沒有招牌的台南包子店！ 只賣三樣眷村味「包子、花捲、饅頭」 冬粉肉包還只要17塊
udn走跳美食／大阿姨珍妮
太隱密了吧～～～～～～!!到底賣給誰～～～～～！！！
幾個月之前珍妮在板上看見有朋友推介崇德路上沒有招牌的包子店。我用google的街景圖找了一下⋯
啊～就在我住的社區對面？？不可能吧⋯我就沒看見這間店開過？？前陣子又在社區的群組看見鄰居聊到這間這間包子饅頭，這間神祕的包子店下午三點營業賣完很快速的就收了？？
崇德路上沒有招牌的這間包子店，google上標示是二空張包子店，隔壁就是包家。
下午三點營業時間過來就會看見鐵門大開，直接進去跟老闆說你要什麼～！！店裡販售的品項很簡單只有三樣，包子、花捲和饅頭。
重點是～包子一顆只要17塊？？這年頭還有17塊的包子⋯這間給了我滿滿的問號！！
珍妮第一次來這天，剛進去就聽見前面的大哥10顆20顆的外帶，買完要離開後面的客人也是10顆10顆的⋯⋯((所以，人家沒有招牌真的也是沒差))
店裡最熱賣的就是包子，無時無刻都在一直包一直蒸⋯饅頭和花捲都已經是成品在保麗龍箱內～
包子、花捲一顆17元 （饅頭15元）
只賣三樣，當然三樣都要帶回家～
包子饅頭花捲吃完～我最大的印象是⋯他家不走甜味！！是我吃過真的是鹹香麵體香的包子饅頭。
他家饅頭很扎實一顆15塊沉甸甸的！！麵體是扎實有嚼勁好吃的⋯重點是他家饅頭真的不甜樣，很重要喔.⋯如果你已經吃習慣帶著甜甜味的饅頭這個你可能會吃不習慣。
包子很好吃我喜歡！！包子一顆17塊的價格很便宜，但包子個頭偏小⋯麵體一樣是扎實帶著彈牙麵勁口感，夾著冬粉和蔥肉餡的鹹香，內餡的調味是稍稍重口味但好吃的，也是我難得吃到不甜的包子。
花捲 一顆17元
眷村饅頭的麵勁口感我很喜歡,夾著油香和蔥香氣～他家是那種不甜的麵體香夾著淡淡的油蔥香～越吃越順口的好吃！！我隔天又去買了15顆請老闆幫我五顆五顆裝放冷凍⋯
二空張包子店
地址：台南市東區崇德路975號
營業時間：下午三點（六日公休）
文章來源：大阿姨珍妮的美食旅遊 FB：大阿姨珍妮的美食旅遊
