220元起套餐+自助吧吃到飽！台南新店「大手前鐵板燒 台南FOCUS店」免費送起司蛋捲

udn走跳美食／台南小白

台南美食｜台南中西區『大手前鐵板燒席前料理』台南新開的鐵板燒就在Focus8樓，個人鐵板套餐220元起，就有清炒時蔬(高麗菜+豆芽菜) +自助吧吃到飽（白飯、湯品、飲料、冰沙、零食、肉燥飯）吃飽還可以免費兌換一支霜淇淋，目前還有憑電影票根並店內消費就免費送起司蛋捲。

『大手前鐵板燒席前料理』自助區有湯品、飲料、冰沙、咖啡、零食、肉燥飯吃飽飽。

『大手前鐵板燒席前料理』我個人很喜歡坐在鐵板前看師傅，感覺會特別好吃。

加了滿滿起司的起司蛋捲，隨便拉都很牽絲，重點憑電影票根來店消費就免費送，好棒的活動！！

黃金脆皮雞排 $290

金黃酥脆的脆皮雞腿排，厚實多汁搭蒜片吃很加分。

菲力牛排 $450

菲力牛排採用原塊肉（非組合肉）完美五分熟度，鮮嫩多汁肉質表現不錯。

醬爆牛五花 $240

賣很好的現點現炒的照燒牛五花，鐵板炒過醬香味十足非常下飯。

海鮮大草蝦$180 南方澳小卷 $180，海鮮新鮮美味，師傅煎功不錯給過給過！

有附高麗菜/豆芽菜，可以加辣。

櫛瓜兩面煎至焦香，厚厚的口感特別好。

點任一套餐就可以免費兌換一支霜淇淋。

目前鐵板燒共有八間門市。

大手前鐵板燒 台南FOCUS店

地址：臺南市中西區中山路166號

時間：11:00~22:00

電話：06- 2222106

