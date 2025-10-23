快訊

下班注意！北北基等5縣市豪大雨特報 恐一路炸到晚上

台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

疑不熟路況…郵務車開進溪底滅頂 郵差急爬車頂逃命

雲林卡通彩繪村景點！ 四湖「萡子寮喔熊藝術村」 全台第一幅雙面3D畫就在這

Ann•榜哥•生活事務所／ 文、圖／Ann‧榜哥‧生活事務所

udn走跳旅遊／Ann‧榜哥‧生活事務所

位在雲林四湖的萡子寮喔熊藝術村，整個藝術村以萡子寮普天宮為中心，是一個以神明、喔熊等為主題的4D彩繪村，主要以詼諧幽默的角度來詮釋傳統中國神話故事，有別於其他以卡通主題彩繪村，更加使人感到特別！也讓純樸的小村莊增添不少藝術氣息，同時也吸引了不少遊客前來欣賞拍照打卡。

萡子寮喔熊藝術村-交通位置

萡子寮喔熊藝術村位在雲林的四湖鄉箔子寮，開車前來的朋友可直接使用導航搜尋” 萡子寮喔熊藝術村”或是”箔子寮神仙3D彩繪”即可輕鬆抵達。而搭乘大眾交通工具前來的朋友，可搭乘客運前往萡子寮的班車，在萡子寮站下車後步行約一分鐘抵達藝術村。

萡子寮喔熊藝術村-立體彩繪

萡子寮喔熊藝術村的彩繪村內有著四湖最知名的廟宇海清宮包公廟的包青天以及盤古開天、牛郎與織女、哪吒大戰東海龍王、西遊記等耳熟能詳的神話人物，整個藝術村的總長度超過1公里，透過這些有趣的創作，讓萡子寮擁有更多活力。

萡子寮喔熊藝術村-周邊景點

走訪完萡子寮喔熊藝術村若覺得意猶未盡，周邊也是有不少景點可以順遊喔！像是鄰近不遠處的三條崙海水浴場、口湖的台灣鯛生態創意園區，或是再往南走一點點可以到口湖的馬蹄蛤主題館戲水品嘗美食、成龍溼地、椬梧滯洪池等地。肚子餓了則是可以選擇品嘗四湖美食、口湖美食等等。

萡子寮喔熊藝術村

地址：雲林縣四湖鄉萡東村萡子寮118號之1

營業時間：24小時免門票開放

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所https://haohui2017.com/lifestyle/ohbear-artvillage/ FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

美食 彩繪村 客運 免門票 戲水 雲林旅遊

udn走跳旅遊

追蹤

相關新聞

雲林卡通彩繪村景點！ 四湖「萡子寮喔熊藝術村」 全台第一幅雙面3D畫就在這

udn走跳旅遊／Ann‧榜哥‧生活事務所 位在雲林四湖的萡子寮喔熊藝術村，整個藝術村以萡子寮普天宮為中心，是一個以神明、喔熊等為主題的4D彩繪村，主要以詼諧幽默的角度來詮釋傳統中國神話故事，有別

秋冬限定美景 阿里山琉璃光夢幻仙境吸引遊客最佳觀賞4處景點

嘉義縣台18線阿里山公路上「隙頂、頂石棹琉璃光」，是秋冬限定美景，每年此時天氣日夜溫差大多變，琉璃光吸引遊客賞景，美景紅...

每人2222元起！ 住台南晶英免搶奇美《埃及之王：法老》門票 不只「早餐升等」、加贈「古埃及造型巧克力」

每人2222元起！ 住台南晶英免搶奇美《埃及之王：法老》門票 送古埃及造型巧克力、早餐再升等

放假帶小朋友去嘉義這裡就對了，有DIY教室、遊樂區，還能看可愛動物！

今天來推薦大家連假帶小朋友去放電的好選擇！嘉義三隻小豬觀光農場是適合全家大小的地方，從一開始的粉紅豬販賣舖就讓人拍到停不下來，園區裡不只有超多萌翻的動物，還有DIY、戲水區、遊樂場，整個待一整天都不會膩。真的很適合想放空、想療癒、想找親子景點的你，放假去嘉義別錯過這裡！

義大利麵、燉飯90元起！台南東區超平價義大利麵 升級套餐「濃湯+鮮奶茶」只要60元

udn走跳美食／Vicky媽媽的遊樂園 話說，位於台南東區裕學路上的樂熊 Pasta，真的是一間值得報到的義大利麵店。這裡的價格平實、選擇多，主菜從義大利麵到燉飯應有盡有，還能搭配濃湯與飲料

台南慶中街「隱藏版日本料理」！新鮮食材、職人手作，「鹽麴沙朗豬排定食」誠意滿滿

udn走跳美食／Vicky媽媽的遊樂園 這天誤打誤撞來到慶中街的和森鮓 日本料理。如果你平常常在慶中街一帶覓食或是住在附近，這篇文章一定要收藏，這篇可是台南大學周邊的美食地圖！ 和森鮓 日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。