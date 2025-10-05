快訊

台南日式老宅裡的貓咪天堂！「烤飯糰、起司烤餅」好吃大推 還有貓咪主題商品可以逛

udn走跳美食／涼子是也

台南又有新的貓咪天堂了！高雄超人氣的「角落有貓咖啡廳」進軍台南，在赤崁東街的日式老宅正式登場。這裡前身是日治時期的警察宿舍，如今搖身一變成為貓咪主題咖啡廳超萌的～

角落有貓 corner cat coffee 的老屋氛圍中有著一群高顏值貓咪，讓貓奴們一進門就瞬間被療癒超可愛。而且角落有貓的餐點表現也不錯喔~來看看有哪些推薦必點吧！

【角落.有貓 corner cat coffee 台南赤崁樓店】

電話：0909 228 286

地址：700台南市中西區忠義路二段233巷2號

營業時間：平日 12:00-20:30｜假日 12:00-21:00

角落.有貓 corner cat coffee 台南赤崁樓 FB 粉絲頁

角落.有貓 corner cat coffee 地址位置

角落.有貓 corner cat coffee 台南赤崁樓店地址是「台南市中西區忠義路二段233巷2號」距離赤崁樓步行5分鐘。餐廳隱身在小巷弄，走忠義路三段可以查看路邊指標，往內走就是啦～

角落.有貓 corner cat coffee 庭園環境

走進「角落有貓」院子，腳下是貓掌腳印動線，紅色座椅、木質老宅搭配萌貓設計，光門口就讓人拍不停。

這棟位在赤崁東街的日式老宿舍，最早可以追溯到日治時期，大約在 1919 年前後就已經存在，曾經是法院與警務人員的宿舍。變身「角落有貓」之後，各處都可以看到貓咪身影，究古椎a～

角落.有貓 corner cat coffee 用餐環境

入內前要先脫鞋，然後一定要穿襪子（沒穿可以現場購買），雙手噴酒精消毒一下～

傳統日式建築的房子，榻榻米地板、木門橫拉，帶著濃厚的昭和時代氛圍。

用餐過程，貓咪不時會突然出現在身邊，自在又可愛～

需要取水、調味料、拿餐具自己來～

角落.有貓 corner cat coffee 可愛貓咪

老宅的木造結構與大片落地窗，讓陽光能自然灑進屋內，木質地板混合貓咪的慵懶身影，彷彿讓時光慢了下來～

店裡的貓咪有：布偶貓、加菲貓、英短貓⋯⋯等，每隻都蠻親人的，超級可愛。

仔細看，貓咪們圍上的衣服是道士服喔！據說是為了配合農曆7月，很有趣的小細節～

角落.有貓 corner cat coffee 菜單

角落.有貓 corner cat coffee 菜單如下，需加收10%服務費，用餐限時2小時，低消如下：

▪ 每人低消：280元

▪ 國小一年級（含）以上，算成人低消

▪ 國小一年級以下：120元

角落.有貓 corner cat coffee 餐點

番茄起司烤餅

番茄起司烤餅（奶蛋素），一份280元。餅皮薄脆金黃，邊邊烤得很脆，咬下去會有「咔滋」聲，內餡是香濃起司與淡淡酸甜的番茄醬，清爽又涮嘴。

燒肉烤飯糰

燒肉烤飯糰，一份360元。餐點包含：2個三角烤飯糰、1碗滿滿燒肉、2道小菜與1碗柴魚昆布高湯。

燒肉鹹甜入味、肉質帶嫩，搭配外層烤到微焦酥香的飯團很好吃，也可以加上醃漬小菜一起入口更有層次。

第二種吃法是可以將飯糰放入附上的柴魚昆布高湯，瞬間變成暖胃的日式茶泡飯，不過因為高湯味道蠻淡的，所以，我覺得要搭配重口味燒肉一起吃會更夠味！

泰奶歐蕾

泰奶歐蕾，一杯150元。甜度適中搭配綿密奶泡，是順口好喝的奶茶，但因為茶香偏淡、煉乳味也不夠濃，所以，和我預期的泰奶風味不太一樣～

櫻花蔓越莓氣泡飲

櫻花蔓越莓氣泡飲，一杯160元。這杯是友人的，覺得很漂亮就拍了一張，沒喝到只能放圖供參～

貓抱魚原味雞蛋糕

貓抱魚原味雞蛋糕，2個140元。長條狀的雞蛋糕造型是一隻貓咪抱著一條魚，模樣萌到不行。雞蛋糕的口感較紮實一些，細嚐有奶香，抹賣呷～

古早味玉米冰淇淋

古早味玉米冰淇淋，一個28元。看到這個實在太懷念了，小時候常吃耶！脆皮甜筒裡藏著草莓牛奶冰，簡單卻勾起滿滿童年回憶。

用餐途中，正好遇上貓咪的點心時刻！店家貼心準備了肉泥，讓客人能親手餵食小貓主子們，近距離互動超療癒～

角落.有貓 corner cat coffee 貓咪週邊商品

插畫家 邱浡洧

來到二樓的貓咪週邊商品販售區，幸運遇到善於將台南古蹟歷史藝術化的插畫家「邱浡洧」老師。聽他親自介紹這幅以童趣視角，將台南過去變成超萌的「台江內海古地圖（貓市民版）」，充滿奇想的古地圖，總共有452隻喵星人，仔細看還有亂入的「皮卡丘、電鍋、摩拖車」等彩蛋，每個細節都值得花時間仔細尋找！

邱浡洧老師在今年於「藍晒圖文創園區」開設了「未來郵便局」，可以將明信片寄給未來的自己。有到「藍晒圖文創園區」記得來逛逛喔～

可愛貓咪

貓咪主題的各種商品就是可愛呀！貓奴可以來逛逛～

就連紀念印章圖案攏金古椎～

角落.有貓 corner cat coffee 評價

角落有貓不但日式老宅氛圍很棒；貓咪們也都超級可愛；餐點的部分，我喜歡飯團、烤餅。如果你是貓奴＋老宅控，台南角落有貓推薦可以收進行程喔～

角落.有貓 corner cat coffee 台南赤崁樓店

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

