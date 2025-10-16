快訊

初秋限定夢幻甜根子草花海　療癒萌寵現身台南

【圖／文：行遍天下】

帶路人｜阿璇

在忙碌的正職工作外，也不忘分享生活的美好。阿璇身兼多家旅遊媒體駐站部落客，以家鄉台南為出發點，用圖文、影音，紀錄日常時光與育兒心得。

FB：城市少女阿璇

時序入秋，府城的晨昏漸漸有了涼意，這個季節來台南旅遊，如果喜愛捕捉自然風光，台南在地部落客阿璇推薦來一場追逐「甜根子草花海」之旅，拍攝地點包括八掌溪（後壁）、曾文溪（大內、善化、左鎮二溪、大內橋）一帶，白茫茫花海猶如鋪在大地上的柔軟地毯，尤其中秋節前後，蓬鬆飽滿的花穗變得更加雪白，一陣秋風襲來，銀白穗浪隨之搖擺起舞，紛飛如雪。

▲阿璇邀大家來台南賞甜根子草花海。（圖片提供：阿璇）
▲阿璇邀大家來台南賞甜根子草花海。（圖片提供：阿璇）

　

台灣原創IP 卡比胖拉萌樣倒數

除了美麗的花海，安平漁人碼頭旁的「卡比胖拉出沒注意！臺南萌翻天」活動，即將在10月19日劃下句點，阿璇建議把握最後機會前去打卡拍照，飽覽夜間燈光秀及參加周末假日市集之外，還可順遊周邊如「大魚的祝福」裝置藝術、安平老街、林默娘公園、安平古堡、安平出張所等景點。其中，位於卡比胖拉旁的裝置藝術「大魚的祝福」，由本土藝術家楊士毅創作，他使用了數千根不鏽鋼管骨架，塑造出一條海藍色的大鯨魚，呼應台灣過往被稱作「鯤島」的歷史。中央魚腹空間所懷抱的則是由448片彩色釉燒玻璃組合的繽紛台灣，營造出巨鯨守護、廣納包容的意象。

▲「卡比胖拉出沒注意！臺南萌翻天」現場展出50隻紙雕卡比胖拉。
▲「卡比胖拉出沒注意！臺南萌翻天」現場展出50隻紙雕卡比胖拉。

▲「大魚的祝福」以鯨魚造型象徵台灣的多元包容。
▲「大魚的祝福」以鯨魚造型象徵台灣的多元包容。

▲鯨魚中央用數百枚釉燒玻璃，排出繽紛台灣。
▲鯨魚中央用數百枚釉燒玻璃，排出繽紛台灣。

　

走入府城巷弄老屋與貓咪互動

不只安平港邊的卡比胖拉超療癒，阿璇還推薦名勝赤崁樓旁巷子裡的小驚喜，充滿日式風情的木造四連棟歷史建築映入眼簾，這兒便是「角落.有貓赤崁樓店」，走進店內彷彿穿越時空，日式建築典雅氣質與貓咪的慵懶完美融合，除了與貓伙伴一起玩，還有機會了解台南在地故事與文創商品。店內提供鍋物、烤餅、烤飯糰等豐富餐點，讓旅人在享受美食的同時，能沉浸在這份獨特的歷史感與療癒氛圍中。

▲「角落.有貓赤崁樓店」讓遊客在日式老宅裡親近貓咪。
▲「角落.有貓赤崁樓店」讓遊客在日式老宅裡親近貓咪。

　

萌寵IP可愛登場

離安平漁人碼頭不遠的安平出張所不僅是市定古蹟，戶外水池還飼養水豚君，也可前往同樣有水豚君坐鎮的豆塔店嚐鮮。此外，安平福爾摩沙遊艇酒店笑笑羊IP聯名推出主題房，公共空間也能隨處遇見可愛身影。

■安平出張所

日治時期為台灣鹽務管理機構的「安平出張所」，建築以木造本體外加雨淋板構造，風格屬於和洋折衷式。延續先前以鹽業為主題的風格，館內設置了祈福鹽池，讓遊客自製祈福鹽包、DIY生日彩鹽御守，另販售鹹甜輕食、咖啡、氣泡飲等。在戶外水池區，安平出張所還飼養了兩隻未滿一歲的水豚寶寶，分別是男孩大麥和女孩栗子，開放免費參觀拍照外，店內單筆消費滿1,300元以上（餐飲消費除外），會由專人帶領遊客與牠們近距離互動、體驗餵食。

DATA｜安平出張所

地址：台南市安平區古堡街196號

電話：06-391-0562

消費：入館免費，祈福鹽包100元，誕生鹽御守100元，美式咖啡100元

　

■福爾摩沙遊艇酒店

不讓卡比胖拉專美於前，剛獲交通部觀光署五星級旅館認證的「福爾摩沙遊艇酒店」，自今年暑期開始與英國IP笑笑羊合作，於館內推出各種吸睛的卡通布置，從迎賓車道到酒店大門，餐廳入口或無邊際泳池畔，都能發現笑笑羊的可愛身影。福爾摩沙遊艇酒店另特別於8樓，規劃三大風格笑笑羊主題房，包括以笑笑羊兒時角色造型為設計主軸的「童心未泯」；呈現笑笑羊穿睡衣、拿枕頭模樣的「Sheep Dreams」；以及重現卡通裡農村氛圍、風格寫實的「農場日常」。

DATA｜福爾摩沙遊艇酒店

地址：台南市安平區安平路988號　

電話：06-391-1313　

網址：https://www.formosayacht.com.tw/

消費：笑笑羊主題房每晚6,300-12,000元起，入住可獲得海軍笑笑羊玩偶及Q版貼紙

■MOGU KABI 豆塔專賣店

在國立成功大學附近，還有間因超萌水豚君駐店而聲名大噪的「MOGU KABI 豆塔專賣店」，店鋪外觀採用簡約的白色系設計，散發著文青氣息，上門光顧的消費者無論內用或外帶，都可以跟4位可愛的卡皮巴拉店長近距離互動，十分適合親子共遊。店內販售的甜點品項，以夏威夷豆塔與各式水果塔為主，前者主推外帶伴手禮盒，包裝融入呆萌的卡皮巴拉圖樣設計；後者更適合內用，水果口味分為常態款及季節限定款（如抹茶砂糖橘塔），不僅看上去配色繽紛，用料更是實在，坐在店裡甚至常看到新鮮水果直送入鋪，讓人感到特別安心與期待。

DATA｜MOGU KABI 豆塔專賣店

地址：台南市東區長榮路三段60號

電話：06-209-0097

時間：10:00-19:00

消費：內用低消成人200元，6入豆塔禮盒390元，抹茶砂糖橘塔230元/個

注意事項：戶外互動區可觸摸水豚的身體和背部，但嚴禁將牠抱起。

　

