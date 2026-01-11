滷蛋、肉燥飯免費吃！台南牛肉湯新選擇「超強蒜頭牛肉湯」 還能免費續湯喝到飽

台南美食｜台南牛肉湯『森山溫體牛肉湯(東安店)』台南又有厲害的牛肉湯新選擇，台南東區這家只要點一碗牛肉湯就可以免費續湯+肉燥飯+滷蛋吃到飽！每日新鮮直送溫體牛搭配牛骨與蔬菜熬煮的高湯，真的好喝非常推，以前都要跑佳里才吃得到，現在台南東區就吃得到。

『森山溫體牛肉湯(東安店)』終於開來市區了！就開在熱鬧的台南東區東安路上，光布條寫著肉燥飯/滷蛋吃到飽就很吸引我。

『森山溫體牛肉湯(東安店)』就是這個！！香到不行的肉燥飯+滷蛋 想吃多少都可以，重點他們家是給滷蛋不是鳥蛋，真的太加分了。

『森山溫體牛肉湯(東安店)』每日新鮮直送的溫體牛肉，再經過專業師傅手工修切牛肉，牛肉口感更好。

蒜頭牛肉湯 $150

台南少見加蒜頭的牛肉湯，原本已經夠好喝牛肉湯更上一層樓！湯頭加入蔬果與牛骨慢熬出的高湯，還帶有蒜頭香氣，讓每口湯都增添不少層次。

當然新鮮直送溫體牛，肉質軟嫩充滿肉香，完全不需要沾醬直接吃原味最好吃，肉量來說也是很有誠意，這間無中休有冷氣吹太加分。

頂級牛肉湯 $200

想吃更細嫩的牛肉湯就點這碗，特別挑選的頂級牛肉更有迷人香氣，你看這牛肉油花更美，然後大家要注意！一上桌一定要先把牛肉撈起來以免過老。

酸溜馬鈴薯絲牛肉 $150

牛肉湯少見的炒馬鈴薯絲牛肉，味道微酸微辣非常開胃，一口肉一口飯很下飯！這是我覺得炒類的第一名又有特色，第一次來的朋友可以點。

滑蛋牛肉 $150

滑嫩嫩的蛋跟牛肉搭在一起就是香～～牛肉吃起來不會太硬，師傅炒功不錯。

麻油牛心 $160

最近天氣涼涼的，很適合點份麻油牛心絕對不會錯，麻油薑絲炒香下牛心，一上桌香氣就撲鼻而來，也是外面比較少有的品相。

芥藍牛肉 $150

芥藍牛肉根本是牛肉湯的標配，精華就是醬汁淋在飯上，吃兩三碗飯的沒問題。

店家對面就有收費停車場很方便。

地址：臺南市東區東安路49號

時間：11:30~21:30(週一公休)

電話：06 – 208 5577

文章來源：台南小白 FB：台南小白

