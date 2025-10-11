親子必訪！台南「綠谷海盜船」與「森林迷宮」特色公園登場

快訊

▲圖片來源：台南市政府
▲圖片來源：台南市政府


台南北區特色公園再添新元素！區公所舉辦的「北區特色公園－兒童嘉年華」，由市長黃偉哲親自揭幕福安公園「綠谷海盜船」與成功公園「森林迷宮編織網」兩座全新遊戲場。當天現場湧入眾多親子，孩子們沉浸在冒險氛圍中，玩得意猶未盡，場面熱鬧非凡。


▲圖片來源：台南市政府
▲圖片來源：台南市政府


孩子的想像力舞台

打造特色公園的核心理念，就是讓孩子在遊戲中激發創意與想像。福安公園以「綠谷海盜船」為主題，讓孩子宛如航向未知的探險旅程；成功公園則透過「森林迷宮編織網」，營造神秘的挑戰氛圍，鼓勵孩子透過攀爬與探索建立自信，享受冒險帶來的樂趣。


▲圖片來源：台南市政府
▲圖片來源：台南市政府

▲圖片來源：台南市政府
▲圖片來源：台南市政府


特色公園遍地開花

台南市府近年積極推動各區特色公園建設，讓孩子能在家門口就擁有專屬的遊戲天地。目前北區已啟用7座特色遊戲場，並持續新增設施，年底前將有更多驚喜亮相。這些特色公園不僅是遊戲空間，更承載著地方文化與社區記憶，讓公園成為居民交流與親子陪伴的共同舞台。


▲圖片來源：台南市政府
▲圖片來源：台南市政府


親子共樂的美好回憶

這次的兒童嘉年華活動，不僅有遊戲體驗，還結合「慢慢來教育市集」與植栽苔球體驗，讓孩子帶著綠意回家。許多家長表示，孩子們玩到捨不得離開，公園不僅是消耗體力的地方，更是培養創意、凝聚家庭感情的重要場域。福安與成功公園的啟用，象徵著「北區就是孩子的遊戲場」正一步步實現。


▲圖片來源：台南市政府
▲圖片來源：台南市政府


【北區特色公園－兒童嘉年華】

景點地址：

福安公園「綠谷海盜船」－台南市北區中華北路二段268巷13號

成功公園「森林迷宮編織網」－台南市北區北成路128巷58-64號


