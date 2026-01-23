世博台灣館「TECH WORLD」 館原貌現蹤「嘉義台灣燈會」！3大劇場原味重現，沒看過要把握

「2026 台灣燈會」將於 3 月 3 日至 3 月 15 日在嘉義縣登場，活動除結合傳統元宵燈景，更首度引進國際世博等級展演內容。現在確定曾於大阪‧關西世界博覽會引熱議亮相的「台灣 TECH WORLD 館」，將以原貌移師嘉義展出，讓民眾即使先前大阪錯過，現在也有機會親身體驗台灣智慧科技與數位應用，一定不能錯過！

台灣 TECH WORLD 館在 2025 年大阪世界博覽會期間，以結合科技、設計與文化的沉浸式展演形式，獲得國際肯定，不僅入圍「世界博覽會奧林匹克評選」四大獎項，更榮獲「最佳展覽或展示獎」銅牌，同時入圍最佳元素或細節獎、評審主席特別獎與人氣票選獎，成為台灣在世博舞台上的重要代表。

玉山數位科技台灣館（TECH WORLD）。圖／EXPO 2025大阪世博官網

展館整體以「科技 × 設計 × 文化」為策展主軸，從入口導覽區延伸至生命、自然與未來三大劇場，透過清楚的動線設計，引導觀眾逐步走進台灣的未來生活想像，同時兼顧人流控管與現場營運需求，確保高峰時段仍能維持良好觀展品質。

不僅如此，「生命劇場」為展館最具代表性的展區之一，結合 560 台互動裝置、巨型投影與聲光效果，呈現台灣豐富的生態樣貌與多元物種，透過強烈的視覺與聽覺體驗，引領觀眾思考生命共存與自然永續的議題。

TECH WORLD由玉山數位科技株式會社打造，主題為「連結世界，共創未來美好生活」，設計「生命、自然、未來」三大劇場，提出「共好」策展理念。記者胡瑞玲／攝影

此次嘉義展出，TECH WORLD 館三大劇場將完整呈現，透過全彩智慧顯示系統、360 度環景影像與多感官體驗設計，展現台灣的生物多樣性、自然之美與未來科技生活藍圖，為元宵燈會注入不同以往的國際科技藝術能量，預計燈會期間整體觀展人次可望突破 1,000 萬人次，建議及早安排卡位一睹台灣館的風采吧。

台灣館「TECH WORLD」。圖擷取自大阪萬博官網

