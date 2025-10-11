親子必訪！台南「綠谷海盜船」與「森林迷宮」特色公園登場

蓮藕是蓮屬植物的地下莖，產季約莫是端午蓮子採收後，就有機會在市場菜攤上看到成堆的蓮藕上市。台南白河，一個以蓮花聞名的鄉鎮，自然也出產蓮藕，這裡的孩子，大多有暑假幫忙採收蓮子、曬藕粉的成長經驗。白河周邊鄉鎮如台南官田、六甲，以及嘉義民雄、水上等地，也都是重要的產區。台南人受惠於此，經常可以在街頭轉角，用銅板價買到藕色茶香的沁涼滋味。

2025-10-10 08:01