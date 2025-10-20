快訊

義大利麵、燉飯90元起！台南東區超平價義大利麵 升級套餐「濃湯+鮮奶茶」只要60元

話說，位於台南東區裕學路上的樂熊 Pasta，真的是一間值得報到的義大利麵店。這裡的價格平實、選擇多，主菜從義大利麵到燉飯應有盡有，還能搭配濃湯與飲料，份量十足。小巧舒適的用餐空間，即使單人來用餐也很方便。平價划算的餐點，讓人每次想吃義大利麵就會想到這裡，相信樂熊 Pasta 絕對是午餐的好去處。

樂熊 Pasta：用餐環境與停車建議

樂熊 Pasta 的座位大約 20 個左右，用餐空間還算舒適。比較可惜的是，店門口的摩托車位有限，開車的話那更是一位難求，不過在這邊要提醒大家，建議務必停好，不影響其他店家為最高原則。

樂熊 Pasta：平價又多選擇

樂熊 Pasta 最大優點就是選擇性多，價格實惠。100 元就可以吃到義大利麵或燉飯，套餐有 A、B、C、K 四種選擇，能搭配沙拉、飲料、濃湯和甜點等，份量也相當足夠。單人來吃只要點一份餐就可抵最低消費，靈活又方便。

樂熊 Pasta：清炒蒜味白酒蛤蠣義大利麵

清炒蒜味白酒蛤蠣義大利麵口味清爽又香氣十足，蛤蠣、蒜香、起司完美融合。雖然蛤蠣不是特別大顆，但每一顆都很飽滿，搭配蒜香、起司與洋蔥，口感非常不錯。

濃湯料多到滿出來，鮮奶茶微冰微糖、口感順口，濃湯加鮮奶茶一套只要 60 元，真的是物美價廉。

樂熊 Pasta：用餐小提醒

因為平價又好吃，每到 11 點半左右就幾乎滿座。如果想內用，建議避開熱門時段；如果要外帶，一定要先打電話預訂，避免久候。總結來說，「物美又划算」是對樂熊 Pasta 最貼切的形容。平價義大利麵、豐盛份量、舒適空間，真的很適合隨時來一趟小確幸午餐。

