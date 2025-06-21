「承繼」人氣焦糖起司蛋糕快閃進駐新竹巨城了！限時優惠特價一次看

經典甜點品牌「承繼」首次離開台北，盛大進駐新竹巨城！即日起至6月30日限定快閃店，落腳遠東巨城購物中心4樓，邀甜點控用味蕾感受文字與記憶的交織。品牌以「書本」為靈感，將甜點視為承載故事的載體，每一口都是對經典的致敬與創新的詮釋。無論你是否認識「承繼」，都值得在這個夏天，翻開屬於你的第一頁。

圖／取自承繼臉書粉絲團與官網

本次快閃帶來三款人氣代表作，首推「-18°C Crème Brûlée Cheese Terrine 焦糖起司蛋糕」（單顆$720／五入特價$3400），以火烤五面焦糖製作，外脆內滑，完美融合起司與布蕾的綿密口感。另一亮點為「Pineapple Shortbread 香草鳳梨金磚六入禮盒」（$620／五盒特價$3500），打破傳統鳳梨酥印象，使用香草餡與沙布列餅皮打造雙重口感，酥鬆中帶有果香餘韻。

圖／取自承繼臉書粉絲團與官網

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最後是連肉桂新手都能輕鬆上手的「Roulés À La Cannelle 肉桂阿曼三入精裝」（$450），外層酥脆、內餡香濃，擁有高達300層的層次感，入口即化，吃過一次就會愛上。每款甜點猶如一本難以釋卷的經典藏書，值得細細品味。

圖／取自承繼臉書粉絲團與官網

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活動期間購買任一甜點，即可參與社群互動：拍下甜點照片並Tag承繼IG，或分享新竹私房美食與景點心得，還有機會讓你的故事被重新轉發。快閃限定僅此一個月，新竹甜點迷別錯過這場甜而不膩的文化盛宴！

圖／取自承繼臉書粉絲團與官網

📍地址：新竹市東區中央路229號 新竹巨城購物中心4F

📅活動期間：即日起至2025/06/30

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