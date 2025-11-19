威尼斯搬進台北！紫色主樹Purple Wish成台北最亮聖誕地標





統一企業集團年度盛事「愛．Sharing」盛大回歸，自11月14日起於台北統一時代百貨登場，用最浪漫的方式迎接歲末。今年以義大利水都「威尼斯」為主題，從城市的藝術底蘊、嘉年華文化，到布拉諾島的繽紛色彩，全都在台北冬夜重現。無需出國，也能沉浸在滿滿異國聖誕氛圍裡，體驗專屬於水都的浪漫節奏。





13米主樹Purple Wish：以燈光與經典交織的冬季象徵

今年的聖誕主樹〈Purple Wish〉高達13米，以威尼斯嘉年華面具節、聖馬可廣場的歌德式建築與四季協奏曲為靈感，打造兼具華麗與節慶氣息的經典造型。主樹以動態光影展現威尼斯的夢幻與璀璨，在冬夜流動著宛如水波般的光芒，成為台北最具存在感的聖誕指標。不論白天或夜晚，都美到讓人忍不住一拍再拍。





走進統一時代百貨夢廣場，彷彿走入威尼斯的水上街區。從大步梯開始，光影如水面閃爍，象徵著水都獨有的波光粼粼。廣場中央以〈威尼斯總督宮〉為核心造景，搭配香氛花園與浪漫〈情定威尼斯〉貢多拉場景，讓遊客能在夕陽燈光中拍下宛如異地旅遊般的夢幻照片。每個角落都充滿濃厚的義式美學，是今年最具打卡魅力的聖誕場景。





多點亮燈場景串連：台北冬季最美聖誕城

除了主廣場，鄰近的DREAM PLAZA與興雅路周邊也同步展開聖誕布置。以「橋與流光之城」為主題，採尖塔橋、洛沃橋、麥稈橋等經典橋梁為靈感，象徵永恆愛情與節慶溫度。巨大聖誕燈飾與星光交錯於空中，搭配威尼斯藍天意象，使整個區域充滿冬季夢幻感。沿著動線漫步，就像在台北完成一段浪漫的水都散策。





【2025愛 Sharing －台北】

活動期間：即日起至115年1月1日

活動地點：統一時代百貨－台北店





