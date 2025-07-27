走進裡面吃碗「厚工的糖水」！高雄美食「九記食糖水」 老闆的收藏「霓虹燈、李小龍」都藏身其中

寫在造訪九記食糖水之前

從外面看起來還真的看不出是賣些甚麼的店家，但走進去之後會有一種穿越隧道的感覺，裡面裝潢的的風格充滿了多香港電影的元素在裏頭，李小龍、百子櫃、滿洲窗、雞公碗都可以藏身在裡面，其實在高雄生活的香港人也相當的多，夜晚霓虹招牌一亮，展現香港街頭經典印象，來這邊應該也蠻有歸屬感的，這裡賣的正是他們所稱的糖水，也就是台灣稱的甜品，跟義大利的料理相同，都是從媽媽跟阿嬤那邊祖傳而來。

九記食糖水環境

就算是平日的午後來，店裡面也是熱熱鬧鬧的好多人，老闆的收藏公仔真的是不少，布置得相當的用心。

九記食糖水菜單

品嘗在九記食糖水

紫薯椰汁西米露

這裡的甜品幾乎都會在表面呈現一些有趣的圖案，讓你在進口中之前，視覺上先獲得不少的滿足，拍攝也是可以手機先吃的概念，一入口就給你充滿濃稠感的口感，淡淡的紫薯香氣就佈滿舌尖，椰汁西米露吃起來就跟香港的快節奏生活有種衝突感，感覺一碗可以吃上半小時慢慢吃沒問題。

杏仁芝麻糊

芝麻要炒再磨，還要反覆過濾之後，才能造就這碗可愛圖騰的層次感，杏仁的溫潤也讓你吃起來有跟芝麻濃厚的口感有些交融卻互不侵犯的有趣滋味，也許看菜單的時候會覺得一碗甜品怎麼賣的比一顆便當還要高，但吃下去你就知道這樣的甜品是有相當多的用心在裏頭。

造訪九記食糖水後記

天氣越來越熱的狀態，其實也已經可以在店裡點到楊枝甘露，要來個芒果燉奶也沒有問題，雖然在鹽埕也可以吃的到九記食糖水的分店，但我自己就很喜歡來到文化中心這邊來品嘗，兩家店的裝潢各有不同的風格，讓你在不同的環境裏頭品嘗到各種費工的糖水，也許很多人因為歷史事件後就發現香港跟以前風貌相距甚遠，但來到這邊，還是可以緬懷那過去的風華。

地址：高雄市苓雅區林南街4號

電話：07-2232889

營業時間：13：30 – 22：00

文章來源：班班美食生活圈 FB：班班美食生活圈

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