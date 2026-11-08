臺南安平變身萌系打卡景點！　《朗萌綺盟》5大角色登場，打造療癒港灣風景

【整理：行遍天下】

「媽媽，我好想抱抱船旁邊的QQ玩偶喔！」「哇！小狐狸喝咖啡好可愛！」假日的安平漁人碼頭遊人如織，順著此起彼落的驚呼聲望去，各式圓滾滾的小動物映入眼簾。這正是臺南近期最受矚目的療癒系活動！臺南市政府觀光旅遊局持續創造安平觀光話題，吸引遊客一再造訪，自111年起連續辦理安平IP裝置展出，透過裝置展出串聯景點、點亮夜間觀光，今年特別邀請日本創作者橫溝友里（Yokomizo Yuri）打造的超人氣IP《朗萌綺盟》（Nandemo Ikimono）5大角色來到臺南安平，設置12米高水上氣偶、2座5米高陸上氣偶，以及15座結合在地景點與特色的拍照板，讓這群圓滾滾的小生物陪伴遊客探索臺南，感受這座城市自在悠閒的獨特生活步調。





12米水上氣偶 療癒登場！日夜都好玩

今年最吸睛的水上氣偶，由《朗萌綺盟》世界中的「大山椒魚」與「小島」擔綱，戴上充滿海洋氣息的藍白水手帽，白天在陽光映照下萌度十足。入夜後則有燈光秀接力登場，平日晚間6點至8點、假日晚間6點至9點，每半小時演出一次、每次約3分鐘，搭配日本國王唱片EVIL LINE RECORDS製作的主題曲，讓安平漁人碼頭化身光影與音樂交織的療癒舞臺。現場還有兩座5米高陸上氣偶，包含捧著臺南知名東山咖啡的圓滾滾狐狸，以及慵懶癱坐在巨型布丁上的海獺與水獺「小耳朵同盟」。周邊更以甜點為主題打造光環境，串聯水上展區，讓遊客白天賞萌、夜晚賞燈，感受不同時段的安平魅力。

▲手捧臺南特產東山咖啡的圓滾滾狐狸吸引大、小朋友目光。（圖片提供：臺南市政府觀光旅遊局）

▲夜晚時分的安平漁人碼頭魔幻光影格外浪漫。（圖片提供：臺南市政府觀光旅遊局，攝影：沈統斐)





在地特色拍照板 蒐集打卡兌好禮

除了大型氣偶，活動也將臺南景點與特色甜食融入角色設計，打造15座主題拍照板，分布於安平漁人碼頭、Tabe札哈木樂原、安億公園及安平遊憩碼頭等4大區域。每週六、日下午2點至晚上8點，民眾只要與任選8座不同拍照板合照，並上傳個人社群平台，即可至主展區服務台免費兌換「朗萌綺盟IP限定小提燈」，每人限領1個，每日數量有限，送完為止。

▲蒐集15座結合臺南在地特色、經典甜食與《朗萌綺盟》角色的背板，拍照打卡上傳個人社群可至服務台兌換小禮物。

▲進駐安億公園的《朗萌綺盟》限定快閃店販售許多收藏臺南限定紀念小物。（圖片提供：臺南市政府觀光旅遊局)

▲《朗萌綺盟》限定快閃店現場推出活動專屬周邊商品，圖為狐狸與億載金城雞蛋糕同框的飲料提袋。





順遊安平巷弄 感受文化與手作魅力

看完萌趣角色，不妨繼續走訪安平周邊。推薦順遊今年8月重新開幕的Tabe札哈木樂原場館，從原住民美食、文化展覽到文創選物，認識多元族群文化；也能漫步安平巷弄，尋訪特色劍獅與轉角別具風情的老宅，或前往東興洋行體驗手作DIY。將可愛打卡、文化探索與慢活散策串成一趟小旅行，從白日陽光走到夜間燈火，感受臺南越夜越迷人、越玩越精彩的城市魅力。

▲除了精彩的《朗萌綺盟》活動，不妨順遊Tabe札哈木樂原，這座場館集結原民美食、文創展售、工藝體驗與文化展演，值得一訪。（圖片提供：臺南市政府觀光旅遊局)

▲Tabe札哈木樂原場館三樓豐富有趣的原民文化展覽。

▲百年老宅東興洋行變身成體驗手作與提供輕食飲品的文化空間。

▲在東興洋行體驗紀念皮革敲字DIY，製作專屬於你的作品。

▲漫步安平巷弄發現老屋的時空凝鍊之美。





活動資訊

2026跟朗萌綺盟一起來臺南

活動地點：安平漁人碼頭周邊

活動日期：2026/10/31(六)-2026/12/6(日)

營業時間：/快閃店：平日15:00-20:00、假日13:00-21:00(11/7、11/8提前於11:00營業，至21:00)

燈光秀：平日18:00-20:00、假日18:00-21:00(每半小時演出1次，每次約3分鐘)；假日市集：15:00-20:00

活動官網：https://anping2026.twtainan.net/

台南旅遊網：https://www.twtainan.net

台南旅遊臉書粉絲團：https://www.facebook.com/traveltainan





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