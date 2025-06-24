不輸濟州島史努比庭園！澎湖花火節「30隻史努比軍團」再出動　合體「4米高巨型史努比」出沒路線一次看

人在澎湖必衝！澎湖國際海上花火節精彩一波接一波，加碼「史努比軍團」快閃多處景點，今(24)日坐鎮澎湖生活博物館及澎湖化石館，6/25起回到史蹟公園，今夏最萌大場面絕對不容錯過！

圖／澎湖國際海上花火節粉專

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史努比鐵粉注意！繼快閃山水沙灘與大菓葉玄武岩後，澎湖國際海上花火節再加碼，出動由30隻史努比造型公仔組成的「史努比軍團」於6/24上午快閃澎湖生活博物館，接著在14:00-17:00快閃澎湖化石館，30隻史努比公仔一次拍好拍滿，快門按不停。

圖／澎湖國際海上花火節粉專

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隔日6/25 11:00-17:00則快閃回歸史蹟公園，6/26起至7/29，30隻史努比公仔回到史蹟公園與4米高巨型史努比裝置藝術相聚，讓你一路拍到七月底，不用跟著跑也能拍下超萌合影。更多活動資訊請見粉專。

圖／澎湖國際海上花火節粉專

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