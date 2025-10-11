海廢質感變身　在海邊耍個廢還要將塑料回收變有趣

【圖／文：行遍天下】

沿著台11線馳騁於台東市、東河、成功的絕美海岸線，來一場向海致敬的綠色小旅行！台東近年來力行海廢減量、親近海洋的「向海生活」，透過海廢淨灘手作課程，參與源頭減量循環再生改造計畫的綠色小旅行。

DATA｜向海生活

活動時間：即日起至114年10月31日

IG：@appreciateocean

活動內容：

1.海廢再生：與東海岸店家合作的小型淨灘，並結合手作課程。

2.源頭減量：鼓勵自備容器外帶，推動循環再生改造計畫。

3.親近海洋：東管處轄區8處遊客中心放置親近海洋觀念宣導摺頁，歡迎民眾索取。

以上活動未成年遊客請由家長陪同，報名詳情請關注IG與向海致敬成果網頁。





在海邊耍個廢DIY漂流木編織

甜點控必吃台東美味可麗露＋同框餓貓泰山店長合影，東河人氣「海廢咖啡工作室」的老闆LuLu熱愛衝浪，從台北移居台東，金牛座美食家的她希望大家「在海邊、耍個廢」！在感受大海魅力的同時也來愛護海洋環境。跟著LuLu體驗漂流木編織DIY，在海灘自選漂流木取代木棍，編織成裝飾的壁掛或吊籃等。店裡不提供一次性餐具，歡迎客人就近淨灘，以一袋海廢換一杯咖啡！海廢咖啡熱賣甜點可麗露主打原味、泰奶和在地紅烏龍口味，特選當地食材製作刺蔥巴斯克、台東鹿野女兒不懂茶茶粉和東河部落阿姨小米酒拌酒糟的生乳酪蛋糕，佐上果酸香氣層次豐富的咖啡，Chill一下！

▲圖片提供：東管處

DATA｜海廢咖啡

地址：台東縣東河鄉東河村南東河181號

電話：0920-517-863

IG：@aqua_chezlulu

FB：海廢咖啡

時間：週一二四12:00-18:00、週五六日10:30-18:30（週三休）

體驗：漂流木木作編織活動每人350元整，1人即可體驗，約2-2.5小時（淨灘及手作體驗）

活動：限時動態分享作品成果照片，並Tag向海生活及海廢咖啡即贈送向海優惠券1張和海廢咖啡1杯





循環再生變身風格海廢創作

台東藍會黏人！2020年「台灣德福Taiwanderful工作室」於台東長濱成立，創辦人Josh是來自美國加州的衝浪選手，因愛上台東而留下，眼見純淨美好的海洋生態遭受塑膠垃圾破壞而成立工作室，希望透過循環再生改造計畫，號召大家一起守護海洋，友善地球從日常減塑開始。Josh帶領大家認識塑膠垃圾帶來的危害，了解正確回收並再利用，並以廢料來創作。Taiwanderful推動「Plastic Partner計畫」以循環再生變身風格海廢商品，邀請大家回收塑膠廢材，只要完成幾個簡單任務就能集點兌換再生設計品，由Josh設計製作包括飾品、燈罩、置物架、桌椅、板材等，將塑膠變身風格爆棚的再生設計好物！

DATA｜台灣德福Taiwanderful工作室

地址：台東縣東河鄉152號

時間：09:00-17:00

FB：Taiwanderful

活動：報名及兌換集點再生好物：1.私訊IG或FB報名參加。2.每10公斤乾淨廢棄塑膠可兌換1點。3.點數以Taiwanderful線上表單登記統計為準。4.集點完成後私訊Taiwanderful IG，提供名字和想兌換的項目。5.兌換方式：可預約時間到工作室自取或郵寄（運費自付）。

體驗：提供客製化體驗，私訊Taiwanderful IG與Josh討論細節，依客製內容酌收費用





數位互動認識環境、生態、永續

台東縣環保局創立的「永續方舟館」以聯合國永續發展目標（SDGs）為發想，設置環境、生態、永續3大展示主題，串連台東7大環境教育場域，透過數位互動方式，提供大小朋友免費體驗環保永續生活等環境教育，主要以全民綠生活、廢棄物處理、資源回收、垃圾減量與分類、環境生態及永續生活為目標。3層樓的建築，1樓以「教育空間」為主，聚焦台東的空氣、土壤、河川及海洋生態污染與保護，認識環境的永續經營；2樓以「體驗空間」為主，建構綠色生活場景，宣導從生活中實踐環保；3樓的「創新空間」不定時推出環保主題特展，提供永續思考。

DATA｜永續方舟館

地址：台東市臨海路一段525號

電話：08-935-9049

時間：09:00-12:00、14:00-17:00(假日休)

網址：ttceeec.com.tw

活動：可申請1-2小時免費解說導覽、課程，以及環保DIY活動(酌收材料費)，請於活動14日前致電預約，20-40人為限(學校及公益團體10人以上可提出申請)。





