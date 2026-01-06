全台首創鵝肉火鍋！雲林最美火鍋店 靈魂「鵝油辣椒醬」邊吃邊點頭

如果你跟我一樣，看到「鵝肉」腦中第一個畫面還停在切盤、沾蒜蓉醬、配白飯，那貪吃鬼熊熊要先說一句：鵝與鍋，完全是另一個世界。

來來來～雲林美食地圖最新指引，跟熊前往雲林縣虎尾鎮福民路57號上的《鵝與鍋-虎尾總店》，他不是把鵝肉丟進火鍋裡就交差了事，而是直接開了一條「從鵝場到餐桌」的完整路線，認真到讓人一邊吃、一邊點頭。

他們的鵝肉，來自自家養殖的雲林東勢鄉鵝場，而且還是全台少數、甚至可以說唯一有申請肉鵝產銷履歷的品牌。意思很白話——你吃到的每一口鵝肉，來源清楚、過程透明，不是今天市場有什麼就上什麼，最重要的是，連屠宰這一段都在自己的合法屠宰場完成，品質從源頭就緊緊抓住，這種規格，通常只會在高單價餐廳看到，現在直接端進火鍋店。

而真正讓人記住的，火鍋湯底為靈魂本體的——鵝白湯。不是濃到油膩，也不是淡到像熱水，而是一種喝得出鵝骨香氣、卻又乾淨順口的湯頭，你會發現，湯滾了、料下了，越煮越有深度，再加上整間店空間明亮、舒服，說它是最美雲林火鍋店，真的不是場面話。

鵝與鍋-虎尾總店特約停車場資訊

名稱｜城市車旅－虎尾林森站

地址｜雲林縣虎尾鎮林森路一段387號

步行距離｜約 1分鐘分鐘即可抵達鵝与鍋

用餐停車怎麼折？

憑當日消費即可享停車折抵60分鐘

用餐結束即可向櫃檯索取停車折抵卷

鵝與鍋-虎尾總店自助吧

《鵝與鍋》的自助吧，屬於那種一不小心會在這區停留太久的類型。不是因為選擇障礙，而是你會忍不住想說：「欸，我剛剛是不是還沒喝那個？」

飲料區不走浮誇路線，但該有的都有，冷飲清爽解膩，特別適合在吃鍋時候、嘴巴開始發熱時來一杯，瞬間回到理智線。

熱飲區則很貼心，飯後來一杯暖暖的咖啡，胃跟心情都被安撫到位。

真正的重點，是調味區。

這裡完全就是鵝肉控的天堂，尤其那靈魂角色——鵝油辣椒醬，香氣不是衝上來那種，而是慢慢貼著鼻子走。加一點就好，真的，不要貪心。再搭配他們家的鵝肉醬、醬油、蔥蒜，自由配、隨你玩，每個人都能調出自己的「今天版本」。

吃到一半想換個口味？霜淇淋就在那裡默默等你，湯熱、嘴燙、情緒高漲時來一口，剛剛好。

整體來說，《鵝與鍋》的自助吧不是要你吃到飽，而是讓你在每個階段，都有一個剛剛好的轉場，很會。

鵝與鍋-虎尾總食記

北海道牛奶鵝白湯（ 鵝肉／290元）

這鍋「北海道牛奶鵝白湯」，一上桌我第一個反應不是香，是乾淨。那種你靠近鍋邊聞，會先聞到淡淡奶香，接著才是鵝骨慢慢浮上來的氣味，有點像在提醒你：「等等再喝，我會越來越好喝。」

湯一滾，整鍋開始變得有層次。牛奶的圓潤感把鵝白湯包起來，但沒有把鵝的存在感抹掉，反而讓鵝骨的甜味變得更明顯，接著將超美的綜合菜盤內蔬菜通通丟入，再接著喝，熊熊愛上他的順、溫和，它不是那種第一口就嘗到的濃爆系，而是屬於會默默喝掉一碗又一碗，才發現「欸，這鍋牛奶鍋真的是與以往喝過完全不同，而更好喝那種」。

鵝肉下鍋後更是重點，肉質紮實但不柴，油脂乾淨，吸了湯之後反而多了一點柔軟感。

建議不要一次全下，慢慢涮、慢慢吃，你會發現不同時間點撈起來，口感真的不一樣。

這鍋最厲害的地方在於，它不靠重口味討好人，而是用穩定度說服你，從第一口到最後一口，湯沒有崩壞，反而越煮越順，完全就是《鵝與鍋》想傳達的那件事——鵝肉，真的很適合當火鍋主角。

藥膳溫補鵝白鍋（鮮嫩鹹水鵝肉塊／280元）

如果說前一鍋是溫柔派，那這鍋「藥膳溫補鵝白鍋」就是很會照顧人的那種前輩型湯頭。

湯色一看就知道有底蘊，但喝起來完全沒有中藥味壓過去的問題，是那種順順滑過喉嚨，身體會自己慢慢熱起來的類型。

藥膳的香氣不張揚，反而把鵝白湯原本的骨香再往上托一點點，喝起來有深度，但不會讓人有「我是不是在喝補湯」的心理壓力，很適合天氣微涼、或是今天就是想對自己好一點的時候點。

這鍋搭配的是鮮嫩鹹水鵝肉塊，本身就已經有調味基底，所以吃法很重要，來，照這樣吃就對了。

吃法 1：熟食上桌直接沾醬吃

第一輪先感受鵝肉本身的鹹香，肉甜很明顯，先不要急著下鍋。

吃法 2：涮一下，熱熱起，沾醬吃

讓湯的香氣輕輕包住肉，溫度一上來，油脂香氣會更立體。

吃法 3：煮一下 （建議 5–8 秒），吸湯汁再沾醬

這是我最愛的吃法，湯汁貼在肉上，那一口真的很犯規。

這鍋不是要你大聲讚嘆，而是會默默讓你把湯喝完的那種狠角色。

一鵝百味套餐（加購／139元）

一隻鵝，百種風味，強烈必點一鵝六吃

「一鵝百味套餐」這名字聽起來很浮誇，但實際上桌之後你會發現——它浮誇得很有道理，一隻鵝，直接被拆成多個部位，讓我們用火鍋的方式，把鵝從頭到尾重新認識一次，這在外面真的很少見。

先說內臟組合：鵝腸、鵝腱、鵝心、鵝肝，這一盤的重點只有一句話：不要煮過頭。照建議涮到七分熟就好，立刻撈起來沾醬吃。

鵝腸脆、鵝腱彈、鵝心紮實、鵝肝則是滑中帶粉感，每一樣口感都不一樣，但共同點是——沒有腥味，處理得很乾淨，這點真的加分。

接著是比較安心派的鵝肉丸、鵝血糕，這兩樣就可以直接丟進湯裡煮到全熟，不用緊張。鵝肉丸吸湯能力很強，咬下去會有湯汁感；鵝血糕在鵝白湯裡煮，表面變得柔軟，裡面還保有口感，吃起來比單吃更耐嚼。

這一整套吃下來，你會很明顯感受到《鵝與鍋》想做的不是「多」，而是「完整」，它不是配角，是直接把一隻鵝的人生故事端給你看。

古早味鵝嚐滷飯（加購45元）

來，這碗是很多人低估、但吃完都會默默加分的存在。，第一口下去你會先感覺到的是滷汁的圓潤感，不是那種油亮到發光的路線，而是貼在米飯表面，讓每一口都滑順好入口。

米飯粒粒分明，淋上滷汁後不會軟爛，而且給的鵝肉超大方，每一口飯加上鵝肉，不得不說，完全不會搶走火鍋的風采，反而很適合在湯喝到一半、嘴巴想換個節奏時出場。

如果你有加購一鵝百味套餐，拿一點鵝內臟配著滷飯吃，整個層次直接升級。

蛋煎黃金麵線（加購35元）

「蛋煎黃金麵線」一上桌，香氣先到。

表面煎到微微金黃，但不是硬脆派，而是那種外層有存在感、裡面還保有柔軟度的狀態，第一口我會強烈建議——先吃原味。什麼都不要沾，先感受麵線本身的鹹香與蛋香，這時候你會發現，它其實已經很完整了。

接著進階玩法再登場：沾醬！！用的是醬油＋鵝油辣椒這個組合，不用多，一點點就好，它不是直接辣你，而是先香再慢慢熱，搭上煎過的麵線，香氣會整個被放大，口感也變得更立體。

手作酥炸鵝蛋（60元）

手作酥炸鵝蛋完全是那種外表低調、一切開就露餡的狠角色。外層炸衣薄薄一層，不是走厚重酥皮路線，咬下去會先聽到輕輕一聲「喀」，接著馬上接到裡面溫熱綿密的鵝蛋本人。

鵝蛋本身的蛋香很濃，但不腥，口感比雞蛋來得扎實一點，又不會乾，吃起來有一種很踏實的滿足感。熱熱吃最好，溫度一降，香氣就少一半，建議一上桌就立刻動手，不要客氣。

鵝香乾鍋花椰菜（50元）

這盤「鵝香乾鍋花椰菜」，名字聽起來很乖，但實際上完全不是來當背景的。花椰菜本身處理得很乾淨，口感保留得不錯，不是那種一夾就碎的軟爛派，咬下去還有脆度，吃起來很安心。

真正的靈魂在於鵝香＋乾鍋的辣感，它不是油膩的那種，而是用鵝油去帶香氣，會發現它越吃越涮嘴，明明是蔬菜，卻有一種「怎麼不小心又夾了一口」的魔力。

電話：05 636 2277

住址：雲林縣虎尾鎮福民路57號

營業時間：11:00-14:00 17:00-21:00平日（例假日除外）11:00-21:00(假日)(週四店休)

