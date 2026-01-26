世界古文明展在台北！沉浸式科技重現「四大文明」精彩可期

在忙碌的生活節奏裡，做臉早就不只是「變漂亮」這麼簡單，而是一段讓皮膚、身體，甚至情緒都能同步被照顧的時間，尤其對長期熬夜、壓力大、膚況反覆的人來說，找到一間技術穩定、流程安心、不強迫推銷的做臉店，真的比什麼都重要，在新年的開始，就從做臉開始，給自己一個新年新氣象吧！ 這次七分之二的探索精選三間台北做臉與皮膚管理空間，從隱身巷弄、主打一對一放鬆體驗的個人 Spa，到交通超方便、流程與效果都清楚可見的專業美學中心，再到課程選擇透明、敏感肌也能安心施作的皮膚管理品牌，如果你正在找一間能長期信任、讓做臉變成日常保養一部分的店，這篇可以好好存起來慢慢挑。

2026-01-24 09:00