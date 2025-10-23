雲林卡通彩繪村景點！ 四湖「萡子寮喔熊藝術村」 全台第一幅雙面3D畫就在這

位在雲林四湖的萡子寮喔熊藝術村，整個藝術村以萡子寮普天宮為中心，是一個以神明、喔熊等為主題的4D彩繪村，主要以詼諧幽默的角度來詮釋傳統中國神話故事，有別於其他以卡通主題彩繪村，更加使人感到特別！也讓純樸的小村莊增添不少藝術氣息，同時也吸引了不少遊客前來欣賞拍照打卡。

萡子寮喔熊藝術村-交通位置

萡子寮喔熊藝術村位在雲林的四湖鄉箔子寮，開車前來的朋友可直接使用導航搜尋” 萡子寮喔熊藝術村”或是”箔子寮神仙3D彩繪”即可輕鬆抵達。而搭乘大眾交通工具前來的朋友，可搭乘客運前往萡子寮的班車，在萡子寮站下車後步行約一分鐘抵達藝術村。

萡子寮喔熊藝術村-立體彩繪

萡子寮喔熊藝術村的彩繪村內有著四湖最知名的廟宇海清宮包公廟的包青天以及盤古開天、牛郎與織女、哪吒大戰東海龍王、西遊記等耳熟能詳的神話人物，整個藝術村的總長度超過1公里，透過這些有趣的創作，讓萡子寮擁有更多活力。

萡子寮喔熊藝術村-周邊景點

走訪完萡子寮喔熊藝術村若覺得意猶未盡，周邊也是有不少景點可以順遊喔！像是鄰近不遠處的三條崙海水浴場、口湖的台灣鯛生態創意園區，或是再往南走一點點可以到口湖的馬蹄蛤主題館戲水品嘗美食、成龍溼地、椬梧滯洪池等地。肚子餓了則是可以選擇品嘗四湖美食、口湖美食等等。

萡子寮喔熊藝術村

地址：雲林縣四湖鄉萡東村萡子寮118號之1

營業時間：24小時免門票開放

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所https://haohui2017.com/lifestyle/ohbear-artvillage/ FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

