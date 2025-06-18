澎湖花火節現正超夯！必住的海景飯店、民宿清單推薦

【FunTime小編群】2025澎湖花火節將於5/5–7/29舉辦，連續3個月每週都有煙火秀，一定會帶給大家前所未有的視覺震撼！本期小編為大家推薦幾間適合花火節期間入住的住宿清單，每間都是網友好評超高，讓大家可以在璀璨的煙火星空下盡情享受熱情與浪漫，每年花火節期間住宿總是一房難求，此時不訂很有可能就訂不到啦～快跟著小編看下去吧！

綠的旅店。 圖／agoda

澎湖住宿推薦｜快速分類+導覽

玩澎湖，住宿怎麼挑？除了因為來參加澎湖花火節，所以地點需要鄰近馬公觀音亭之外，小編再幫大家將澎湖住宿分成以下兩大類別，快來找找你理想中的旅宿吧～

如果重視完善設施和服務品質，或是帶小朋友出遊的家庭，澎湖飯店絕對是最佳選擇；喜歡風格多元又有特色的住宿，澎湖民宿有簡約風、工業風還有海景房等多元設計，讓你住的舒適又有質感～

澎湖飯店

澎湖飯店從星級飯店到質感旅店，不僅擁有完善設施，像是蒸氣室、烤箱、兒童戲水池和兒童遊戲室等之外，多數飯店更鄰近馬公市區和港口，交通超方便，生活機能也超優，適合初訪澎湖或是親子出遊的旅客入住～

澎澄飯店｜飯店連通免稅店超方便

澎澄飯店。 圖／agoda

澎澄飯店。 圖／agoda

澎澄飯店。 圖／agoda

澎澄飯店是昇恆昌集團旗下的飯店，與旗下的免稅店連通，於2019全新開幕，是澎湖第一間大型購物中心及最大的免稅商店，並設有餐廳、健身房、蒸氣室、烤箱、高空泳池、兒童戲水池及兒童遊戲室等豐富的設施。由於澎澄飯店緊鄰馬公南海碼頭，入住此處還能一覽美麗的港景風情，到觀音亭賞煙火開車也只要5分鐘，交通方便、好吃、好買又好玩，而且各式房型住起來都相當舒適喔！

訂房網評價：9.2/10(Agoda)

地址：澎湖縣馬公市同和路168號

到觀音亭行車時間：約5分鐘

澎湖福朋喜來登酒店｜澎湖唯一國際連鎖五星酒店

澎湖福朋喜來登酒店。 圖／agoda

澎湖福朋喜來登酒店。 圖／agoda

澎湖福朋喜來登酒店。 圖／agoda

澎湖福朋喜來登酒店距離馬公觀音亭開車約6分鐘，是相當適合花火節時期入住的飯店，它也是澎湖唯一的國際連鎖品牌五星酒店，提供雙人房、三種套房房型，入駐港景房就能看到絕美風景！澎湖福朋喜來登酒店設施包含戶外游泳池、兒童遊戲室、SPA區、健身房、運動遊戲區等，設施相當多元豐富，另外也有自助餐廳、中餐廳、酒吧等服務，在這裡絕對可以有奢華的享受！

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

地址：澎湖縣馬公市新店路197號

到觀音亭行車時間：約6分鐘

澎湖民宿

澎湖的民宿風格超級豐富且多元，從純白簡約風到清水模工業風，超多種特色民宿任你挑選～另外，有些民宿還有提供海景房，免出房門就可以賞無敵海景的絕佳地理位置，不住過一次真的會後悔啊！

家翔琳觀海民宿｜無敵海景房！陽台觀賞花火節煙火

家翔琳觀海民宿。 圖／agoda

家翔琳觀海民宿。 圖／agoda

家翔琳觀海民宿。 圖／agoda

家翔琳觀海民宿距離馬公觀音亭開車只要2分鐘，走路約10分鐘，完全就是看花火節的最佳住宿位置！房間設備齊全且相當乾淨，家翔琳觀海民宿的最大賣點就是它的海景房，提供雙人房及四人房，走到陽台就是清澈到不行的湛藍海景，也能站在陽台觀賞花火節煙火。民宿老闆夫婦相當熱情親切，也會提供免費早餐及接送機服務喔！CP值非常高～

小編小提醒：提醒大家這邊沒電梯，帶長輩或是行李較多的旅客要注意。

訂房網評價：9.1/10(Agoda)

地址：澎湖縣馬公市民族路109號

到觀音亭行車時間：約2分鐘

彩色珊瑚礁民宿｜10種房型設計風格任你選

彩色珊瑚礁民宿。 圖／agoda

彩色珊瑚礁民宿。 圖／agoda

彩色珊瑚礁民宿。 圖／agoda

彩色珊瑚礁民宿每個房型都超漂亮，連知名綜藝節目《型男大主廚》都來拍攝過！不管是喜歡清水模工業風、純白簡約風，都可以在這間民宿選到喜歡的房間～而且部分房型還設有大浴缸，頂樓更有預約制的SPA池，可以一邊享受溫水SPA，一邊欣賞港口海景！此外，彩色珊瑚礁民宿也適合不同類型的旅客入住，有附設溜滑梯的房型，也有住的下八人的樓中樓，部分房型還是寵物友善，想帶毛小孩一起來玩也可以！

小編偷偷說：若想參加在地行程，民宿的旅遊團隊有獨家的忘憂島一日遊，帶旅客們深入澎湖美景～

訂房網評價：9.5/10(Agoda)

地址：澎湖縣馬公市案山里 19-3 號

到觀音亭行車時間：約10分鐘

起點旅行民宿｜入住即提供當地熱門早餐

起點旅行民宿。 圖／agoda

起點旅行民宿。 圖／agoda

起點旅行民宿。 圖／agoda

起點旅行民宿距離馬公觀音亭開車僅3分鐘，近市區、附近機能好，早餐街就在旁邊，不管是買早餐或消夜都很方便，超加分！而且起點旅行民宿提供的房型種類很多，有雙人房、四人房及六人房，也有一個人就能入住的背包客床位喔！老闆超親切，會介紹私房行程給大家，也有代訂行程、船票等服務，提供鐘記燒餅、二信飯糰等當地超熱門的早餐給住客，不用自己去排隊購買，超貼心的啦！

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

地址：澎湖縣馬公市文化路18之1號

到觀音亭行車時間：約3分鐘

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