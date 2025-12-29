台南「甕窯雞」脆皮必吃！甘蔗筍、麻油雞佛特色山產吃起來 餐廳裡竟然還有湯屋

「紅雞城（甕窯雞）」位於南白河區、關子嶺溫泉區，附近不遠處就是萊爾富便利商店，主打現烤甕缸雞、山產熱炒與在地食材，店內料理菜色選擇豐富、種類多元，非常適合多人聚餐。

關子嶺紅雞城甕窯雞很特別的一點，就是餐廳還結合泡湯服務，除了可以吃山產合菜，紅雞城同時有提供泥漿溫泉湯屋，只要提前預訂就可以泡湯，是少見能「吃美食＋泡溫泉」的複合式餐廳，一站享受美食與溫泉。

【關子嶺紅雞城（甕窯雞）】

電話：06 682 2199

地址：732臺南市白河區31-15號

營業時間：中午11:00-15:00；晚上17:00-22:00

關子嶺紅雞城（甕窯雞）FB 粉絲頁

關子嶺紅雞城︱現烤甕窯雞

紅雞城餐廳前方可以看到排列整齊的甕缸，裡面有高溫烘烤、金黃酥脆的烤雞，每隻上桌前還會手撕成方便吃的大小，金黃模樣看起來就好好吃呀！

關子嶺紅雞城︱用餐環境

餐廳裝潢以灰、原木為主色，簡約寬敞。座位則以多人圓桌為主，適合家庭朋友聚餐。

關子嶺紅雞城︱菜單

關子嶺紅雞城菜單如下，除了單點，還有2800、3800、5800等不同價位合菜～

關子嶺紅雞城︱飲料

飲料在冷藏櫃裡自己拿，最後再一起結帳。我喜歡酸甜清爽的「鴨片檸檬」與清香解膩的「冷萃金萱」。

關子嶺紅雞城︱餐點

甕缸雞

甕缸雞全隻，金黃脆皮薄脆微酥，帶點油脂香；雞腿肉軟嫩多汁，雞胸肉則適合沾雞油一起吃口感會更好，而且雞油香氣濃郁想拿來拌飯拌麵也蠻適合的。

脆筍雞湯，甕缸雞剝下來的雞架會被拿來煮脆筍雞湯，喝得到淡淡雞油香氣，清甜暖身～

和風洋蔥 / 泰式青木瓜絲 / 蒜炒甘蔗筍

和風洋蔥、泰式青木瓜絲，洋蔥和青木瓜絲都是爽脆清甜路線，不過青木瓜絲多了泰式酸辣醬的酸甜帶辣，更開胃解膩～

蒜炒甘蔗筍，甘蔗筍本身脆甜，炒過以後微帶蒜香與醬香，蠻配飯的。

糖香三層肉

糖香三層肉，三層肉帶著焦糖般的微黏光澤，外層鹹甜香濃，內層Q彈，吃起來沒有想像中肥膩，蠻特別的耶！

宮保皮蛋

宮保皮蛋，皮蛋微酥口感加上辣椒、花生香氣，甜、辣、麻味道層層堆疊，重口味越吃越涮嘴。

蜜汁香菇

蜜汁香菇，香菇吸附滿滿蜜汁香氣，外層有點像拔絲地瓜的脆甜、內層軟嫩帶汁，好吃！我的菜～

三杯中卷

三杯中卷，中卷Q彈有嚼勁，吃得到薑、麻油、九層塔與醬油煸炒出來的香氣，很夠味。

麻油雞佛松板豬

麻油雞佛松板豬，上桌時還在滾的麻油雞佛松板豬，濃郁麻油香先撲鼻而來，雞佛滑嫩不腥；松板豬脆口有嚼勁，好適合冬天吃的一道～

炸蝦

炸蝦，這道我沒吃到，只能放圖供參～

蒜炒檳榔花

蒜炒檳榔花，檳榔花口感脆嫩、像切得很細的竹筍，以大火蒜蓉清炒，保留了野菜的原始清甜，清爽又特別～

櫻花蝦高麗菜

櫻花蝦高麗菜，高麗菜甜脆、櫻花蝦香酥提鮮，不會太油膩，抹賣呷～

炸地瓜

招待炸地瓜，地瓜綿密香甜、外皮酥脆，忍不住會一片接一片，好吃！

關子嶺紅雞城︱評價

整體來說，這次在紅雞城吃到的料理我都有喜歡，尤其是黃金脆皮的甕缸雞必點，想去關子嶺泡湯的話！可以參考喔～另外分享一間我也很喜歡的關子嶺甕缸雞「竹香園」！

文章來源：涼子是也

