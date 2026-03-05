2026台南下午茶推薦！迷馬 MiMA TEA BAR「燕麥杯子蛋糕」每顆只有150大卡，低負擔的戒糖人救星

udn走跳美食／美食探險家Miss V

以前總覺得「戒糖」這條路註定要與快樂絕緣，畢竟在台南這個什麼菜餚普遍都帶甜的城市，想找一份療癒卻沒負擔的下午茶談何容易？

誰說戒糖不能吃甜點？位於台南民生路上的迷馬 MiMA TEA BAR，由專業營養師研發每顆僅150大卡的燕麥杯子蛋糕，讓妳在全糖城市也能享受無負擔的冰心下午茶！這裡不僅是我的戒糖救星，更是我近期最想分享給大家的健康秘密基地。

迷馬 MiMA TEA BAR地理位置

迷馬民生店的地理位置非常好找，就在中西區熱鬧的民生路一段，靠近海安路交叉口。雖然位處美食激戰區，但迷馬橘色的小招牌在街道上特別鮮明，像是一抹充滿朝氣的陽光。

迷馬 MiMA TEA BAR環境介紹

走進迷馬，店內空間雖然不大，但簡約清爽的純白色系裝潢，配上恰到好處的植栽綠意，給人一種舒心的呼吸感。這裡的空間配置主要以外帶為主，店內貼心地設有一組雙人高腳椅席位。如果您想在拿到新鮮蛋糕的第一時間就先品嚐那份『燕麥蛋糕體』的鬆軟，這就是店裡唯一的VIP席了。

迷馬杯子蛋糕：北海道生乳捲的精緻縮小版

明星商品「杯子蛋糕」，靈感其實來自於大家最愛的北海道生乳捲。創辦人同時也是營養師，考慮到整條生乳捲熱量過高，於是將精華濃縮成單顆版本，打造出「有餡才夠味」的獨特口感。

迷馬 MiMA TEA BAR的菜單設計非常有營養師的風格：減糖、天然、且功能性強。除了招牌的杯子蛋糕，還有許多適合「戒糖人」與「健康控」的飲品與輕食，迷馬的飲品堅持「不使用人工果糖與奶精」，改用手工熬煮的天然糖（冰糖、二砂）與純鮮奶。

迷馬 MiMA TEA BAR餐點介紹

迷馬最經典的入門口味：原味杯子蛋糕&巧克力杯子蛋糕

迷馬 MiMA TEA BAR的杯子蛋糕～不同於傳統美式杯子蛋糕的重油重糖，迷馬每一顆杯子蛋糕的熱量僅約150大卡，讓戒糖人或愛美族群也能安心享用。嚴選燕麥蛋糕體～捨棄一般精緻澱粉，採用鬆軟綿密的燕麥蛋糕體，口感細緻如舒芙蕾，但又多了膳食纖維的營養。

經典原味（香草卡士達）

基底是濕潤鬆軟的燕麥蛋糕體，咬下去有種像舒芙蕾般的輕盈感，內餡填滿了滑順的香草卡士達醬，吃起來像極了冰心生乳捲，清甜而不甜膩。即便戒糖期吃完，心情也會瞬間變好的溫柔味道。

巧克力口味

濃郁卻不厚重的巧克力蛋糕體，上方抹上了一層特製的奶霜，內餡使用了高檔的比利時巧克力，吃起來帶有一種成熟的苦甜層次，完全不會有死甜感。

迷馬的人氣真的不容小覷！雖然空間以外帶為主，但從入店到離開，選購的人潮始終沒斷過。看著店員忙著打包精緻的橘色禮盒，就能感受到這間『營養師下午茶』在台南的高評價。建議大家如果有心儀的口味，一定要提早預訂，免得現場只能看著空空的櫥窗扼腕喔。

迷馬 MiMA TEA BAR用營養師的專業，溫柔地打破了『健康不好吃』的偏見。如果你也跟我一樣，在尋找一份能滿足甜點癮、又不想對身體造成負擔的療癒，分享給你～我最近在台南最愛的戒糖秘密基地，用這一顆冰心杯子蛋糕，開啟你的低負擔下午茶時光吧！

迷馬 MiMA TEA BAR

地址：台南市中西區民生路一段211號

電話：06-331-5919

營業時間：10:00–19:30（星期日公休）

文章來源：美食探險家Miss V FB：美食探險家Miss V

