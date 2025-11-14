快訊

九重葛季節粉紅炸裂！全新景點「台南藏九花園」入園資訊、交通指南1次整理

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自藏九花園臉書粉絲團
圖／取自藏九花園臉書粉絲團

台南官田近期悄悄竄出一座全新的賞花秘境——「藏九花園」，日前已於於 11 月 1 日正式開幕。花園佇立於台一線旁，被成片稻田包圍，彷彿藏身在大地之間的小島。正逢九重葛盛放季節，桃紅、粉白交織成牆，讓這座低調花園瞬間成為社群上最受矚目的拍照新地標。由於園區沒有門牌，旅客只需在導航輸入「藏九花園」即可順利抵達，入園採酌收每人 100 元清潔費，可全額折抵園內消費，許多旅客會直接兌換九重葛盆栽帶回家，園區不提供飲品及餐點。

圖／取自藏九花園臉書粉絲團
圖／取自藏九花園臉書粉絲團

圖／取自藏九花園臉書粉絲團
圖／取自藏九花園臉書粉絲團

抵達花園後，務必先於門口依指示撥打聯絡電話，由園方專人接待後再入園參觀，以維護場域動線及花卉安全。園內多處以自然地貌打造，包括六分石步道、珊瑚石景觀及大片花叢，皆禁止觸碰、踩踏，遊客務必以緩慢步伐行走，避免踩上不穩固的邊石。園區也不開放吸菸與攜帶外食，若遇到澆水或環境整理作業，請旅客多加體諒。花園每週二、三公休，其餘日子皆於上午開放，週末更提前至 8:30 迎接早起賞花的旅人。

圖／取自藏九花園臉書粉絲團
圖／取自藏九花園臉書粉絲團

圖／取自藏九花園臉書粉絲團
圖／取自藏九花園臉書粉絲團

圖／取自藏九花園臉書粉絲團
圖／取自藏九花園臉書粉絲團

藏九花園鄰近道路設有少量停車格，另可於台一線沿路路邊停放，提醒旅客勿將車停在園區門口前，以維持通行順暢。此次新的秘境是喜愛花景、拍照或想遠離城市喧囂的旅客絕佳新選擇。若想搶先捕捉九重葛最盛大的一刻，不妨趁著本季前往台南官田來場自然系小旅行吧！

圖／取自藏九花園臉書粉絲團
圖／取自藏九花園臉書粉絲團

藏九花園

營業時間：週一、四至日 09:00–17:00（週六、日 08:30 開園；週二、三休園）

電話：0979-378-257、0979-169-177

位置：導航輸入「藏九花園」

圖／取自藏九花園臉書粉絲團
圖／取自藏九花園臉書粉絲團

圖／取自藏九花園臉書粉絲團
圖／取自藏九花園臉書粉絲團

九重葛 秘境 賞花 步道 新地標
九重葛季節粉紅炸裂！全新景點「台南藏九花園」入園資訊、交通指南1次整理

