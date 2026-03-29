台南文創景點推薦｜榻榻米與日式緣側 沉浸式復古美學空間





愛國婦人館的起源，可追溯至日治時期的「日本愛國婦人會」，這是一個由具社會地位女性組成的團體，當時以推動社會服務與地方建設為宗旨。館舍作為組織活動的重要據點，不僅承載著歷史背景，也映照出那個年代的社會結構與價值觀。如今的台南館舍，則成為少數仍被完整保留並活化再利用的歷史建築之一，讓人得以透過空間，重新理解過去的生活樣貌。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





洋風與日式交融的建築美學：細節裡的時代語言

走近建築本體，可以清楚感受到當時融合西式與日式的設計風格。基座以洗石子打造，一樓外牆鋪設細緻面磚，二樓則以水平木板呈現溫潤質感，屋頂覆以傳統文化瓦，形成層次分明的外觀語彙。入口處的圓柱雨庇設計，搭配少見的八角形窗戶，以及地板上立體方塊圖樣，讓整體建築不只是功能性空間，更像是一件細膩雕琢的藝術作品。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





榻榻米與緣側的沉浸體驗：走進日式生活日常

來到二樓，空間氛圍瞬間轉為柔和寧靜。大面積的榻榻米鋪陳，搭配延伸至戶外的日式緣側設計，讓人彷彿進入傳統日式住宅的生活場景。參觀者需脫鞋入內，這個小小的儀式，也讓人更自然地放慢步調，細細感受木質空間與光影流動之間的關係。無論是坐在榻榻米上靜靜發呆，或是透過窗景觀察街道，都能感受到一種與城市節奏截然不同的平靜。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





從古蹟到文創場域：台南文化的當代表達

如今，愛國婦人館已由台南市政府活化為「文創PLUS－台南創意中心」，不定期舉辦各類藝術展覽與文創手作課程，讓歷史建築不再只是靜態展示，而是持續發生故事的文化場域。館內亦設有紀念品賣所，販售台南限定設計商品，讓旅人能將這段文化記憶帶回生活之中。在這裡，歷史不再遙遠，而是以更貼近當代的方式，被重新詮釋與延續。





▲圖片來源：陳秀芬攝影





【台南愛國婦人館】

景點位置：台南市中西區府前路一段195號

開放時間：09:00–17:00





※文章僅提供景點相關資訊，並非景點聯繫窗口





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