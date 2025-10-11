快訊

中職／威能帝坐鎮！猿隊回桃園背水一戰 林智平休兵打線大變陣

因「新新併」解約T17、T18法理難行？北市法務局長嗆：我也是律師

爭鮮499吃到飽翻車！奧客「踩1規則紅線」 店員氣到直接收餐

海廢質感變身　在海邊耍個廢還要將塑料回收變有趣

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

沿著台11線馳騁於台東市、東河、成功的絕美海岸線，來一場向海致敬的綠色小旅行！台東近年來力行海廢減量、親近海洋的「向海生活」，透過海廢淨灘手作課程，參與源頭減量循環再生改造計畫的綠色小旅行。

DATA｜向海生活

活動時間：即日起至114年10月31日

IG：@appreciateocean

活動內容：

1.海廢再生：與東海岸店家合作的小型淨灘，並結合手作課程。

2.源頭減量：鼓勵自備容器外帶，推動循環再生改造計畫。

3.親近海洋：東管處轄區8處遊客中心放置親近海洋觀念宣導摺頁，歡迎民眾索取。

以上活動未成年遊客請由家長陪同，報名詳情請關注IG與向海致敬成果網頁。

　

在海邊耍個廢DIY漂流木編織

甜點控必吃台東美味可麗露＋同框餓貓泰山店長合影，東河人氣「海廢咖啡工作室」的老闆LuLu熱愛衝浪，從台北移居台東，金牛座美食家的她希望大家「在海邊、耍個廢」！在感受大海魅力的同時也來愛護海洋環境。跟著LuLu體驗漂流木編織DIY，在海灘自選漂流木取代木棍，編織成裝飾的壁掛或吊籃等。店裡不提供一次性餐具，歡迎客人就近淨灘，以一袋海廢換一杯咖啡！海廢咖啡熱賣甜點可麗露主打原味、泰奶和在地紅烏龍口味，特選當地食材製作刺蔥巴斯克、台東鹿野女兒不懂茶茶粉和東河部落阿姨小米酒拌酒糟的生乳酪蛋糕，佐上果酸香氣層次豐富的咖啡，Chill一下！

▲圖片提供：東管處
▲圖片提供：東管處

DATA｜海廢咖啡

地址：台東縣東河鄉東河村南東河181號

電話：0920-517-863

IG：@aqua_chezlulu

FB：海廢咖啡

時間：週一二四12:00-18:00、週五六日10:30-18:30（週三休）

體驗：漂流木木作編織活動每人350元整，1人即可體驗，約2-2.5小時（淨灘及手作體驗）

活動：限時動態分享作品成果照片，並Tag向海生活及海廢咖啡即贈送向海優惠券1張和海廢咖啡1杯

　

循環再生變身風格海廢創作

台東藍會黏人！2020年「台灣德福Taiwanderful工作室」於台東長濱成立，創辦人Josh是來自美國加州的衝浪選手，因愛上台東而留下，眼見純淨美好的海洋生態遭受塑膠垃圾破壞而成立工作室，希望透過循環再生改造計畫，號召大家一起守護海洋，友善地球從日常減塑開始。Josh帶領大家認識塑膠垃圾帶來的危害，了解正確回收並再利用，並以廢料來創作。Taiwanderful推動「Plastic Partner計畫」以循環再生變身風格海廢商品，邀請大家回收塑膠廢材，只要完成幾個簡單任務就能集點兌換再生設計品，由Josh設計製作包括飾品、燈罩、置物架、桌椅、板材等，將塑膠變身風格爆棚的再生設計好物！

DATA｜台灣德福Taiwanderful工作室

地址：台東縣東河鄉152號

時間：09:00-17:00

FB：Taiwanderful

活動：報名及兌換集點再生好物：1.私訊IG或FB報名參加。2.每10公斤乾淨廢棄塑膠可兌換1點。3.點數以Taiwanderful線上表單登記統計為準。4.集點完成後私訊Taiwanderful IG，提供名字和想兌換的項目。5.兌換方式：可預約時間到工作室自取或郵寄（運費自付）。

體驗：提供客製化體驗，私訊Taiwanderful IG與Josh討論細節，依客製內容酌收費用

　

數位互動認識環境、生態、永續

台東縣環保局創立的「永續方舟館」以聯合國永續發展目標（SDGs）為發想，設置環境、生態、永續3大展示主題，串連台東7大環境教育場域，透過數位互動方式，提供大小朋友免費體驗環保永續生活等環境教育，主要以全民綠生活、廢棄物處理、資源回收、垃圾減量與分類、環境生態及永續生活為目標。3層樓的建築，1樓以「教育空間」為主，聚焦台東的空氣、土壤、河川及海洋生態污染與保護，認識環境的永續經營；2樓以「體驗空間」為主，建構綠色生活場景，宣導從生活中實踐環保；3樓的「創新空間」不定時推出環保主題特展，提供永續思考。

DATA｜永續方舟館

地址：台東市臨海路一段525號

電話：08-935-9049

時間：09:00-12:00、14:00-17:00(假日休)

網址：ttceeec.com.tw

活動：可申請1-2小時免費解說導覽、課程，以及環保DIY活動(酌收材料費)，請於活動14日前致電預約，20-40人為限(學校及公益團體10人以上可提出申請)。

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡 IG DIY

行遍天下

追蹤

延伸閱讀

每天一口就行！醫揭研究：喝咖啡可降死亡率 超過「這杯數」恐反效果

「向海生活」環保永續活動起跑　台東後山親海減塑綠生活

咖啡控看過來！台中知名冰淇淋推低溫萃取咖啡 中秋有優惠

「國際咖啡日」必收懶人包！ 星巴克、摩斯「買一送一」 全家、85℃、10000coffee「第二杯半價」

相關新聞

海廢質感變身　在海邊耍個廢還要將塑料回收變有趣

沿著台11線馳騁於台東市、東河、成功的絕美海岸線，來一場向海致敬的綠色小旅行！台東近年來力行海廢減量、親近海洋的「向海生活」，透過海廢淨灘手作課程，參與源頭減量循環再生改造計畫的綠色小旅行。

住的舒適也要有質感！ 「超美宜蘭民宿」都在這，讓你美照拍不完

【FunTime小編群】風景優美、交通便利的宜蘭，每到假日總是吸引大批人潮，然而現在吸引遊客拜訪宜蘭不再只是風景了，風格獨特、設計新穎的特色民宿成為新的觀光景點，光是看到民宿的外觀，小編的心就先融化一半了～踏進充滿創意的客房後更是想賴在民宿裡，待上一整天都不覺得膩～跟著小編一起看下去，以下幾間超質感的宜蘭民宿！

逾50年歷史花蓮舊旅社變身環保認證旅宿　感受溫暖「無印風」老宅新生

離玉里火車站步行5分鐘就到的「山鄰山林青年文旅」，前身是在地擁有逾50年歷史的「新新大旅社」，老屋更新計畫的執行者，由來自台中的磐鈺團隊攜手無印良品（MUJI RENOVATION）打造。因台中前往玉里的旅程需繞行「303度」方位，加上玉里又被山林環繞，所以這間外觀潔白的新生旅宿被命名為「山鄰山林」，代表之間的轉變與連結。

花蓮新旅宿「偵探寓所 MAZOR HOTEL」打造19世紀英倫風偵探風格旅

【旅奇傳媒/編輯部報導】翻玩旅宿空間專家－小鹿文娛持續深耕台灣旅宿市場，以品牌創新與空間營運力掀起住宿新風潮。繼旗下兩大主力品牌「路徒行旅」與「路境行旅」廣受市場肯定後，集團再度推陳出新，於2025年

「向海生活」環保永續活動起跑　台東後山親海減塑綠生活

台東縣擁有長達176公里的綿延海岸線，得天獨厚的的珊瑚礁資源形成多處衝浪勝地，吸引國際衝浪客朝聖，迷人的台東藍更招來無數國內外遊客移居台東，因為愛戀這片純淨海洋，自發性地淨灘撿海廢、減海廢，親近海洋愛地球。由東部海岸國家風景區管理處（東管處）推廣的「向海生活」系列活動串聯多家在地商家，一起以友善、有趣的方式，透過海廢減量、源頭減量等永續環保活動，守護我們的海洋與生活。

徜徉鋪滿山頭金針花毯　品嘗當令小農食材漫遊田園風光

驅車徜徉花蓮山海，從東台灣的中心玉里出發，品嘗當令小農食材，認識台灣黑熊保育成果，漫遊田園風光，捕捉縱谷動人的季節之美。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。