留胃給甜點了。

造訪八道晟韓式火烤吃到飽文橫旗艦店後記

火烤兩吃一直都是學生族群或是一家大小出門聚餐的好選擇，無論選擇基本方案或是升級499元方案，都還是相當划算，老闆跟我說他希望一直都能保持在大家都可以輕鬆踏進來的價位，當然一分錢一分貨，這裡沒有昂貴的和牛或是高級的食材去吸引高消費的族群，但本來就是一種選擇，用餐可以不必想這麼多，一昧地追求所謂的CP值真的是大可不必，大家可以有地方歡聚，開開心心的吃一餐，就很足夠了。

八道晟韓式火烤吃到飽文橫旗艦店</h2>

地址：高雄市前鎮區文橫三路36-1號

電話：07-3388577

營業時間：11：30 – 15：30、17：30 – 22：00

文章來源：班班美食生活圈 FB：班班美食生活圈

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