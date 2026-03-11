限時大拍賣！ 嘉義「歐都納山野度假村」熄燈出清 「飯店用品、家具、彩繪玻璃燈」全館50元起任你挑

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝歐都納山野渡假村臉書
圖／翻攝歐都納山野渡假村臉書

嘉義人的回憶又消失了！ 位於曾文水庫湖畔、以優雅歐式山莊風格聞名的「歐都納山野度假村」，在山林間陪伴旅客走過36年歲月後，已於日前(3/10)畫下句點，度假村決定在揮別山林前，於3月16日起舉行最後的「飯店用品珍藏拍賣會」，現場備品、專業家具最低竟然只要50元起。

圖／翻攝歐都納山野渡假村臉書
圖／翻攝歐都納山野渡假村臉書

歐都納度假村館內家具皆強調專業與耐用。本次拍賣會誠意十足，釋出品項從深受住客好評的「高級寢具與床具」到充滿異國風情的「彩繪玻璃檯燈」，以及現場還有多樣裝飾掛畫與專業級實木家具，最低門檻只要50元起，幾乎是象徵性回饋給在地鄉親接手使用。

老粉絲們快筆記，按時帶走專屬大埔記憶，這場「飯店用品珍藏拍賣會」將於3月16日至3月28日限時13天登場，於在館內的「盧森會議室」舉行，每日下午2點至晚上7點開放選購，消息一出，立刻吸引在地居民關注，不少民眾準備把握這兩週回娘家「搬貨」。

