營業到半夜12點！ 台南在地老字號「南興肉圓(老店)」 皮Q豬肉內餡紮實，肉圓、肉羹麵線、綜合湯都推

南興肉圓是臺中在地超過 40 年以上的老字號小吃店，位於南區福德街，靠近忠孝夜市與復興路商圈。早期以三輪車與小攤販起家，後來在當地逐漸累積名氣，才在現在的地點開設店面。不過你說店面他也只是在一樓騎樓，方便為主啦。

南興肉圓│環境

平日來當天人不多，老闆剛好在炸肉圓。南興肉圓的特色是全程純手工製作，外皮採用在來米漿下去蒸，吃起來帶 Q 又不會粉粉的口感。

南興肉圓│餐點內容

等差不多5分鐘就上桌，肉圓蠻大顆，要辣醬旁邊自己加。皮吃起來蠻Q的，上面有香菜和蒜泥，香氣十足。

肉圓內包著溫體豬肉與筍絲，肉餡帶香氣但不油膩。肉還蠻大塊的哦，吃起來紮實。

沒有肥肉，油膩感降低很多。

南興除了肉圓之外，很多老客人一定會順便來一碗「肉羹麵線」。不是一般偏糊的勾芡麵線，而是細麵線煮得剛剛好，有彈性又不會糊掉。

手作的肉羹一定要吃一下。

綜合湯吃起來不會過鹹，裡面貢丸、豬血、筍子，稍微撒上芹菜。非常棒的簡單餐點！讓老台中人的靈魂又再次up up，有力氣下午繼續的工作啦。

雖然肉圓在台中蠻競爭，不過每家特色不同，個人口感也都不盡相同。有人說南興要吃五權店，下次有機會來嘗試看看兩家的不同。不過有在南區走跳不妨繞過來福德街，吃個老店的在地口味，也是很不賴的選擇哦！

南興肉圓（老店）

地址：臺中市南區福德街120號

電話：04 2261 5377

營業時間：11:00-00:00

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」