雲林九芎村落羽松祕境部分轉紅！「千棵松樹」轉紅美如韓劇場景
深藏在雲林林內鄉九芎村外圍的落羽松祕境，隨著秋冬氣息漸濃，大片松林也悄悄變色。這片由當地地主悉心栽植的千棵落羽松，每到轉色季節便染上一層層橘紅與金黃，宛如大自然親手繪製的油畫。雖為私人土地，但地主佛心開放民眾免費入園參觀，讓旅人能近距離感受這片秋日森林的靜謐美。
九芎村的落羽松秘境範圍廣闊，因樹齡與光照條件不同，色澤變化層次豐富。沿著外圍小徑漫步時，兩側的落羽松仍是青綠色調，但只要深入林間，景色便驟然轉為橘紅、深褐交錯的迷人畫面。光影灑落枝葉之間，讓人彷彿穿行於時間交錯的森林長廊，處處都是驚喜。
目前園區部分區域已全面轉紅，落葉覆滿地面，搭配筆直高聳的樹幹與林道光影，營造出如電影場景般的浪漫氛圍。風吹拂時松葉輕落，如同橘紅雪紛飛，腳下踩過一地柔軟的松針，更添詩意。無論是取景拍攝人像、逆光光影或是低角度遠景，皆能拍出宛如明信片的夢幻畫面。
九芎村落羽松祕境堪稱雲林秋冬最迷人的自然秘境。站在林間仰望，三層樓高的落羽松錯落成林，光影變幻間散發著靜謐氣息。這裡不僅是攝影好手的取景天堂，也是情侶與旅人共享秋色的絕佳去處。趁著落羽松正紅，不妨放慢腳步走進這片橘紅森林，讓季節的浪漫在心底留下最深的印記。
景點位置：可直接GOOGLE導航「九芎村落羽松祕境」
