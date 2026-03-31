台南運河百年慶登場！「媽祖水上遶境」重現百年盛況 錯過再等100年

台南迎來重要歷史里程碑，為紀念運河通航滿100週年，整個4月推出一系列精彩活動，其中最受矚目的，莫過於由祀典大天后宮主祀的「鎮南媽」領軍登場，重現百年前運河開通時的熱鬧景象。「媽祖運河水上遶境」將以船隊巡航搭配陸上遶境同步進行，展現水陸交織的宗教盛典，為台南城市文化注入濃厚歷史氛圍。

圖／取自祀典大天后宮臉書粉絲專頁

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此次活動將於4月11日盛大登場，媽祖神駕將乘船行經台南運河，沿岸同步展開遶境隊伍，最終於河樂廣場進行水陸會師，重現百年前萬人空巷的盛況。整場儀式不僅象徵守護地方超過300年的信仰力量，也讓民眾有機會親眼見證難得一見的文化奇景。

圖／取自祀典大天后宮臉書粉絲專頁

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主辦單位表示，本次遶境開放民眾自由觀禮，無需報名即可感受現場熱烈氛圍；若想更深入參與，可報名加入隨香行列，親身體驗遶境儀式。報名需至祀典大天后宮服務台辦理，名額限量2000人，吸引不少信眾提前卡位，準備參與這場百年難得的盛事。

圖／取自祀典大天后宮臉書粉絲專頁

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成功報名者將獲得限量「開運大福袋」，內含帆布包、紀念T-Shirt、運動毛巾、帽子、隨香旗與福牌等多項紀念好禮，另附午膳與運河郵船折價券等實用內容。隨著台南運河百年慶熱鬧展開，「媽祖水上遶境」也成為今年春季最具話題的宗教旅遊活動，預料將吸引大批遊客與信眾朝聖參與。

圖／取自祀典大天后宮臉書粉絲專頁

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