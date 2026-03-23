台南「七股龍海號」生態之旅！親子搭船體驗很有趣 還有「炭烤鮮蚵1小時吃到飽」

七股龍海號位於台江國家公園內，是台南第一家取得合法執照的娛樂膠筏，經營已近20年。這裡擁有七股潟湖最新、最大的船隻，帶領遊客深入探索台灣最大的潟湖「內海仔」。

七股龍海號生態之旅航線獨家穿越全台最美、採懸吊工法的「台61線景觀橋」，結合了自然景觀、生態教育，導遊解說幽默有趣又言之有物，讓人收獲頗豐。其中最大亮點當然是「炭烤鮮蚵一小時吃到飽」，很多來體驗七股龍海號生態之旅的人都是衝著可以吃到飽的炭烤鮮蚵呀。

【七股龍海號生態之旅】

📞電話：0910 816 952

📌地址：724 臺南市七股區龍山里海寮碼頭

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七股龍海號生態之旅︱位置與交通

龍海號生態之旅的搭船地點在台南七股的海寮碼頭，這邊比較沒有大眾交通工具，建議自行開車前往、或是搭計程車比較方便。

七股龍海號生態之旅︱船票價格

七股龍海號生態之旅票價包含了「遊船+烤蚵」，收費如下所示：

成人400元/人；兒童250元/人；幼童100元/人。

七股龍海號生態之旅︱搭船流程

七股龍海號生態之旅採預約制，事前一定要預約，需於開船前20分鐘抵達報到，集合地點為「七股海寮碼頭」。登船前會依體重領取救生衣穿上。

▪ 60公斤以上：橘色

▪ 45–60公斤：紅色

▪ 45公斤以下：紫色

接著導覽老師會帶隊步行前往登船處，統一解說注意事項後正式啟航。對了！關於「炭烤鮮蚵」可以選擇在搭船前吃，也可以在結束遊船後才吃，預訂時記得先和店家說好即可。

這艘船可是七股潟湖最新、船體最大的觀光船喔！

七股龍海號生態之旅︱生態解說

別以為坐船只是無聊的走馬看花，導遊幽默精闢的解說絕對是行程精華！一場航程下來，可以收穫許多課本學不到的冷知識，很有趣呀～

下圖是「台61線七股溪橋」。這座橋全長420公尺，採懸吊工法設計，為保護濕地生態而「不落墩」，從船上仰望橋體相當壯觀。

七股養蚵方式有：浮棚仔、站棚仔與倒棚仔等不同方式，河道上插滿塑膠竿則是用來標示淺灘位置。

每年10月至隔年3月，可以看到鸕鶿來此過冬。牠們會站在蚵棚或竹竿上曬翅膀，再潛入水中捕魚，非常可愛。

返航時會體驗傳統「扳罾」捕魚法，利用槓桿原理將大型漁網拉起，重現古早漁村生活方式。

船長還會現場展示剛捕撈到的新鮮漁獲，來一場自然生態科普！教大家如何一眼辨識螃蟹公母，到解析黑鯛…等相關知識。

七股龍海號生態之旅︱炭烤鮮蚵一小時吃到飽

壓軸行程當然是炭烤鮮蚵吃到飽啦！到達餐廳時已經準備好炭烤爐與鮮蚵，坐下來就能直接開烤，一小時內都可以無限續蚵喔～

單點烤物價目表

除了鮮蚵，還可以另外單點其他烤物，菜單價目表如下。

炭烤鮮蚵

炭烤鮮蚵，蚵肉飽滿、帶著自然海鹹味，不需太多調味就很鮮呀～

七股在地文蛤

七股在地文蛤，一份150元。文蛤烤過後滿滿湯汁，味道同樣蠻鮮美的。

蒲燒虱目魚肚

蒲燒虱目魚肚，一份120元。蒲燒虱目魚肚調味甜鹹順口、不會太重鹹，魚肚油脂豐富細嫩，蠻好吃的。

七股龍海號生態之旅︱評價

我覺得「七股龍海號生態之旅」還蠻有趣的，可以一次體驗潟湖導覽、生態觀察、古早捕魚體驗與炭烤鮮蚵吃到飽，無論是對自然生態有興趣的，還是想帶小孩來親子遊覽都很適合。如果你特別愛吃炭烤鮮蚵，那當然是相當推薦啦~新鮮蚵仔可以吃到飽很過癮，下次到台南七股除了逛七股鹽山之外，還可以來遊船吃蚵仔呦！

七股龍海號生態之旅︱常見問題

Q1：七股龍海號生態之旅需要提前預約嗎？

A：七股龍海號生態之旅一定要預約，平日無固定船班。

Q2：七股龍海號生態之旅小朋友可以搭船嗎？

A：可以，七股龍海號生態之旅非常適合親子同遊，可以一同了解生態知識。

Q3：七股龍海號生態之旅票價？

A：七股龍海號生態之旅票價：成人400元/人；兒童250元/人；幼童100元/人。

體驗時間：2026年2月

電話：0910 816 952

地址：724 臺南市七股區龍山里海寮碼頭

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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