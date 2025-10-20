像誤闖宮崎駿場景！南投埔里隱藏版「森林系樹屋秘境咖啡館」 連空氣都是溫柔的味道

在網路搜尋埔里咖啡廳推薦，一看到「嫁婆」這名字，我還以為是什麼懷舊小食堂，直到真的走進這片被樹包圍的小天地，才知道——這是一間森林系露天咖啡館，嫁婆咖啡位在南投埔里永豐路的小巷裡，沒有明顯招牌，導航顯示「到達目的地」時，你可能還會懷疑：「這裡真的是咖啡館嗎？」

但只要往樹影深處走，綠色的藤蔓、竹籬圍牆、木質小屋一一出現，空氣裡有淡淡的泥土味、花香與咖啡香，那一瞬間，我真的有種「誤闖宮崎駿場景」的感覺。

嫁婆咖啡｜交通位置

嫁婆咖啡位於南投埔里永豐路上，中台禪寺也在附近，沿路車流不多，一度還以為導航是不是導錯路了！像我們就不小心走過頭又折返。

嫁婆咖啡

地址：南投縣埔里鎮永豐路66-1號

營業時間：五六日 13:00–18:00

「嫁婆」在客家話裡是「外婆」的意思。店主希望來這裡的人，都能像回到外婆家一樣，自然、放鬆、不被打擾。所以這裡沒有訂位服務，也不接待十二歲以下的孩童與十人以上團體。

在門口就有提示黑板，不開放入園參觀，皆需低消，這裡沒有正餐，僅提供吃不飽的飲品及點心。

嫁婆咖啡｜園區環境

入口像秘密花園，鋪滿落葉的石板小徑，兩旁是不顯雜亂的植栽。

嫁婆的名字本身是「外婆」的意思，整個空間真的有那種老靈魂的溫柔，樹屋是靈魂角色，簡直像動畫場景裡的藏身處，抬頭望上去，木頭結構交錯，陽光穿過樹縫灑在樹屋上，看得出來這裡的每一木片都不是工業品，而是手作與時間推疊的痕跡。

這是這園區主人親自建造，原本網路上的照片，樹屋還有用餐空間，我來的時候已經沒有了，只能純粹拍照而已。

走進這片綠意，小心爬上聳天的樹屋，就像掉進宮崎駿的畫裡，樹屋周圍被樹木圍繞著，整個畫面真的像走進森林繪本，連空氣都是溫柔的味道～

從上往下俯瞰整個綠意，微風徐徐吹來，都有種「時間停住」的氛圍。

除了樹屋與咖啡區，園區裡還有多肉植物，以及一隻比人還高大的青蛙～

客人留下的手繪、文字，挺有意思的。

園區後方還有一棟小木屋，但室內並未開放，僅供拍照，小木屋、藍天、綠意映入眼簾，優雅靜謐，令人頓時忘卻所有煩惱～

店貓慵懶地躺在地上，在園區裡悠遊自在，完全不怕人，偶爾會抬起頭看你一眼，然後又繼續曬太陽，好愜意～

入園後先至櫃台點餐再入座。

牆邊的小黑板上，會寫著今日豆單：有黃金曼特寧、肯亞、衣索比亞、宏都拉斯。

戶外空間小黑蚊很毒辣，櫃台有提供防蚊液要噴好噴滿，就算被叮了，有止癢乳膏可以擦。

嫁婆咖啡僅五六日開放，來這的年輕人還不少，開放式座位，點完餐就可以自行去拍照了！

戶外還有一區適合多人的座位，一旁還有阿嬤的櫥櫃，以及傳統的爐灶，好讓人懷念呀！！

嫁婆咖啡｜菜單價格

嫁婆咖啡這裡沒有提供正餐，只有飲品和點心，沒有固定菜單，會不定期更換，所以以當天黑板上的菜單為主，每人低消是一杯飲料或點心～

*若菜單價格有調整，實際菜單依現場為主*

嫁婆咖啡｜餐點品嚐

冰釀咖啡

那杯黑金色的液體透著光，在樹影間閃爍。沒有苦澀，也沒有過多酸感，入口後尾韻帶著淡淡果香，讓人覺得好乾淨。

有機樹葡萄＋阿娜娜果汁

阿娜娜是埔里的特有鳳梨品種，果香細緻、酸甜均衡，現打果汁的顏色漂亮，紫紅中透著金光，喝起來清爽又有層次的療癒感，實在太美。

樹葡萄塔

一上桌就被那夢幻的紫色迷住，塔皮是無麩質穀粉製成，內餡混合了埔里當地的樹葡萄果泥，炙烤過的焦糖，上頭撒著米香，入口是果香酸氣與帶脆的焦糖組合，酸中帶甜、綿密滑順，清爽不甜膩！

這間埔里隱藏版露天咖啡廳《嫁婆jà po》，12年靜靜藏在山裡，有樹屋、有機咖啡、純素甜點、還有森林的風聲，喝一口冰釀咖啡、配上樹葡萄塔，陽光變得柔軟、風也變香，當生活太吵雜時，就到森林裡安靜喝一杯吧！

文章來源：兔貝比的菲比尋嚐 FB：兔貝比的菲比尋嚐

