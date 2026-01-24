聽新聞
0:00 / 0:00
楓樺台一渡假村「溫室採草莓」開跑！4萬坪生態園區超好拍，2歲以下全額免費入園
迎接寒假與初春旅遊熱潮，南投埔里的楓樺台一渡假村推出期間限定「溫室草莓宴」體驗，邀請親子旅客走進佔地約 4 萬坪的生態園區，在森林與溫室交織的自然環境中，感受結合草莓、甜點與生態導覽的慢遊行程。活動自 1 月底一路延續至 3 月中旬，成為適合全家出遊、遠離城市喧囂的療癒選擇。
草莓宴行程包含園區門票、專人導覽、DIY 手作體驗與溫室午茶時光，旅客可在綠意環繞的溫室空間中，品嚐以新鮮草莓入菜的特色點心，同時聆聽森林自然聲響，享受悠閒午後。今年渡假村更結合埔里在地品牌，將草莓元素融入甜點與飲品設計，讓味覺與視覺同步感受季節限定的美好。
活動採限量預約制，單人價格 688 元，住宿旅客另享優惠價，2 歲以下幼童可免費入園。楓樺台一渡假村表示，希望透過草莓宴與生態導覽，讓旅客在旅途中重新親近土地與自然，體驗埔里山城的慢活節奏。想把握冬末初春的莓好時光，建議提前安排，為親子假期留下難忘回憶。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言