鐵粉崩潰！ 「茶湯會」門市爆關店 網憂喝不到春水堂平替 總部說明：未來改走「輕食店」

台灣手搖飲市場汰換率高，近期就有網友在社群平台發文哀嚎，指名知名連鎖品牌「茶湯會」多家門市接連歇業，擔心以後喝不到「春水堂平替版」的紅茶拿鐵等，對此，茶湯會總部也正式對外說明，正處於「型態轉型期」，未來將以全新面貌與消費者見面。

圖／茶湯會提供

一名忠實粉絲在 Threads 上發文表示，自己最愛的珍珠奶茶、翡翠拿鐵與紅茶拿鐵，原本在竹圍、信義A8及萬芳醫院都能買到，沒想到這三間門市近期竟陸續熄燈，讓他感到相當崩潰。

貼文一出，釣出大量「茶友」共鳴：「觀音拿鐵真的頂」、「找不到替代店」、「我們這附近也關了3家，拜託撐住啊」、「以前隨手一杯，現在要騎車20分鐘才買得到」、「我也超愛，一間間關真的超難過」。

圖／茶湯會提供

據《中時新聞網》報導，業者表示，手搖飲市場競爭激烈，茶湯會近年持續調整品牌發展策略，逐步優化門市結構，未來仍將以茶飲為核心，並有意結合茶飲和餐點，未來有機會能看見更多的「輕食複合店」，讓門市不只是購買飲品的地方。

