高雄人氣麵包店「奧瑪烘焙」成立首間咖啡店了！內用吃的到焦糖法式吐司與招牌可頌
高雄人氣麵包品牌「奧瑪烘焙」迎來全新里程碑，首間內用咖啡店「Auma Café 奧瑪咖啡」正式進駐三民區河堤社區，為這位陪伴高雄人20年的「老朋友」注入新氣象。店面風格溫暖靜謐，每週四至週日推出限定鹹食、甜點與特調飲品，像是焦糖法式吐司、現做可頌三明治、手沖咖啡等，結合麵包香氣與慢活氛圍，打造舒心療癒的午後時光。
自2005年創立以來，奧瑪烘焙以每日現烤麵包與甜點深受在地人喜愛，今年邁入第20年，選擇以「Auma Café」作為品牌轉型的起點。店內採現場候位、座位數有限，低消為一份內用限定餐點或飲品，提供僅限週四至週日供應的泡芙帕菲、法式吐司等特色點心。其餘時間仍照常販售每日新鮮出爐的麵包與甜點，也開放外帶部分限定品項。
「Auma Café 奧瑪咖啡」不只是延續麵包店的溫度，更試圖打造一種專屬於奧瑪的風格節奏，將烘焙結合咖啡體驗，邀請新舊朋友來坐坐、享受日常裡的小確幸。店址位於高雄市三民區明仁路23號1樓（明誠二路麥當勞旁），營業資訊可電洽（07）345-7706，更多店內動態請見Instagram官方帳號。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言