楓樺台一渡假村「溫室採草莓」開跑！4萬坪生態園區超好拍，2歲以下全額免費入園

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自楓樺台一渡假村臉書粉絲團
圖／取自楓樺台一渡假村臉書粉絲團

迎接寒假與初春旅遊熱潮，南投埔里的楓樺台一渡假村推出期間限定「溫室草莓宴」體驗，邀請親子旅客走進佔地約 4 萬坪的生態園區，在森林與溫室交織的自然環境中，感受結合草莓、甜點與生態導覽的慢遊行程。活動自 1 月底一路延續至 3 月中旬，成為適合全家出遊、遠離城市喧囂的療癒選擇。

圖／取自楓樺台一渡假村臉書粉絲團
圖／取自楓樺台一渡假村臉書粉絲團

草莓宴行程包含園區門票、專人導覽、DIY 手作體驗與溫室午茶時光，旅客可在綠意環繞的溫室空間中，品嚐以新鮮草莓入菜的特色點心，同時聆聽森林自然聲響，享受悠閒午後。今年渡假村更結合埔里在地品牌，將草莓元素融入甜點與飲品設計，讓味覺與視覺同步感受季節限定的美好。

圖／取自楓樺台一渡假村臉書粉絲團
圖／取自楓樺台一渡假村臉書粉絲團

圖／取自楓樺台一渡假村臉書粉絲團
圖／取自楓樺台一渡假村臉書粉絲團

活動採限量預約制，單人價格 688 元，住宿旅客另享優惠價，2 歲以下幼童可免費入園。楓樺台一渡假村表示，希望透過草莓宴與生態導覽，讓旅客在旅途中重新親近土地與自然，體驗埔里山城的慢活節奏。想把握冬末初春的莓好時光，建議提前安排，為親子假期留下難忘回憶。

圖／取自楓樺台一渡假村臉書粉絲團
圖／取自楓樺台一渡假村臉書粉絲團

