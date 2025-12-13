天冷必吃！ 大盆薑母鴨上桌「臺灣番鴨牧場大江店」 麵線、雞油拌飯免費吃到飽

每年都要到番鴨牧場或番鴨城報到！這次來《臺灣番鴨牧場大江店》離大江國際購物中心，僅約3分鐘車程，「一盆裝薑母鴨」內用雞油拌飯與麵線免費吃到飽，薑母鴨湯挺養生清淡，沒濃厚老薑與酒味挺適合我，加上附設免費停車場，內用沒規定低消，不想吃薑母鴨，也能點磚窯雞與熱炒～

臺灣番鴨牧場大江店｜一盆薑母鴨

《臺灣番鴨牧場大江店》藏在中壢內定十一街田野小路間，白色透天外觀相當醒目，建議直接導航最省事，距離大江購物中心約3分鐘車程，吃飽還能去走走逛逛。

番鴨牧場在桃園有多間分店，包括桃園富國店、蘆竹文新街、平鎮金陵路分店，龜山也有另一間番鴨城，通通主打一大盆熱呼呼薑母鴨，是在地天冷必吃人氣選擇。

《臺灣番鴨牧場大江店》附設停車格、後方還有停車場，前方步行不到百公尺也有收費場，開車前往很方便，冬天假日沒預訂絕對吃不到，還不到寒冷季節，中午 12:30 就直接客滿！

《臺灣番鴨牧場大江店》旁邊設置了一座涼亭！特別規劃吸煙區，動線獨立不影響用餐環境，對抽菸客人來說挺貼心。

臺灣番鴨牧場大江店｜動物區沒動物啦！

《臺灣番鴨牧場大江店》旁邊藏著一小排動物區！欄杆外貼著雞鴨、冠豪豬與羊咩咩。

感覺動物區有點久未整理，雞鴨看起來都偏瘦弱，這天也沒看到羊咩咩與冠豪豬，有點可惜。

從外面看《臺灣番鴨牧場大江店》好像不大，但進去右轉才發現別有洞天！裡面座位超多、環境寬敞，目測至少有 40 桌以上，用餐時間整個超熱鬧，完全是多人聚餐、家庭聚會首選。

才11:30餐廳已經坐了不少散客，不到12:30整家店瞬間被坐滿，遊覽車下直接湧入近百人，好險我們有提早到！假日真的建議一定要先訂位，不然位置一下就被掃光。

臺灣番鴨牧場大江店｜入會員送好禮

《臺灣番鴨牧場大江店》推出會員集點活動！每消費500元就能累積一點，加入會員就送60元飲料、生日還招待月亮蝦餅，集滿點數還能兌換熱炒，跑過幾間番鴨牧場，只有大江店有活動。

臺灣番鴨牧場大江店｜薑母鴨菜單、單點菜單

《臺灣番鴨牧場大江店》有薑母鴨菜單與單點菜單，薑母鴨全隻1400元、半隻800元，除了雞佛200元，鴨腸、鴨胗與起司丸都是100元，其它火鍋配料都是60元，吃薑母鴨很划算～

現場有各種熱炒，單點熱炒180元起，還有多種和菜2700元、3200元、4000元及5000元可選。

臺灣番鴨牧場大江店｜屏六奉茶莊

今天天氣炎熱，點了一罐發酵29%的高山烏龍青茶，一罐100元，茶香清爽不苦澀，非常消暑解渴。

如果不太能吃肉，建議直接點半隻就好！吃番鴨牧場超過10年，印象中只有同事很久以前點過全隻，之後幾乎都點半隻，光吃火鍋料、喝湯與麵線就夠飽了。

臺灣番鴨牧場大江店｜麵線、雞油飯免費吃到飽

麵線不用特別點，店員會自己送上，大盤麵線淋上鴨油、蔥花與油蔥酥，因為是大鍋煮熟再撈起，口感偏軟，建議盛入碗中，淋點薑母鴨湯，再加一點豆腐乳，更有風味。

我們五人吃完第一盤麵線還意猶未盡，又追加了第二盤，結果吃不完翻車，幸好店員貼心，剩下麵線可打包帶走，避免浪費。

現場提供白飯吃到飽，旁邊有雞油拌飯可淋上，香氣十足，但醬油味偏重，建議淋少量才能保持鹹香剛好。

臺灣番鴨牧場大江店｜60元配料點好點滿

《臺灣番鴨牧場大江店》配料一盤只要60元，份量十足又新鮮！

我們點了高麗菜、豆皮、鴨血、餃子、玉米、凍豆腐、米血糕、玉米筍、小丸子與番鴨心共10道，米血糕、高麗菜甚至比我去超市買還便宜，重點是食材新鮮。

這的米血糕與凍豆腐份量很誇張！高麗菜也整理得整齊，每片洗好堆得高高，份量十足，不用擔心不夠吃。

臺灣番鴨牧場大江店｜半隻薑母鴨盆

番鴨牧場介紹過好幾次！薑母鴨不停沸騰，上層浮著麻油與紅紅的枸杞，沒有爆炒麻油薑工序，偏養生清淡路線，這的番鴨肉一直都不是我的重點，所以半隻、一隻肉量都沒差，因為我不太吃肉，主要是喝湯吃配料。

臺灣番鴨牧場大江店｜番鴨心

番鴨心不同於一般內臟偏軟，帶有微微彈性，咀嚼中能感受到番鴨心新鮮度，完全沒有令人畏懼的腥味。

臺灣番鴨牧場大江店｜玉米

今天玉米真的滿甜！每個人至少都吃了一個，玉米煮在薑母鴨鍋裡，吸滿湯頭精華，每口都脆甜多汁。

臺灣番鴨牧場大江店｜小丸子

本來想點鴨肉丸一盤80元！小孩想吃小貢丸只好點小丸子，小丸子有小貢丸與魚丸14顆。

臺灣番鴨牧場大江店｜綜合餃

綜合餃外皮吸滿麻油薑香與鴨湯精華，內餡有淡淡甜味，口感軟嫩不失風味，吃起來就是順口。

臺灣番鴨牧場大江店｜凍豆腐、豆皮

凍豆腐與豆皮吸滿薑母鴨湯汁，一咬下凍豆腐湯汁瞬間溢出，真的會燙到自己，豆皮煮久一點比較軟嫩滑口。

臺灣番鴨牧場大江店｜鴨血、米血糕

超大湯匙一次能撈到滿滿配料，湯底會越煮越甜，鴨血與米血糕份量實在，鴨血直接給一整塊，米血糕比超市買還便宜，煮米血糕要注意時間，別煮過頭會過軟爛。

不管哪間店！說真的鴨肉都偏乾硬，建議煮久一點再吃，鴨皮潤潤我都咬不斷。

來到番鴨牧場吃薑母鴨，經典沾醬就是豆腐乳＋自助區辣椒醬油，再加上一點薑母鴨湯提味，店家直接給整瓶豆腐乳，半隻鴨就能配得過癮，沒用完豆腐乳還能打包帶回家。

這鍋薑母鴨湯完全沒酒味，也沒老薑辣味，喝起來清淡爽口，習慣別間連鎖的重薑重酒，喝這間可能會不習慣，會覺得太單調，我只想簡單暖暖身吃粗飽，這間適合我～

熟悉來過番鴨牧場！都知道台灣磚窯雞、一品雞、番鴨牧場、番鴨園區、水牛城與山豬城都是相關親戚企業，都是主打份量實在吃得飽。

吃不完薑母鴨直接跟店員說就能打包，店家會專業地把湯、麵線裝入耐高溫塑膠袋，連豆腐乳也帶回家，晚上就不用煮飯了！除了內用座位容易客滿，外帶也很熱門，尤其是磚窯香烤雞，內用外帶都一樣受歡迎。

《臺灣番鴨牧場大江店》五人只花1500元就吃飽，還到打包一大袋回家！麵線、雞油拌飯免費續，加上份量實在的配料，一個人才300元，吃得飽又划算，對比現在物價，真的是物超所值，想吃好吃精緻建議去別間啦～

臺灣番鴨牧場 大江店

地址：桃園市中壢區內定十一街136號

聯絡電話：03-4551427

營業時間：11:00-20:30

兒童餐具、兒童座椅：有，有

寵物友善：是

服務費：無

停車場：有

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

