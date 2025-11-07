台南甜點控集合！「曲奇」裝到滿只要$399，最多可挑30種口味

走進「栗卡朵洋菓子坊」安平店，空氣中飄散著溫柔奶香，每一款甜點都像是一張通往不同城市的票，充滿探索與驚喜。近期更推出「旅行手提盒 $399 任你裝」的限定活動，現場還能免費試吃多款口味，讓選擇困難症也能安心慢慢挑。從蛋糕片、曲奇、米果到迷你豆塔，超過30種品項都能放進盒子裡，單片最高可達60元，裝好裝滿只要$399，真的直接把甜點控的心抓到不行！

圖／取自Roseの美食日記授權提供的影音截圖

圖／取自 栗卡朵洋菓子坊 臉書粉專

活動期間只要到佳里或安平門市索取「旅行小卡」，寫下你心中的旅行意義、追蹤店家 Instagram 並在指定拍照區打卡公開分享，就能參加「旅行手提盒$399任你裝」活動；若消費滿$599，再加送一罐人氣「酸甘甜曲奇」，份量滿、誠意足，完全是甜點旅行的最佳伴手選擇。

圖／取自 栗卡朵洋菓子坊 臉書粉專

圖／取自Roseの美食日記授權提供的影音截圖

圖／取自Roseの美食日記授權提供的影音截圖

推薦必吃的有「布朗尼旅行蛋糕」，濕潤帶Q感，完全顛覆一般常溫蛋糕乾口的印象，咬下去滿是果香與巧克力濃韻，層次相當迷人。另外「玉井芒果旅行蛋糕」更是台南味十足，採用玉井無糖芒果乾加上主廚特調基底，口感濕潤、香氣濃厚，帶著微微酸甜，一口就是南國陽光的味道，錯過真的可惜！

圖／取自Roseの美食日記授權提供的影音截圖

圖／取自Roseの美食日記授權提供的影音截圖

栗卡朵洋菓子坊（安平店）

地址：台南市安平區慶平路473號

