太Chill了吧！全台最大「夢幻玻璃屋民宿」藏身南投魚池，自然元素x愜意原野生活

走訪南投景點日月潭時，你曾停留過在魚池嗎？魚池隱藏一個很棒的民宿，結合玻璃、原野元素的特色玻璃屋民宿，全台最大的玻璃屋民宿『日月潭貓囒山會館』，這家真的很不錯，與世隔絕的半山腰間，享受綠意環繞的愜意度假生活，這也太幸福了吧！

南投日月潭貓囒山會館 在哪？

南投日月潭景點很多，沿途都是美景，南投旅遊、南投吃美食，都很不錯，我們在入住日月潭貓囒山會館前，隨意規劃兩日遊！慢慢玩日月潭，日月潭貓囒山會館鄰近桃米坑、魚池、埔里都可以列入行程之中。

日月潭貓囒山會館確切位置在南投縣魚池鄉有水巷22號，開車也很輕易可以抵達目的地喔！

日月潭貓囒山會館戶外環境

南投住宿推薦日月潭貓囒山會館外面有很多奇珍異石、百年桂花樹，還很適合包棟跟夜晚烤肉唷！

日月潭貓囒山會館內部環境

南投民宿這家日月潭貓囒山會館很不錯，環境很寬敞是合法民宿，也是電梯民宿，不用擔心扛行李上樓很累人。

日月潭貓囒山會館室內環境很舒適，沙發、電視都有。

日月潭貓囒山會館裡面也有簡易的廚房、冰箱空間與餐桌。

天氣好在這裡很不錯呢！飲水機一樓這裡有，如果有自備杯子、瓶子都可以來補水呦！

我們搭乘電梯上樓，這裡已經到頂，不過玻璃屋裡的空間真的很棒呢！

日月潭貓囒山會館VIP玻璃屋雙人房

日月潭貓囒山會館VIP玻璃屋雙人房才剛開門，我們就直接被眼前景象給震攝住，自然系風格再加上隱私性絕佳，每個房間都有他的故事在，隔音也不錯，陽光從窗外灑進來真的好美。

我喜歡VIP玻璃屋雙人房，整個玻璃鏡面為主，穿透的氛圍更讓你親近大自然。

日月潭民宿貓囒山會館空間坪數很大，光環境就讓我們超級喜歡的啦！

白天這裡可以欣賞山巒，夜晚是星斗高掛，環境真的很優！

在裡面待著，我都不想離開半步了！平時，玻璃門會打開讓空氣格外流通，鄰近山景，挺不錯的。

坐在沙發上可以看著電視，完全慵懶模式開啟啦！

梳妝台也可以放置物品，吹風機也在這呦！

這裡的空間感很迷人又愜意，靜心的駐留在此，會讓你感受滿滿。

夜晚只要抬頭就可以看見星空，視野真的超遼闊，老闆很親切又熱情，猶如回家的感覺，溫馨又療癒。

洗手間不是乾濕分離，不過整體環境上覺得也很不錯，可以泡澡。

白天這裡很漂亮，完完全全沈浸在山林間，我都跟著愛慘了。

夜晚，只要打開窗簾就可以欣賞星空，不小心就被療癒了。

日月潭貓囒山會館VIP玻璃屋雙人房住一晚很值得耶！

夜晚我們有到魚池去吃美食，蚵仔煎、滷肉飯都好吃，再帶個犁田鹹酥雞回來吃吃喝喝，晚上也可以看看星斗，超級棒～隔天我們有買18度Ｃ生吐司當早餐，好開心唷！

日月潭貓囒山會館其他房型

會管理有二到四人套房，像是紫羅蘭雙人房、青山綠水雙人房、蒂芙尼雙人房、暖色奶黃四人房、藍天白雲四人房，大坪數套房以落地窗為主，打造自然風景的延伸港，在房內就能享受美麗的景緻，老闆也打造開放空間泡澡，每個有特色的套房都值得一一品味再三。

日月潭貓囒山會館 入住心得

南投日月潭好好玩，但如果不想住日月潭，很建議可以住魚池，全台最大的玻璃屋民宿『日月潭貓囒山會館』還有電梯也合法，讓你完全放鬆不擔心還要扛行李，輕鬆抵達也可以讓你暢快的享受這綠意的環境，夜晚將窗簾打開就能躺在床上看星星，這也太棒了！想愜意來個休假啟動模式，絕對要住一晚啦！

日月潭貓囒山會館（合法民宿） 電梯民宿

住址：南投縣魚池鄉有水巷22號

電話：0919 055 082

