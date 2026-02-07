快訊

輝達助攻道瓊一舉突破5萬點大關 黃仁勳一句話安了台股封關前信心

任內宣布解嚴、開放報禁 前行政院新聞局長邵玉銘過世享壽87歲

聽新聞
0:00 / 0:00

沒有招牌的台南包子店！ 只賣三樣眷村味「包子、花捲、饅頭」 冬粉肉包還只要17塊

大阿姨珍妮的美食旅遊／ 文、圖／大阿姨珍妮

udn走跳美食／大阿姨珍妮

太隱密了吧～～～～～～!!到底賣給誰～～～～～！！！

幾個月之前珍妮在板上看見有朋友推介崇德路上沒有招牌的包子店。我用google的街景圖找了一下⋯

啊～就在我住的社區對面？？不可能吧⋯我就沒看見這間店開過？？前陣子又在社區的群組看見鄰居聊到這間這間包子饅頭，這間神祕的包子店下午三點營業賣完很快速的就收了？？

崇德路上沒有招牌的這間包子店，google上標示是二空張包子店，隔壁就是包家。

下午三點營業時間過來就會看見鐵門大開，直接進去跟老闆說你要什麼～！！店裡販售的品項很簡單只有三樣，包子、花捲和饅頭。

重點是～包子一顆只要17塊？？這年頭還有17塊的包子⋯這間給了我滿滿的問號！！

珍妮第一次來這天，剛進去就聽見前面的大哥10顆20顆的外帶，買完要離開後面的客人也是10顆10顆的⋯⋯((所以，人家沒有招牌真的也是沒差))

店裡最熱賣的就是包子，無時無刻都在一直包一直蒸⋯饅頭和花捲都已經是成品在保麗龍箱內～

包子、花捲一顆17元 （饅頭15元）

只賣三樣，當然三樣都要帶回家～

包子饅頭花捲吃完～我最大的印象是⋯他家不走甜味！！是我吃過真的是鹹香麵體香的包子饅頭。

他家饅頭很扎實一顆15塊沉甸甸的！！麵體是扎實有嚼勁好吃的⋯重點是他家饅頭真的不甜樣，很重要喔.⋯如果你已經吃習慣帶著甜甜味的饅頭這個你可能會吃不習慣。

包子很好吃我喜歡！！包子一顆17塊的價格很便宜，但包子個頭偏小⋯麵體一樣是扎實帶著彈牙麵勁口感，夾著冬粉和蔥肉餡的鹹香，內餡的調味是稍稍重口味但好吃的，也是我難得吃到不甜的包子。

花捲 一顆17元

眷村饅頭的麵勁口感我很喜歡,夾著油香和蔥香氣～他家是那種不甜的麵體香夾著淡淡的油蔥香～越吃越順口的好吃！！我隔天又去買了15顆請老闆幫我五顆五顆裝放冷凍⋯

二空張包子店

地址：台南市東區崇德路975號

營業時間：下午三點（六日公休）

文章來源：大阿姨珍妮的美食旅遊 FB：大阿姨珍妮的美食旅遊

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

包子 饅頭 美食 眷村 外帶 台南美食

udn走跳美食

追蹤
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

沒有招牌的台南包子店！ 只賣三樣眷村味「包子、花捲、饅頭」 冬粉肉包還只要17塊

太隱密了吧～～～～～～!!到底賣給誰～～～～～！！！ 幾個月之前珍妮在板上看見有朋友推介崇德路上沒有招牌的包子店。我用google的街景圖找了一下⋯

台南親子旅遊推薦！新造景亮相「巨大蘭花＋玻璃屋」美拍升級

不是每間觀光工廠，都能讓人一走進來就放慢腳步。蘭都觀光工廠用蘭花的優雅氣息，打造一處適合全家同行、朋友拍照、情侶漫遊的台南景點，最近更因全新造景亮相，再度成為討論焦點。

春節寒假玩台南！ 尖山埤鴨鴨派對、頑皮世界馬力全開

【旅奇傳媒/編輯部報導】新年與寒假即將到來，台南兩大觀光遊樂業「柳營尖山埤渡假村」與「頑皮世界」皆推出一系列豐富多元的活動，結合娛樂、教育與親子互動，趁著假期來台南體驗充滿年節氛圍的寒假旅遊樂趣。

388元蔬食吃到飽、過年不漲價！ 台南歸仁CP值「歸香植所」新開張 奶蛋素也能爽吃

高CP值蔬食新選擇來了！台南歸仁近來出現一家質感系蔬食餐廳「歸香植所」，主打精緻、溫暖的素食料理，不僅有豐富的沙拉吧、特色串燒，甚至連蔬食生魚片都能吃到，平日成人只要388元就能無限爽吃。最佛心的是，店家宣布過年期間完全不漲價，快通知台南的朋友手刀訂位囉！

看完奇美埃及展推薦順遊「這裡」，交通方式＆設施介紹一次報你知！

看完奇美博物館的埃及特展，如果還有時間，不妨順道走一趟附近的十鼓仁糖文創園區。老糖廠變身文創基地，不只有鼓藝表演，還藏了煙囪溜滑梯、糖晶落體、魔法工廠等豐富設施，從大人到小孩都能找到好玩的一角。這篇幫你整理交通方式、園區亮點和適合親子的活動，讓你輕鬆安排一個好走又不無聊的台南小旅行。

探索茶鄉品茶香滋味 用五感體驗阿里山迷人茶文化

燦爛日出、壯觀神木與森林火車之外，阿里山最迷人的，還有茶鄉風情與茶香滋味。走進山裡才發現，阿里山的靈魂就藏在生活風景裡，而「步道」則是貼近流動風景的最佳途徑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。