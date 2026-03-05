勇者限定！ 北港美食挑戰「環紅燒青蛙湯」視覺衝擊100%「炸青蛙」兩隻原型入碗

吃過鴨仔蛋！這次來解鎖雲林北港《圓環紅燒青蛙湯》，即使非用餐時段，門口依然停滿摩托車，現場幾大盤炸青蛙排開，視覺衝擊力極強，只要70元銅板價有「紅燒」與「清燉」兩種選擇，清燉直接現原形端上桌，真的需要極大勇氣才敢吃！你敢挑戰哪一碗？

圓環紅燒青蛙湯｜北港小吃

《圓環紅燒青蛙湯》就位在北港鎮文化路圓環旁，顯眼「紅燒青蛙」招牌讓人一眼就能認出，即使非用餐時段，店內依舊人潮絡繹不絕，可見其在地老店的魅力。

圓環路況複雜，雖然在地人習慣隨意停摩托車，但為了安全與避免擦撞意外，建議將車輛停停車格放在周邊收費停車場，當天就在門口目睹擦撞意外。

地址：雲林縣北港鎮文化路42-2號

聯絡電話：05-7834639

營業時間：05:30-17:00

圓環紅燒青蛙湯｜菜單

《圓環紅燒青蛙湯》第一眼看到菜單覺得平淡無奇，從滷肉飯、雞肉飯、蚵仔煎到燙魷魚…等應有盡有，但仔細一看，最右標題才是重頭戲！罕見特色料理：「紅燒青蛙」與「清湯青蛙」一碗70元銅板價。

蚵仔煎標榜現點現做，看著老闆在煎台上滋滋作響，放到小圓盤裡份量精緻不大。

圓環紅燒青蛙湯｜炸青蛙

對我這北部俗來說，見到這幾大盤炸青蛙排開，視覺衝擊震撼畫面到不行！想要一嚐這份傳說中北港特色小吃，內心還真需要一點勇氣，不管是拍照打卡還是親口嘗試，都很有驚奇感。

《圓環紅燒青蛙湯》是入門首選，青蛙肉經過裹粉油炸，外皮遮蓋了原始線條，外表看起來不會有明顯青蛙輪廓。

目光很難不被紅燒青蛙湯吸引，隔壁清燉青蛙湯則顯得低調神祕，隨時都蓋著鍋蓋。

圓環紅燒青蛙湯｜蚵仔煎

關於那盤蚵仔煎⋯⋯現點現做，但這道蚵仔煎對我來說稍微平淡，餅皮口感偏硬，整體記憶點不高，搭配醬料吃起來很普通。

圓環紅燒青蛙湯｜紅燒青蛙70元

一端上桌，紅燒青蛙湯有兩隻，以70元價格來說挺實惠。青蛙已經去頭處理，且經過裹粉油炸，但外皮並非預期中酥脆，蛙皮特有的膠質感與油膩感，湯底喝起來油脂感厚重，雙腿肉質厚實，其餘部位肉量較薄，且細骨不少，吐骨頭過程會稍微多了一點。

許多人造訪北港，都會點上一碗《圓環紅燒青蛙湯》！真的想品嚐美味，建議勇氣升級嘗試「清燉青蛙湯」，朋友回饋清燉湯頭鮮甜好喝許多，紅燒因為裹粉炸過降低了視覺衝擊，但湯頭略顯油膩，青蛙皮不太好咀嚼，想體驗最純粹北港鮮味，建議還是選清燉。

兒童餐具、兒童座椅：無

寵物友善：是

服務費：無

停車場：無

官網：無

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

