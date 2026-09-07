翻轉諸羅天際線　下榻「嘉義101」沉浸星空畫展、品味32樓高空微醺

【圖／文：田欣雲】

來到嘉義旅遊，除了尋訪在地文青小店與排隊美食，住宿本身也能成為一場精彩的旅行目的地。坐落於世賢路上的「嘉義福容voco酒店」，以高達33層的雄偉姿態傲視雲嘉平原，不僅擁有「嘉義101」的美譽，更是洲際酒店集團（IHG）旗下頂級潮牌精品酒店「voco」在台灣的第一間據點。

▲親子主題客房特別規劃了小帳篷空間，為孩子打造專屬祕密基地。





悠享午後時光，品味仲夏芒果甜點

應景熱情仲夏，嘉義福容voco館內今年新推多款芒果主題甜點和夏季無酒精調飲。午後時光，我在1樓的Lobby Café 找了個舒適角落，迎接只供應到8月底的「芒果祭」。甜點師傅巧妙運用玉井當季盛產的愛文芒果，變化出多款精緻甜點與飲品：酸酸甜甜的芒果牛奶優格「芒芒夏奶昔」，鋪滿鮮果顆粒的芒果奶酪杯「日光雲釀」，還有抹茶撞色芒果慕斯蛋糕「翠染夏揮」，樣樣都讓甜點控難以抗拒！緊接著9月登場的秋季「鱘龍祭」，一魚五吃的饗宴讓人期待在明月下與家人共度團圓時光。

▲芒果奶酪杯「日光雲釀」鋪滿芒果顆粒，好吃又吸睛。

坐擁無敵視野的32樓Join's Cafe & Bistro高空酒吧，則創作出多款沁涼消暑的無酒精特調。喜愛清爽路線的，不妨試試「眠月線的清晨」，選用在地小農種植的小黃瓜，搭配通寧水與薄荷帶來的暢快涼意；愛美拍出片的，就喝「仲夏夢裡的糖果宇宙」吧！搶眼的藍柑橘點綴珠光粉，上頭還有小熊軟糖say hi，入口滿是荔枝甜香，繽紛又甜蜜。

▲色彩繽紛討喜的無酒精調飲專為夏日打造，口感偏酸甜或主打清涼感。（未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障。）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康





沉浸星空畫展，遇見旅途中的光

值得一提的是，嘉義voco近期與台灣當代噴畫藝術家 DEREX 戴永恩攜手，在 Join's Cafe & Bistro 及各樓層展出《星空旅人》系列噴漆畫展。十幅以宇宙星海為題的畫作，溫柔地接住了旅人各種生命階段的情緒。現場還特別設置了「星空郵筒」，暑期入住的旅客皆能獲得專屬紀念明信片，將當下的感動化作文字投遞，讓這份帶著星光的溫暖，寄往未來的自己。

▲《星空旅人》系列噴漆畫展於32樓高空酒吧旁展出。

▲掃描《星空旅人》畫作旁的QR Code，還可進行互動心理測驗。





旅宿資訊

嘉義福容voco酒店

地址：嘉義市西區世賢路一段789號

電話：05-232-3399

網址：https://www.fullon-hotels.com.tw/voco/cy/tw/





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