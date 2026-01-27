南美館重量級「神桌辦桌」特展登場！大型虎爺裝置超好拍，還有專屬主題套餐「邊吃邊感受台南」
到台南旅遊，除了吃小吃、逛老街，今年還多了一個超有話題性的必排行程！臺南市美術館全新特展「恁兜攏按怎拜？從餐桌到神桌的藝術連結」，將於2026年1月22日熱鬧登場，一路展出到5月24日，把府城最熟悉的美食文化與民間信仰，變成一場好看、好拍、又好玩的藝術旅行。
走進展場，彷彿參加一場「文化辦桌」。策展靈感取自台灣傳統宴席拼盤概念，將藝術創作、工藝設計、動漫元素與宮廟文物一次端上桌，打破藝術與生活的界線。從日常餐桌延伸到祭祀神桌，讓人一邊看展，一邊理解台南人如何用美食傳遞祝福、用儀式凝聚情感。
最吸睛的亮點，莫過於氣勢滿滿的 大型虎爺裝置，展期間將現身南美館，成為旅客必拍的超萌新地標。展區內也集結各式風格的虎爺與神祇創作，從傳統工藝到潮流設計通通看得到，顛覆大家對民間信仰的既定印象，讓神明也能很時尚、很可愛。
看展之餘，還能一路吃下去！南美館此次特別攜手台南晶英酒店，推出展期限定的「府城招財宴」與主題套餐，把展覽概念化成一道道料理，讓旅程從視覺延伸到味蕾，感受台南專屬的「吃福氣」。
展覽地點位於 臺南市美術館1館導覽室及展覽室 B–F、I–J，無論是規劃台南走春行程、親子出遊，或是文青慢旅，都相當適合排進行程。這個春天，就到台南邊看虎爺、邊吃美食，用最輕鬆的方式認識府城文化吧！
