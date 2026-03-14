沒訂位吃不到！ 嘉義市區日式老宅「海森Hisun」美味炊飯，不僅環境超有味道、料理也驚艷

嘉義美食林立，雞肉飯、砂鍋魚頭、美乃滋涼麵、魯熟肉、水晶餃等等，即便多天的旅程也是怎麼都吃不完，嘉義美食固然多，經典的在地美食必嚐之外，位於嘉義市中心東區的海森Hisun，強力推薦一定要抽空來吃一餐！

來自德洋壽司的新品牌，在日式老宅中品嚐美味的炊飯，無論是環境還是料理都讓人驚喜。

海森Hisun離文化路觀光夜市不遠，越晚來停車場越容易客滿，當天我們停在市府收費停車場再步行過來，走路大概5分鐘，想停近一點的話可以停放在中央廣場地下停車場。海森Hisun位於仁武宮廟旁，日式老宅的氛圍，獨樹一格。

海森Hisun的入口處在旁邊的巷子內，當天稍微找了下才找到入口，有些隱密。

旁邊有一個好迷你的洗手台，可愛。

入口處的小庭院，很有味道，戶外有一桌戶外座，臨時預訂僅剩這最後一桌，天氣不熱坐戶外也蠻愜意的。

因為是老屋子，室內空間較擁擠，挨著身緊靠著，在冷冷的天氣裡也是挺溫暖的，蠻像日本居酒屋的氛圍，賣的品項並不相同，主要是吃得飽的炊飯。

喜歡屋內的裝潢。

沒有菜單的海森Hisun，當天菜色都寫在櫃檯上方的木板上，可用手機拍照後回到座位上慢慢點，把想點的餐點寫在桌上的白紙上交給服務人員即可。

戶外座位雖然要盤腿坐，久坐比較不舒服，但是光線比較好，比屋內容易拍攝照片。

看似普通的菠菜，吃起來有些偏日式的味道，還蠻喜歡的。

入味的醬燒杏鮑菇，juicy軟彈，一份只要50元是份稱職的小菜。

炊飯現點現做，因此等待上桌需要點時間，炊飯上桌後還要再悶3分鐘再開鍋，如果喜歡多點鍋巴口感的話可以再悶久一點。

海森Hisun當天有五款炊飯，價位從150元起，上山下海全都吃的到；選了個最便宜的雞肉炊飯和最貴的牡蠣炊飯，山珍海味一次滿足。

滿滿雞肉覆蓋的雞肉炊飯，一份150元相當划算，米飯融入雞肉的甜味、香菇的香味，吃起來清爽清甜，優雅而細緻，如果吃重口味的朋友，可以加一點桌上的醬油拌入，別有一番風味。

浮誇的牡蠣炊飯，全被牡蠣給覆蓋著底下的米飯，海味十足的炊飯；每一顆都非常飽滿的牡蠣，處理得很乾淨，一口咬下滿是鮮甜的牡蠣味，底下的米飯融入牡蠣的鮮美，吃起來海味濃郁，相當可口。

蓋滿鮮蔥的明太子玉子燒，蛋體柔軟至極，蛋香四溢，包覆的明太子豐厚，蛋香與微辛的明太子交織成美妙的樂曲，太銷魂太美味了，給讚。

聽說海森Hisun的塩烤豚腩也是必吃推薦，肥瘦相間有厚度，厚而不硬，紮實的口感又帶有肥肉處的柔軟，意外的吃起來不油膩，肉香醇郁沒腥味，沾點胡椒鹽就很好吃。

最後來碗熱呼呼的蛤蜊湯暖暖胃，簡單調味喝的到蛤蜊本身的鮮味，薑絲的去腥提味恰到好處，簡單卻能撫慰人心的湯品。

從天亮吃到天暗，點上燈的海森Hisun，更有味道了。

整體相當喜歡海森Hisun的餐點，不僅老宅有氣氛，料理有水準，價格也很平實，難怪總是一位難求，到嘉義除了品嚐在地小吃外，也很推薦這家海森Hisun，坐下來細細品嚐料理的精髓，愜意而優雅，絕對不會讓你失望。

海森Hisun

所在地址：臺灣嘉義市東區北榮街48號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-21:00

店家電話：05-2286-988

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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