世界古文明展在台北！沉浸式科技重現「四大文明」精彩可期

▲圖片來源：IG@dust._journey
《世界古文明展》以四大文明為軸線，將觀眾帶入人類最早對世界的理解與想像。展覽設於華山1914文創園區東2A館與東2B館，透過沉浸式科技與空間設計，把歷史從課本中釋放出來，轉化為一場可以行走、可以感受、可以被身體記住的文明旅程。


▲圖片來源：IG@dust._journey
光影與聲響交織，讓歷史成為可以走進的風景

這場展覽不以傳統櫥窗為主，而是用大型造景、投影與聲音設計，重新構築古代世界。觀眾在光影中前行，文字在空間中浮現，建築與神話在黑暗裡慢慢成形，讓「文明」不再只是知識，而是包圍你、牽引你的一種感受。


▲圖片來源：IG@dust._journey
四大文明逐一展開，從帝國到哲思的旅程

展覽從亞述文明開始，狩獵浮雕、人首翼牛與楔形文字在光影中構成權力與書寫的世界觀；進入埃及，金字塔、神像與木乃伊儀式揭示對永恆與來世的信仰；地中海展區則讓希臘神話與羅馬理性相互對話，呈現神性與秩序如何塑造文明；最後的印度文明，以城市規劃、大浴池與輪迴哲學，引領觀眾走進關於生命與存在的深層思考。


▲圖片來源：IG@dust._journey
在古文明之中，看見人類走到今天的軌跡

本次特展不僅僅是回顧過去，而是在古老文明的映照下，讓我們重新理解現在。當你走過這些光影構成的帝國、神話與城市，也同時走過人類如何用想像、秩序與信仰，一步步建構世界。這不只是一場展覽，而是一段關於「我們從哪裡來」的深刻對話。


▲圖片來源：IG@dust._journey
【世界古文明展】

展覽期間：2026/01/15－2026/04/19

展覽地點：華山1914文創園區 東2A館、東2B館

售票資訊：450/人


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


