楓樺台一渡假村「溫室採草莓」開跑！4萬坪生態園區超好拍，2歲以下全額免費入園

每年到了梅花季節，很多遊客就會到南投信義賞梅，這裡有知名的風櫃斗梅花，還有【烏松崙森林渡假營（石家梅園）】、【汪家梅園】還有【牛稠坑驛站】都是充滿賞花人潮的地方。在這麼美的地方卻隱藏著一處鮮少人知道的鮮少人知道的【聿仙山莊】，這裡不僅是海拔最高的梅花群，而且全台最老最大的梅王、梅后也佇立於此，雖然路難開，但是一切都值得。

2026-01-24 10:30