快訊

川普威脅課關稅25%！南韓喊「沒公告不算數」韓媒曝美2周前曾警告

越南籍成大博士攜幼兒德國返台竟成欠稅2千萬大戶 隻身困台無奈發聲

曹西平長眠地曝光 三哥缺席告別式悄然返回澳洲

南美館重量級「神桌辦桌」特展登場！大型虎爺裝置超好拍，還有專屬主題套餐「邊吃邊感受台南」

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台南美術館提供
圖／台南美術館提供

到台南旅遊，除了吃小吃、逛老街，今年還多了一個超有話題性的必排行程！臺南市美術館全新特展「恁兜攏按怎拜？從餐桌到神桌的藝術連結」，將於2026年1月22日熱鬧登場，一路展出到5月24日，把府城最熟悉的美食文化與民間信仰，變成一場好看、好拍、又好玩的藝術旅行。

圖／台南美術館提供
圖／台南美術館提供

走進展場，彷彿參加一場「文化辦桌」。策展靈感取自台灣傳統宴席拼盤概念，將藝術創作、工藝設計、動漫元素與宮廟文物一次端上桌，打破藝術與生活的界線。從日常餐桌延伸到祭祀神桌，讓人一邊看展，一邊理解台南人如何用美食傳遞祝福、用儀式凝聚情感。

圖／台南美術館提供
圖／台南美術館提供

最吸睛的亮點，莫過於氣勢滿滿的 大型虎爺裝置，展期間將現身南美館，成為旅客必拍的超萌新地標。展區內也集結各式風格的虎爺與神祇創作，從傳統工藝到潮流設計通通看得到，顛覆大家對民間信仰的既定印象，讓神明也能很時尚、很可愛。

圖／台南美術館提供
圖／台南美術館提供

看展之餘，還能一路吃下去！南美館此次特別攜手台南晶英酒店，推出展期限定的「府城招財宴」與主題套餐，把展覽概念化成一道道料理，讓旅程從視覺延伸到味蕾，感受台南專屬的「吃福氣」。

圖／台南美術館提供
圖／台南美術館提供

展覽地點位於 臺南市美術館1館導覽室及展覽室 B–F、I–J，無論是規劃台南走春行程、親子出遊，或是文青慢旅，都相當適合排進行程。這個春天，就到台南邊看虎爺、邊吃美食，用最輕鬆的方式認識府城文化吧！

圖／摘自市長黃偉哲FB
圖／摘自市長黃偉哲FB

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

展覽 美食 南美館 美術館 晶英酒店

相關新聞

南美館重量級「神桌辦桌」特展登場！大型虎爺裝置超好拍，還有專屬主題套餐「邊吃邊感受台南」

到台南旅遊，除了吃小吃、逛老街，今年還多了一個超有話題性的必排行程！臺南市美術館全新特展「恁兜攏按怎拜？從餐桌到神桌的藝術連結」，將於2026年1月22日熱鬧登場，一路展出到5月24日，把府城最熟悉的美食文化與民間信仰，變成一場好看、好拍、又好玩的藝術旅行。

走春新玩法！用雙腳感受台南年味 春節散步導覽免費報名

【旅奇傳媒/編輯部報導】台南散步導覽春節不間斷！迎接農曆春節連續假期，臺南市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）規劃12條免費定時導覽路線，並於02/14-02/22春節期間加開31梯次，共計63梯次，除了0

世博台灣館「TECH WORLD」 館原貌現蹤「嘉義台灣燈會」！3大劇場原味重現，沒看過要把握

「2026 台灣燈會」將於 3 月 3 日至 3 月 15 日在嘉義縣登場，活動除結合傳統元宵燈景，更首度引進國際世博等級展演內容。現在確定曾於大阪‧關西世界博覽會引熱議亮相的「台灣 TECH WORLD 館」，將以原貌移師嘉義展出，讓民眾即使先前大阪錯過，現在也有機會親身體驗台灣智慧科技與數位應用的成果。

原來台南這麼適合遛小孩！盤點超好玩親子景點

【FunTime小編群】台南不只是美食之都，景點更是多到玩不完～除了歷史古蹟，也有許多好玩又特別的園區、農場，超適合全家一起來旅遊放鬆！今天FunTime小編就要來推薦幾個台南親子景點，放假日時就可以帶著小孩到處玩啦～

IG爆紅雲林落羽松！富士春堀頭28秘境 隨手拍都如同明信片

如果你正在找一個可以拍到忘記時間的地方，那你一定要來雲林虎尾的富士春落羽松秘境走一趟！當陽光灑進落羽松林的那一刻，整個世界都慢了下來，這正是此地最迷人的地方。

台南超人氣「大碗麵」！早上6點就開賣，滷味隨便切都好吃，絕對是高CP值早餐

udn走跳美食／Vicky媽媽的遊樂園 Vicky 要帶大家來挖寶，今天分享的這家麵店位於台南國民路上，「國棟麵店」外觀看起來就是那種很不起眼的傳統麵攤，但妳千萬不要被它樸實的外表騙了！這天

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。