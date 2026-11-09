夢幻旅遊地「挪威羅弗敦群島」　駛向最美公路的盡頭

【圖／文：田欣雲】

說起「一生必去」的夢幻旅行地， 挪威的羅弗敦群島（Lofoten Islands）絕對榜上有名。連接挪威與瑞典北方的E10景觀公路，其中貫穿羅弗敦群島的這段，被公認是「世界最美公路」之一。一路向西南方駛去，車窗外陡峭嶙峋的北國雪山、深邃湛藍的峽灣地貌，以及點綴在漁村岸邊的傳統紅色羅伯屋（Rorbuer），像是幅流動的畫卷，延伸舒展到海角天邊。

▲紅色小屋過去是漁民的漁具間。





封面級峽灣絕景 漢姆諾伊與薩克里斯島

漢姆諾伊（Hamnøy）是羅弗敦最古老的漁村，更是《孤獨星球》挪威指南的封面照取景地。沿著海岸礁石整齊排列的鮮豔紅色羅伯屋，在陡峭的灰白花崗岩斷崖與深藍海水的映襯下，賦予滿滿的視覺張力。關於傳統漁民小屋為何大多是紅色？一種說法是在過往，這些小屋原是捕魚季時漁民的臨時住所，過去用魚油與相對廉價的紅色顏料製成油漆塗刷，如今大多已轉型為保留歷史風情的特色民宿。

站在漢姆諾伊橋（Hamnøy Bridge）上往村落回望，是無數攝影師徹夜守候的經典機位。為了拍下白晝的蒼茫壯闊，或夜裡歐若拉舞動的絕美瞬間，人們有時必須通過橋上那陣陣狂暴「妖風」的嚴酷考驗，人被吹得東倒西歪，雙手凍得幾乎失去知覺，但當極光女神在夜空絢爛登場時，一切都值得了。

▲漢姆諾伊是羅弗敦最古老的漁村，也是拍極光的熱門取景地。

與漢姆諾伊的紅屋相鄰的，是薩克里斯島（Sakrisøy）上一整片醒目的黃色羅伯屋。這裡宛如峽灣裡的童話聚落，常見的豔紅色屋面被鮮黃色取代，更顯得活潑可愛。而E10公路旁的Anita's Sjømat餐廳，也是不可錯過的美食地標。走進店內，天花板燈飾竟是用挪威傳統的鱈魚乾為造型！這裡不只可品嘗到香濃味美的奶油鮭魚濃湯，一碗碗入口鮮甜的北極甜蝦也是必點。商品架上販售特色明信片和多款加工海產罐頭、北極鱈魚子醬、風乾鱈魚乾，不怕挑不到心儀的伴手禮。

▲有別於羅弗敦常見的紅色羅伯屋，薩克里斯島一帶的黃色羅伯屋據說是當地魚貨商人或船東所有。

▲奶油鮭魚濃湯料多味美。

▲在船上煮熟後急速冷凍的北極甜蝦，吃來十分鮮甜。

▲Anita's Sjømat餐廳以鱈魚乾做為天花板燈飾。





抵達世界盡頭 領略奧鎮舊時光

E10公路之行的最終章，到達全世界名字最短的漁村——奧鎮（Å）。

「Å」是挪威語字母表的最後一個字母，這份巧合讓這裡被旅人們浪漫地稱為「世界的盡頭」。站在荒涼的礁岩上，那座精緻的多邊形燈塔，孤獨地面對著波濤洶湧的挪威海與韋斯特峽灣。紅色的錐形屋頂與純白基座，在礁石間的水窪中映出完美的倒影，這就是我在羅弗敦旅行時，空氣中常迎面襲來的感覺，一種遺世獨立的滄桑與寧靜感。

▲「Å」是挪威語的最後一個字母，被浪漫的旅人視為世界盡頭。

▲奧鎮所見紅頂白身的小型燈塔在挪威被稱為Fyrlykt。

走進奧鎮，隨處可見建於水岸的紅色羅伯屋，如果感興趣，你也可以預訂在裡頭住上一晚，儘管這些古董屋內部空間大多已翻新，但木造地板、樓梯在行走時仍會嘎吱作響，充滿懷舊氛圍。村內的挪威漁村博物館（Norsk Fiskeværsmuseum）展示舊日漁業情景，若趕上了每日11:30的博物館導覽，短短15分鐘內可隨著導覽員解說，穿越回那個充滿魚油與汗水交織的年代。

村裡那棟建於1843年的白色舊郵局，如今已轉型為博物館展示。木質的郵政信箱、老式雷明頓打字機、由奧斯陸W. Bøgh A/S製造的機械式扇形度盤秤，以及牆上記錄著1902年挪威商界聯合會出遊的黑白老照片，將時光鎖在郵局謝幕的那一年。除了寄明信片、買各式魚頭造型紀念品外，奧鎮的咖啡廳也值得小坐片刻，我沒點咖啡、甜點，而是挑選了一盒挪威知名的Diplom-Is國民冰品，繽紛的水果碎粒搭配著沁涼的草莓冰淇淋，用味蕾感受這專屬於挪威人的童年回憶。

▲奧鎮老郵局轉型為博物館，可免費參觀。





風與時間的餽贈 千年飄「香」曬鱈魚乾

每年2月至5月，挪威漁民捕獲南下產卵的北極鱈魚（Skrei）後，會將牠們掛上戶外的風乾鱈魚架（Norwegian Stockfish Racks，當地人稱hjell），據說這是從維京時代延續至今、超過千年的獨特文化景觀。羅弗敦群島擁有得天獨厚的「天然冰箱」氣候，極適合製作鱈魚乾，穩定的0℃氣溫既不使魚肉結冰破壞纖維，也讓細菌與蒼蠅不易滋生。漁民將鱈魚去除頭腮及內臟後，掛在巨大的木架上，任由強勁的海風與陽光進行為期三個月的自然風乾，直到初夏6、7月再行收成。

▲被捕捉上來一箱箱北極鱈魚，吸引海鷗光顧。

▲工作人員將兩兩綁在一起的北極鱈魚掛上木架。

對於我們這些初來乍到的遊客而言，每當靠近曬魚架時，那股鋪天蓋地的發酵味與魚腥味，總讓人皺眉掩鼻；但如果你問當地人怕不怕這股味道？他們應該會自豪地笑著說：「那是錢的味道！」千年來，鱈魚乾是挪威最重要的出口貿易大宗，在旅遊業尚未興盛的古早時代，支撐了整片土地的繁榮。

相傳在15世紀時，有位來自威尼斯的貴族船長遭遇海難漂流至此，獲救後將風乾鱈魚帶回義大利，開啟了兩地長達數百年的貿易互動。至今，義大利傳統名菜中，仍大量使用挪威的鱈魚乾，佳話永流傳。對了！如果想捕捉曬鱈魚架的人文風景，切記要保持一定距離，尤其當春雨綿綿時節，雨絲飄過鱈魚再落在衣服上、頭髮上，那「雋永氣味」可是一整天都退不掉呢！

▲千萬別傻傻地站在鱈魚架下！腥味上身久久不散。

▲鱈魚架發散的氣味讓人印象深刻，在當地人心中是「錢的味道」。





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