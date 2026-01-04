四位主廚的研發魂，成就一碗文青好麵！台南中西區「田麵匠」 用餐後還可漫步府中街

在這個快節奏的時代，能和家人好好坐下來吃頓飯，是日常裡最珍貴的奢侈，家人們就是周間或周末都要吃在一起。現在就來分享一家讓我們一家四口「吃過頭」的優質麵店-田麵匠。這不僅僅是一間麵店，更像是一場職人對味道的堅持展演，因為這間麵店是由四位從知名餐飲集團出來闖蕩的資深主廚共同創立的。

田麵匠：店家資訊

電話：06-223-8229

地址：台南市中西區開山路82號（近府中街）

營業時間：11:00-14:30，17:00-20:00，周一公休

Vicky 悄悄話： 生意很好，建議避開尖峰時段，或者像我們一樣運氣好就能坐大桌喔！

田麵匠：四位主廚的初心，藏在每一口麵條裡

田麵匠這個名字聽起來就很職人，背景故事更是讓人期待。當研發主廚跳出來開麵店，那意味著什麼？意味著對食材的講究、對醬汁比例的精準拿捏，還有對「美味」的絕對標準。

店內的裝潢走的是我很喜歡的文青風格，乾淨、明亮。雖然生意極好，常常座無虛席，但服務人員依然親切有禮，上菜速度也快，完全不會讓飢腸轆轆的孩子們等到不耐煩。

田麵匠：幸運的 8 人桌與清新小花園

這天我們運氣特別好！因為一樓的雙人座和二樓的四人座都客滿了，店員直接讓我們一家四口坐上了原本給 8 人坐的大桌，寬敞的桌面讓我們點滿一桌菜也不顯得擁擠。桌邊的小花園裡還有漂亮的植栽，綠意盎然的，心情瞬間都清新了起來。

田麵匠：一家四口的「爆食」現場

來看看我們到底點了什麼？老爺、文青哥、妮妮妹加上我，第一輪就已經「火力全開」了^^

各式滷味絕對是重點！我們這次點的麵食比較多，所以滷味點的比較少，僅有（滷米血、甜不辣、菊花肉）。他們的滷味滷得非常入味，尤其是米血，軟糯適中，唯一的缺點是，我個人覺得口味比較重。

紅油炒手皮薄餡大，吸滿了特調醬汁，非常開胃。老爺和妮妮妹都各點一份，兩個人都可以完食，不過妮妮妹說不辣就是了。

麻辣香拌麵的麵條勁道十足，麻辣的香氣是有層次的，不是死鹹的辣，妮妮妹也說不辣XD。

Vicky點的麻醬乾拌麵則是相當濃郁，每一口都充滿了芝麻香。

老爺除了點一份紅油炒手外，還點了一碗肉燥湯麵，還有一份8顆水餃，果然是麵控。

飯控文青哥點的101道就是-肉燥飯搭配貢丸湯，平凡簡單卻也豐富。

很讚賞田麵匠的風格，不論是湯麵或乾麵，亦或是燙青菜，都是用瓷器碗盤裝盛，這點真的很加分。

吃乾拌麵配上一杯冰涼的紅茶，絕配！於是，我們又拿起了菜單加點了一次！追加了三杯紅茶、一份滷米血和菊花肉。看著第二張收據印出來，我不禁笑了，這大概就是對廚師最大的致敬吧！然後…竟然忘了幫紅茶本尊拍照XD。

田麵匠：府中街的夜色，台南式的浪漫散步

捧著圓滾滾的肚子走出田麵匠，外頭的夜色正美。我們沿著附近的府中街散步。夜晚的府中街少了白天的喧囂，多了一份靜謐的氛圍。看著街道兩旁復古的招牌在夜色中亮起，蜿蜒的巷弄連接著這座城市的過去與現在，台南的夜晚真美。

看著孩子們在前面打鬧，老爺走在旁邊，我們就這樣慢慢地走、慢慢地消化。喜歡在台南慢慢地吃、慢慢地散步，把時間浪費在這些美好的事物上。

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園

