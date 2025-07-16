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高雄鳳山老字號「海洋夜市」必吃的炸雞桶肉塊，椒鹽涮嘴、蒜味夠味！

吃貨閔爸／ 文、圖／吃貨閔爸

udn走跳美食／吃貨閔爸

高雄夜市真的不多了，留下的都是在地老字號夜市！撇開瑞豐、青年夜市不說！我最愛的就是這一個夜市，就是每周只有星期四才有的海洋夜市。

影片帶你吃海洋夜市這間好吃的

裏頭真的好多我們都很愛吃的東西，無論是沙威瑪、還是割包或是壽司，還是大腸香腸，都是我跟我老婆的愛店。

但重點這次跟我老婆來的目的，是被一間店家的熱情給吸引到。好巧不巧，這間剛好是我們去逛路竹夜市時，要回家前買的東西，兒子吃過一直在嘴邊碎念想吃的店家。

想吃也不是每天都吃得到，但推薦必吃 !有去搜尋該店家的資訊，原來店家叫鈦吉花雕雞。

不說我還不知道他是花雕雞說⋯⋯

只知道他吃起來不會乾偏硬，是非常特別的口感，兒子很愛這種炸肉，這次來海洋夜市知道他們目前在鳳山、林園、路竹這三個夜市都有設攤。

剛好帶孩子去補習，跟老婆來這裡覓食，順勢來這買兒子愛吃的鈦吉花雕雞給他吃吃。

海洋夜市詳細位置

地址：鳳山區海洋二路跟凱旋路口

營業時間：17:00–23:00

一個禮拜只有一天的夜市海洋夜市，是高雄鳳山的在地老夜市。

我今天先介紹這間鈦吉花雕雞，因為，最近比較懶．．待我整理一下，再跟大家分享其他我們必吃的店家。兒子的愛店咩．．

海洋夜市詳細位置

地址：鳳山區海洋二路跟凱旋路口

營業時間：17:00–23:00

吉花雕雞

店家攤位分別在路竹、林園跟海洋夜市都有攤位。店址是在鳳山區海洋二路79號，ＱＱ狀元糕旁邊。這間也是當地人氣店家！

他們有四種口味可以選！

我覺得他們的椒鹽跟蒜味好吃！

當天是有位熟客熱情推薦我吃他們家的蒜味！果然是夠味！

問了一下店家，花雕雞吃起來為何沒有酒味？

他們的雞肉，偏向於多肉版的三角骨，吃起來飽嘴，啃起來夠勁！

其實跟三杯雞是一樣的意思，他們是經過高溫油炸，保留了花雕酒的獨特香氣，因為酒的關係，讓肉吃起來格外的多汁軟嫩，跟外面的相近的香酥雞大不同。

看店家炸肉好療癒⋯⋯

他們也會將肉修飾整齊，賣相好壞，多少也是會影響食慾，呵呵⋯⋯

你看，鈦吉花雕雞的肉看起來就是很欠吃！

小小的炸雞桶，很方便吃。

他們家的花雕雞吃起來的口感，吃起來像三角骨捏！

酥脆中帶有嚼勁，含著骨頭和周圍的肉越越啃越香！

這真的值得一推的原因是:吃起來口感像三角骨，啃起來都是肉，大滿足呀！

但他是肉偏多的炸肉，吃起來超飽嘴的，骨頭則是啃了會香的。

肉鮮，加上店家的特殊醃料和油炸方式，使得這花雕雞炸肉吃起來格外的外酥內嫩又多汁，吃起來也不膩口！

我在影片說過，我是被這攤位的小哥的熱情吸引過來的，認到這圖樣ＬＯＧＯ才知道，原來是上次在路竹，兒子心心念念的炸雞肉啊！

帶回家再氣炸一下，給兒子吃，裏頭的肉一樣多汁、涮嘴！其實，東西好吃是最重要的，再來態度真的會影響一個人的購買欲望以及當下的衝動情緒！

這間鈦吉花雕雞，目前也是我海洋夜市的最愛名單之一。下次我再來介紹海洋夜市其他我的私心愛店。

鈦吉花雕雞

地址：高雄市鳳山區海洋二路79號

文章來源：吃貨閔爸 FB：吃貨閔爸

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