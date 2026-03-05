快訊

經典賽／明上演「台日大戰」！中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

S媽、具俊曄被傳不合？大S遺產安排曝光 全是為了兩子女

政大會計所入學考試題與補習班雷同 校方估：不影響公平性

勇者限定！ 北港美食挑戰「環紅燒青蛙湯」視覺衝擊100%「炸青蛙」兩隻原型入碗

艾瑪・享受吃喝玩樂札記／ udn走跳美食

udn走跳美食／艾瑪

吃過鴨仔蛋！這次來解鎖雲林北港《圓環紅燒青蛙湯》，即使非用餐時段，門口依然停滿摩托車，現場幾大盤炸青蛙排開，視覺衝擊力極強，只要70元銅板價有「紅燒」與「清燉」兩種選擇，清燉直接現原形端上桌，真的需要極大勇氣才敢吃！你敢挑戰哪一碗？

圓環紅燒青蛙湯｜北港小吃

《圓環紅燒青蛙湯》就位在北港鎮文化路圓環旁，顯眼「紅燒青蛙」招牌讓人一眼就能認出，即使非用餐時段，店內依舊人潮絡繹不絕，可見其在地老店的魅力。

圓環路況複雜，雖然在地人習慣隨意停摩托車，但為了安全與避免擦撞意外，建議將車輛停停車格放在周邊收費停車場，當天就在門口目睹擦撞意外。

  • 地址：雲林縣北港鎮文化路42-2號

  • 聯絡電話：05-7834639

  • 營業時間：05:30-17:00

圓環紅燒青蛙湯｜菜單

《圓環紅燒青蛙湯》第一眼看到菜單覺得平淡無奇，從滷肉飯、雞肉飯、蚵仔煎到燙魷魚…等應有盡有，但仔細一看，最右標題才是重頭戲！罕見特色料理：「紅燒青蛙」與「清湯青蛙」一碗70元銅板價。

蚵仔煎標榜現點現做，看著老闆在煎台上滋滋作響，放到小圓盤裡份量精緻不大。

圓環紅燒青蛙湯｜炸青蛙

對我這北部俗來說，見到這幾大盤炸青蛙排開，視覺衝擊震撼畫面到不行！想要一嚐這份傳說中北港特色小吃，內心還真需要一點勇氣，不管是拍照打卡還是親口嘗試，都很有驚奇感。

《圓環紅燒青蛙湯》是入門首選，青蛙肉經過裹粉油炸，外皮遮蓋了原始線條，外表看起來不會有明顯青蛙輪廓。

目光很難不被紅燒青蛙湯吸引，隔壁清燉青蛙湯則顯得低調神祕，隨時都蓋著鍋蓋。

圓環紅燒青蛙湯｜蚵仔煎

關於那盤蚵仔煎⋯⋯現點現做，但這道蚵仔煎對我來說稍微平淡，餅皮口感偏硬，整體記憶點不高，搭配醬料吃起來很普通。

圓環紅燒青蛙湯｜紅燒青蛙70元

一端上桌，紅燒青蛙湯有兩隻，以70元價格來說挺實惠。青蛙已經去頭處理，且經過裹粉油炸，但外皮並非預期中酥脆，蛙皮特有的膠質感與油膩感，湯底喝起來油脂感厚重，雙腿肉質厚實，其餘部位肉量較薄，且細骨不少，吐骨頭過程會稍微多了一點。

許多人造訪北港，都會點上一碗《圓環紅燒青蛙湯》！真的想品嚐美味，建議勇氣升級嘗試「清燉青蛙湯」，朋友回饋清燉湯頭鮮甜好喝許多，紅燒因為裹粉炸過降低了視覺衝擊，但湯頭略顯油膩，青蛙皮不太好咀嚼，想體驗最純粹北港鮮味，建議還是選清燉。

圓環邊紅燒青蛙

地址：雲林縣北港鎮文化路42-2號

聯絡電話：05-7834639

營業時間：05:30-17:00

兒童餐具、兒童座椅：無

寵物友善：是

服務費：無

停車場：無

官網：無

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

雲林美食

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

2026台南下午茶推薦！迷馬 MiMA TEA BAR「燕麥杯子蛋糕」每顆只有150大卡，低負擔的戒糖人救星

udn走跳美食／美食探險家Miss V 以前總覺得「戒糖」這條路註定要與快樂絕緣，畢竟在台南這個什麼菜餚普遍都帶甜的城市，想找一份療癒卻沒負擔的下午茶談何容易？ 誰說戒糖不能吃甜點？位於台南民生路上的迷馬 MiMA TEA BAR，由專業營養師研發每顆僅150大卡的燕麥杯子蛋糕，讓妳在全糖城市也能享受無負擔的冰心下午茶！這裡不僅是我的戒糖救星，更是我近期最想分享給大家的健康秘密基地。

勇者限定！ 北港美食挑戰「環紅燒青蛙湯」視覺衝擊100%「炸青蛙」兩隻原型入碗

udn走跳美食／艾瑪 吃過鴨仔蛋！這次來解鎖雲林北港《圓環紅燒青蛙湯》，即使非用餐時段，門口依然停滿摩托車，現場幾大盤炸青蛙排開，視覺衝擊力極強，只要70元銅板價有「紅燒」與「清燉」兩種選擇，清燉直接現原形端上桌，真的需要極大勇氣才敢吃！你敢挑戰哪一碗？

雲林夜市美食推薦Top 6！斗六夜市必吃攤位一次整理

提到雲林夜市，斗六夜市絕對是不能錯過的一站。作為雲林佔地最大的夜市，斗六夜市不僅攤位數量多，類型也相當豐富，從炸物、小吃到飲料應有盡有，是在地人與遊客晚上覓食的熱門選擇，本文整理多家實際品嚐後推薦的斗六夜市必吃美食，帶你一次掌握來斗六夜市該吃什麼、不怕踩雷。

從一杯香醇開始！ 東山175咖啡公路　用咖啡香串起在地風土故事

每年秋冬，當涼爽的山風拂過台南東山區的山巒，便是175咖啡公路最迷人的時節，行駛在蜿蜒的市道175線上，不時能瞧見採用日曬法處理的農家，在路旁曝曬著一顆顆成熟的果實，空氣中交織著陽光賦予的發酵氣息；偶遇製作全流程不假手他人的專業職人，還能聞到烘焙時特有的焦糖香氣，這些都是東山獨有的「香醇路標」，指引著旅人尋找那杯蘊含在地風土、最是入時的風味。

春遊「瑞里紫藤花季」 茶園、瀑布與紫藤花 打造嘉義山城療癒之旅

【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義縣梅山鄉的瑞里以遼闊茶園、清幽瀑布及3月紫藤花景為在地特色，成為近年備受旅人青睞的山城秘境。從冬末到初春都是前往瑞里旅行的最佳時節，邀請前來走春，或提前安排3月的賞花行程，

台南超萌「卡比胖拉」小提燈 今日起免費限量發送

【旅奇傳媒/編輯部報導】2026年最萌小提燈正式亮相！臺南市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）特別將去年 IP 展網路票選最佳人氣作品「芒果午憩」化身為2026年超萌小提燈主角「卡比胖拉」，以圓潤療癒的水豚

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。