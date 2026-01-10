快訊

熊熊艦到你「軍艦迷不要錯過」！2026泰迪熊海上派對特展登場，安平德陽艦化身全台首座「海上熊樂園」

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
／取自安平定情碼頭-德陽艦園區臉書粉絲團
／取自安平定情碼頭-德陽艦園區臉書粉絲團

台南安平定情碼頭－德陽艦園區於2026年推出年度主題特展「熊熊艦到你・2026泰迪熊海上派對主題特展」，自1月10日起展出至12月31日止。台南市政府邀請親子家庭、軍事迷與泰迪熊迷登上軍艦，感受療癒可愛的泰迪熊結合海軍文化，打造全台首座「海上熊樂園」，為春節與全年旅遊增添新亮點。

／取自安平定情碼頭-德陽艦園區臉書粉絲團
／取自安平定情碼頭-德陽艦園區臉書粉絲團

本次特展以德陽艦為主舞台，艦艙化身派對現場，透過光影投影與情境佈置，規劃「熊熊駕駛艙」、「艦長派對甲板」、「航海探險走廊」等主題展區，遊客可化身水手熊、艦長熊拍照互動，沉浸式體驗海上派對氛圍，讓軍艦不再只是硬派形象，也多了溫暖童趣的一面。

／取自安平定情碼頭-德陽艦園區臉書粉絲團
／取自安平定情碼頭-德陽艦園區臉書粉絲團

／取自安平定情碼頭-德陽艦園區臉書粉絲團
／取自安平定情碼頭-德陽艦園區臉書粉絲團

德陽艦前草坪同步設置大型泰迪熊造景與互動裝置，成為最療癒的打卡熱點。遊客完成指定任務還可集章兌換「熊熊海上紀念明信片」，不論是情侶、親子或朋友同行，都能在藍天海景與可愛熊熊陪伴下留下專屬回憶。

／取自安平定情碼頭-德陽艦園區臉書粉絲團
／取自安平定情碼頭-德陽艦園區臉書粉絲團

／取自安平定情碼頭-德陽艦園區臉書粉絲團
／取自安平定情碼頭-德陽艦園區臉書粉絲團

參觀票價親民，全票100元；優待票80元（適用6歲以上孩童、學生、軍警、65歲以上長者、設籍台南市民及20人以上團體）；持身心障礙證明者本人免費。地點位於台南安平定情碼頭德陽艦園區，交通便利、展期長達一年，無論春節假期或週末出遊，都適合安排一趟療癒又有特色的海上熊熊之旅。

／取自安平定情碼頭-德陽艦園區臉書粉絲團
／取自安平定情碼頭-德陽艦園區臉書粉絲團

