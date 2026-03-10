快訊

財產申報曝鄭麗君身家7億元以上 龔明鑫、陳世凱千萬等級

抓到人了！造謠中華隊經典賽承認打假球 無業男到案稱「輸太多才質疑」

香雞城回來了！週五西門町試營運 招牌手扒雞每日限量

聽新聞
0:00 / 0:00

鐵粉崩潰！ 「茶湯會」門市爆關店 網憂喝不到春水堂平替 總部說明：未來改走「輕食店」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／茶湯會提供
圖／茶湯會提供

台灣手搖飲市場汰換率高，近期就有網友在社群平台發文哀嚎，指名知名連鎖品牌「茶湯會」多家門市接連歇業，擔心以後喝不到「春水堂平替版」的紅茶拿鐵等，對此，茶湯會總部也正式對外說明，正處於「型態轉型期」，未來將以全新面貌與消費者見面。

圖／茶湯會提供
圖／茶湯會提供

一名忠實粉絲在 Threads 上發文表示，自己最愛的珍珠奶茶、翡翠拿鐵與紅茶拿鐵，原本在竹圍、信義A8及萬芳醫院都能買到，沒想到這三間門市近期竟陸續熄燈，讓他感到相當崩潰。

貼文一出，釣出大量「茶友」共鳴：「觀音拿鐵真的頂」、「找不到替代店」、「我們這附近也關了3家，拜託撐住啊」、「以前隨手一杯，現在要騎車20分鐘才買得到」、「我也超愛，一間間關真的超難過」。

圖／茶湯會提供
圖／茶湯會提供

據《中時新聞網》報導，業者表示，手搖飲市場競爭激烈，茶湯會近年持續調整品牌發展策略，逐步優化門市結構，未來仍將以茶飲為核心，並有意結合茶飲和餐點，未來有機會能看見更多的「輕食複合店」，讓門市不只是購買飲品的地方。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

茶湯會 珍珠奶茶 手搖飲

相關新聞

整顆布丁塞進蛋塔！COMEME推「千層布丁奶霜蛋塔」 3/13起限時開賣，還有布丁免費拿

COMEME康蜜推出全新創意「千層布丁奶霜蛋塔」，3月13日起至5月13日限時販售，每顆90元。蛋塔內含整顆布丁，搭配酥脆塔皮與布丁奶油，帶來獨特口感。兒童節期間限時優惠，購買蛋塔即可獲得免費布丁。

鐵粉崩潰！ 「茶湯會」門市爆關店 網憂喝不到春水堂平替 總部說明：未來改走「輕食店」

茶湯會多家門市接連關閉，忠實粉絲對於無法再喝到心愛的飲品感到崩潰。業者表示正處於「型態轉型期」，未來計畫推出輕食複合店，以優化品牌發展策略。

紅葉蛋糕變冰淇淋了！COLD STONEx紅葉xCREAM CO.聯名限定「黑森林、楓糖核桃」 限時買1送1、第2件半價必搶

COLD STONE首次聯手紅葉蛋糕與CREAM CO.，推出黑森林與楓糖核桃兩款冰淇淋。新品上市即享買1送1優惠，限時活動至4/16，另有冰淇淋鮮奶油蛋糕可預購，數量有限！

飲料控準備排隊朝聖！清心福全微縮小燈箱盲盒 明起限量開搶

台灣手搖飲品牌「清心福全」迎來39周年，3月8日起推出4款全台限量「微縮小燈箱盲盒」，將歷年招牌及品牌代表意象，都縮小成可發光的迷你燈箱，讓粉絲把回憶帶回家。

終於特價了！哈根達斯「指定品脫全系列199元」 加碼再送「50元折價券」 這些通路都買得到

199元哈根達斯！等到優惠了，哈根達斯「指定品脫全系列」特價199元，有網友巧遇優惠直呼「終於又特價了」。

新加坡ICC「冰淇淋配薯條」來了！ 頂級冰淇淋餅乾三明治「288種混搭」 減糖40%不怕胖

新加坡頂級冰淇淋品牌ICC在台北統一時代百貨開幕，推出全球首發的「冰淇淋配薯條餅乾」及288種混搭冰淇淋餅乾三明治。所有產品均減糖40%，讓甜食愛好者安心享用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。