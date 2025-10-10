彰化北斗秋日最浪漫花海！ 粉色美人樹花海搭配水岸美景如夢似幻
每年秋天9月到11月，北斗河濱公園迎來最浪漫的花季。河岸兩旁的美人樹同時綻放，滿樹粉嫩的花朵如同春日櫻花，讓人誤以為時光錯置。當微風吹過，花瓣隨風飄落，更為河岸增添了幾分浪漫氣息。
公園內最受歡迎的拍攝地點莫過於水岸中央的兩座小橋。黃色拱橋倒映在河面，搭配盛開的粉紅花海，營造出唯美而感人的氛圍。而另一座紅橋則散發濃厚的日式風情，花海相伴的景象宛如置身異國庭園，讓攝影愛好者與遊客都流連忘返。
美人樹的花色多為紫紅色與淡粉紅色，因其優雅的姿態與滿樹花影，被暱稱為「美人櫻」。盛開時不論是遠景拍攝花道，還是近距離捕捉花朵細節，都能呈現出不同層次的美感。尤其是將花影與水面倒影一同入鏡，更能拍出如畫般的夢幻景緻。
來到北斗河濱公園，不僅能欣賞花海，還能沿著步道悠閒散步，享受河岸的清風。花期有限，盛放時期更顯珍貴，建議遊客把握秋日限定的美好時光，帶著家人朋友一同來訪，用鏡頭記錄這場專屬於北斗的浪漫花季。
賞花地點：彰化北斗河濱公園
