快訊

日中僵持！親信爆料日相高市早苗「私下認了1事」 幕僚自責準備不周

「老人住在自宅熟悉的家」其實很危險！專家籲及早做晚年居所規劃

恭喜劉品言生了！連晨翔秒示愛：我是女兒傻瓜

威尼斯搬進台北！紫色主樹Purple Wish成台北最亮聖誕地標

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


統一企業集團年度盛事「愛．Sharing」盛大回歸，自11月14日起於台北統一時代百貨登場，用最浪漫的方式迎接歲末。今年以義大利水都「威尼斯」為主題，從城市的藝術底蘊、嘉年華文化，到布拉諾島的繽紛色彩，全都在台北冬夜重現。無需出國，也能沉浸在滿滿異國聖誕氛圍裡，體驗專屬於水都的浪漫節奏。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


13米主樹Purple Wish：以燈光與經典交織的冬季象徵

今年的聖誕主樹〈Purple Wish〉高達13米，以威尼斯嘉年華面具節、聖馬可廣場的歌德式建築與四季協奏曲為靈感，打造兼具華麗與節慶氣息的經典造型。主樹以動態光影展現威尼斯的夢幻與璀璨，在冬夜流動著宛如水波般的光芒，成為台北最具存在感的聖誕指標。不論白天或夜晚，都美到讓人忍不住一拍再拍。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


走進統一時代百貨夢廣場，彷彿走入威尼斯的水上街區。從大步梯開始，光影如水面閃爍，象徵著水都獨有的波光粼粼。廣場中央以〈威尼斯總督宮〉為核心造景，搭配香氛花園與浪漫〈情定威尼斯〉貢多拉場景，讓遊客能在夕陽燈光中拍下宛如異地旅遊般的夢幻照片。每個角落都充滿濃厚的義式美學，是今年最具打卡魅力的聖誕場景。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey

▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey

▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey

▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


多點亮燈場景串連：台北冬季最美聖誕城

除了主廣場，鄰近的DREAM PLAZA與興雅路周邊也同步展開聖誕布置。以「橋與流光之城」為主題，採尖塔橋、洛沃橋、麥稈橋等經典橋梁為靈感，象徵永恆愛情與節慶溫度。巨大聖誕燈飾與星光交錯於空中，搭配威尼斯藍天意象，使整個區域充滿冬季夢幻感。沿著動線漫步，就像在台北完成一段浪漫的水都散策。


▲圖片來源：IG@dust._journey
▲圖片來源：IG@dust._journey


【2025愛 Sharing －台北】

活動期間：即日起至115年1月1日

活動地點：統一時代百貨－台北店　


※文章僅提供活動相關資訊，並非活動聯繫窗口


延伸閱讀>>台北101×雲林布袋戲！「超越偶・超越巔峰」創造跨界新篇章

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

威尼斯 義大利 台北101

ShareLife分享生活

追蹤
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

一秒飛威尼斯！統一時代百貨「歐洲耶誕燈光秀」，星巴克同步新品上市

連2天「大杯買1送1」！ 星巴克半價爽喝「星冰樂系列」+「黑櫻桃聖誕新品」浪漫登場

台灣隊奪「世界聖誕麵包大賽」總冠軍 頂級職人作品「台灣也買得到」

最暖心聖誕動畫！「聖誕五告讚！」想像力爆表　共賞魔幻奇觀

相關新聞

威尼斯搬進台北！紫色主樹Purple Wish成台北最亮聖誕地標

不用搭飛機，也能度過一場義式聖誕冒險！今年「愛．Sharing」以星光、波光與浪漫打造最經典的冬日回憶。

東湖傳奇排隊便當店！高CP值天天大排長龍 超狂脆皮炸大雞腿便當、厚切豬排必點

udn走跳美食／包子爸の食尚攝影手札 講到內湖東湖的排隊便當店，「東湖雞腿王」絕對榜上有名！從中午開店開始，人潮就沒斷過，尤其那金黃酥脆、香氣逼人的炸雞腿，真的是東湖人的信仰美食。 這

基隆限定收藏熱潮！ 「旅行×收藏城市」從色彩屋出發 消費滿199元抽「正濱徽章盲袋」

基隆市正濱漁港推出限量版「正濱徽章盲袋套組」，以「收藏一座港的色彩」為主題，結合在地文化、旅遊體驗與消費互動，邀請旅人透過的樂趣，重新發現這座海港城市的風景與人情。 即日起至114年11月20日止，

盧廣仲最愛的早餐在這裡！淡大學生激推3家淡水高CP值美食

如果你以為淡水只有老街阿給、紅毛城和漁人碼頭，那這篇文章絕對會讓你大開眼界！這次 RG 小編不走觀光路線，而是帶你深入探索三間連淡大學生都想藏起來的「超私房美食」──有銅板價鐵板麵、排隊爆棚的巨無霸蒸餃，還有隱身麵包店裡的神祕早餐店，保證讓你對淡水的美食地圖有全新的認識。

領1萬玩翻臺北！不只買一贈一 北市旅宿景點推出超狂優惠

【旅奇傳媒/編輯部整理】臺北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）為配合中央推動「全民普發現金一萬元」政策，特別邀集本市各大旅宿及景點業者共同響應，推出一系列限時優惠方案，讓旅客在普發現金加持下，輕鬆開啟高

呼叫鍋控！ 「撈王」新莊宏匯店登場 開幕挑戰「8.88秒」現折888元、4人同行爽吃88折

呼叫鍋控！ 「撈王」新莊宏匯店登場 開幕挑戰「8.88秒」現折888元、4人同行爽吃88折

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。