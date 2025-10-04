中秋連假雙重「煙火驚喜」最長12分鐘！東石海之夏與西螺大橋煙火節活動1次看

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／嘉義縣文化觀光局提供
圖／嘉義縣文化觀光局提供

今年中秋連假，嘉義與雲林將成為旅遊熱點。睽違一年的「2025東石海之夏」將於10月4日至6日在嘉義東石漁人碼頭盛大回歸，融合音樂會、美食市集與遊樂設施，三天活動預計吸引大批遊客；同時「2025西螺大橋觀光文化節」也將於同時段登場，串連雲嘉兩地，為連假增添濃厚的節慶氣氛。

圖／嘉義縣文化觀光局提供
圖／嘉義縣文化觀光局提供

「東石海之夏」是嘉義最具代表性的觀光盛事，今年特別將夏日延續至秋天。現場從下午起便有放電遊樂園與特色市集開放，晚間則由一連串卡司輪番上陣，包括玖壹壹、蕭秉治、鼓鼓呂思緯等歌手，營造熱鬧氛圍。10月6日則由藝響台灣文化劇團帶來馬戲表演，讓親子族群也能一同共樂。

圖／嘉義縣文化觀光局提供
圖／嘉義縣文化觀光局提供

圖／嘉義縣文化觀光局提供
圖／嘉義縣文化觀光局提供

最受矚目的焦點則是10月6日晚間19:00登場的「海上煙火秀」。今年號稱史詩級規模，以16吋巨型砲火領銜，結合聲光設計與立柱煙火，施放超過1.8萬發煙火，長達720秒（12分鐘），在夜空中綻放出令人屏息的畫面。官方也特別推薦舞風草坪、常鱻廊道、觀海三路及大船入港景觀台等地點，都是最佳觀賞視角。

同樣熱鬧的「西螺大橋觀光文化節」也將於10月4日至6日舉行。活動最後一天安排草地音樂會與星光演唱會，邀請彩色樂團、P!SCO、南西肯恩、芒果醬等人氣團體帶來表演，氣氛一路嗨到夜晚。壓軸重點則是10月6日21:30的煙火秀，雖僅有三分鐘，但將以絢爛火光點亮西螺大橋夜空，成為雲林秋季最動人的畫面。

圖／西螺鎮公所廣告
圖／西螺鎮公所廣告

從嘉義到雲林，兩場煙火節目將在中秋夜連番上演，無論是想在海邊欣賞壯闊12分鐘煙火的遊客，還是想在大橋旁享受音樂與火光的旅人，都能找到屬於自己的節慶回憶。中秋連假不妨規劃一趟嘉雲雙城之旅，體驗最繽紛的秋夜浪漫。

