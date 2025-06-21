高雄人氣麵包店「奧瑪烘焙」成立首間咖啡店了！內用吃的到焦糖法式吐司與招牌可頌

還在煩惱高雄一日遊要去哪嗎？這篇RG小編精選3個在地人的私房景點，有提供免費泡麵的玄德宮土地公廟、可以和水豚近距離互動的萌寵園區，還有不輸義大利彩虹小鎮的高雄彩色島。不論是親子出遊、情侶約會還是朋友療癒系放風，這條路線通通照顧到，一天玩好玩滿不踩雷！

2025-06-21 11:00